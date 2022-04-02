Нижняя палата США приняла законопроект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне

Vista del Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., en Washington, en una fotografía de archivo. EFE/Samuel Corum

Нижняя палата США приняла в пятницу «Закон больше», законопроект, который декриминализирует марихуану на федеральном уровне, исключив ее из списка запрещенных контролируемых веществ, хотя он все еще должен быть обсужден Сенатом.

По данным нескольких американских СМИ, инициатива, представленная спикером судебной власти Палаты представителей Джерролдом Нэдлером — демократом из Нью-Йорка — получила 220 голосов за и 204 голоса против.

Демократы утверждали, что объявление марихуаны вне закона имело «особенно разрушительные последствия для общин меньшинств», которые «в четыре раза чаще», чем белые американцы, будут арестованы за хранение марихуаны, даже несмотря на то, что они потребляют ее аналогичными темпами, объяснил он в пятницу в Конгрессе большинство лидер Палаты представителей Стени Хойер.

«Такие судимости могут преследовать цветных людей и влиять на траекторию их жизни на неопределенный срок», — заявил Хойер на сессии нижней палаты США, как сообщает «USA Today».

La iniciativa fue presentada por el presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler y contó con 220 votos favorables y 204 votos contrarios EFE

Со своей стороны, республиканцы, выступавшие против этой меры, утверждали, что марихуана «является наркотиком, который приведет к увеличению употребления опиоидов и других опасных веществ». Кроме того, они утверждали, что марихуана, продаваемая сегодня, «намного более эффективна, чем та, что продавалась десятилетия назад», что приведет к «большему ухудшению состояния тех, кто ее потребляет», согласно сети Fox.

В Соединенных Штатах каннабис разрешен для взрослых в 19 штатах и для медицинского использования в 36 штатах. Согласно журналу Forbes, если этот законопроект будет внесен в Сенат, он положит конец федеральному запрету, но оставит легализацию на усмотрение штатов. В декабре 2020 года Нижняя палата США уже одобрила аналогичную меру, хотя она осталась без одобрения Сената.

Недавно лидер демократов в сенате США Чак Шумер позиционировал себя в интервью Efe в пользу «легализации» каннабиса и утверждал, что эта мера поможет принести справедливость афроамериканским и испаноязычным меньшинствам, непропорционально заключенным в тюрьму за хранение того вещество.

Шумер — один из немногих политических лидеров США, высказавшихся за декриминализацию марихуаны, употребление которой в рекреационных целях разрешено в 18 из 50 штатов страны, а еще 37 разрешают использование в медицинских целях, хотя запрет сохраняется на федеральном уровне.

«Сейчас я выступаю за легализацию. И я надеюсь, что мы сможем это сделать», — заявил лидер демократов. Шумер сослался на эксперимент, который начался в США много лет назад с легализации марихуаны в нескольких штатах, таких как Орегон и Колорадо, и критику, которую это движение вызвало из-за страха роста преступности или увеличения употребления наркотиков.

«Все это не произошло, и люди, которые хотели его потреблять, была свобода. И таких плохих последствий не было», — сказал Шумер, который в 2018 году впервые представил законопроект о декриминализации марихуаны

(С информацией от Europa Press и EFE)

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