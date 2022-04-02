Неизвестные, стоящие за исчезновением Найели Альфаро в SLP: неопознанный скелет и побег ее мужа

Через неделю после того, как Генеральная прокуратура штата Сан-Луис-Потоси (FGESLP) опубликовала форму для поиска исчезновения Найели Альфаро Силвы, власти сообщили об обнаружении тела, которое, по их словам, соответствует телу 25-летней женщины. Хотя об этом событии сообщили родственникам, они указали на различные нарушения, такие как тот факт, что они не смогли опознать тело, а также на исчезновение романтического партнера жертвы.

По словам матери Найели через несколько дней после ее исчезновения, в последний раз ее дочь видели около 7 утра 24 марта 2022 года. Ее романтический партнер был бы последним, кто установил с ней контакт. С этого момента семья уведомила власти и начала обыск, а также серию демонстраций с целью оказания давления на прокуратуру. Через девять дней они получили ответ.

«Примерно в 11:55 утра тело было обнаружено в окрестностях общины Санта-Рита, на деревенском участке, где тело было обработано и поднято. Прокуратура нашла доказательства того, что они выдают кредиты, что это молодой Наели. Презумпция выводится до тех пор, пока это не будет официально сделано с помощью генетического тестирования», - заявил 1 апреля Хосе Луис Руис Контрерас, прокурор Сан-Луис-Потоси.

Nayeli Alfaro Silva fue vista por última vez el 24 de marzo de 2022 (Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Родители Найели получили известие о находке около полудня пятницы. Первоначально, как они сообщили СМИ, власти сообщили, что узнают тело по волосам. Кроме того, «они говорят мне, что тело разлагается и находится в состоянии гниения, опухло и что нижние части разлагаются», - сказала Лорена Силва, мать Найели, в заявлениях, спасенных средой Сокало.

Прошли часы после звонка, и родители Найели не успели узнать тело. Лишь рано утром 2 апреля они смогли обратиться в Юридическую медицинскую службу (SEMELE), чтобы убедиться, что останки, найденные в Вилья-де-лос-Посос, принадлежат их дочери. Однако, когда они покинули помещение, они заявили о своем несогласии.

«Меня впечатлило, потому что это скелет. Я не вижу ни одного куска мяса (...) Не думаю, что это тело моей дочери. Они говорят нам, что у фауны закончились и что ему около девяти дней, но на теле есть признаки гораздо дольше. Мы с этим не согласны. Мы ждем результатов анализов ДНК», — сказала Лорена Силва. По словам Марии дель Сокорро Сильвы, тети жертвы, результаты могут быть обнародованы в ближайшие дни.

La pareja sentimental de Nayeli publicó en su nombre a través de las redes sociales de la mujer desaparecida (Foto: Facebook/Nayeli Alfaro)

Еще одно несоответствие — внезапное исчезновение романтического партнера Найели. По словам семьи, Уриэль «Н» отвез Найели в свой спортзал на борту фургона перед ее исчезновением. Спустя несколько часов он даже опубликовал свое имя в социальных сетях культуриста, но родственники перестали связываться с ним после того, как он явился для дачи показаний в прокуратуре.

«Это был человек, который, заявляя, лгал. Как только он понял, что они ведут расследование в поисках улик, он исчез. Внутри фургона были следы, похожие на кровь. Прокуратура выяснила, что нашли тело, отслеживающее фургон (...) Мы не можем сказать на 100%, что он несет ответственность, но все указывалось с самого начала. Поскольку у них не было необходимых доказательств, прокуратура не предприняла никаких действий, и он ушел», - рассказала Factor 96.1 Мария дель Сокорро Альфаро, тетя Найели.

Таким образом, в то время как родственники Найели сообщили о несоответствиях в выяснении ее исчезновения, штат Сан-Луис-Потоси страдает от кризиса в области безопасности. В марте 18 человек были похищены или пропали без вести. Многие из плагиатов были сняты на видео, и лишь немногие получили ответ от властей.

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