IAPA осудила решение против управляющего La Prensa в Никарагуа: «Это еще одна безумная вещь режима Ортеги-Мурильо»

El representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

Межамериканская ассоциация прессы (IAPA) назвала пятничный приговор к девяти годам тюрьмы «за предполагаемое отмывание денег» в отношении генерального директора никарагуанской газеты La Prensa Хуана Лоренцо Холманна Чаморро «безумным безумием».

В заявлении организации полушария подчеркивается, что никарагуанское правосудие приговорило Холмана Чаморро к девяти годам тюрьмы в четверг «за предполагаемое отмывание денег после трехдневного судебного разбирательства, проведенного за закрытыми дверями».

«Это еще одна безумная вещь режима Ортеги-Мурильо, которая без всякого стыда провоцирует международное сообщество и нарушает все принципы надлежащего судебного разбирательства», — заявили президент IAPA Хорхе Канауати и Карлос Хорнет, президент Комиссии по свободе вероисповедания. Пресса и информация организации.

Холманн Чаморро, которого гуманитарные агентства считают политическим заключенным режима Даниэля Ортеги, в этот четверг был приговорен к девять лет тюрьмы и выплатить экономический штраф, сообщает газета La Prensa, старейшая газета страны.

Судья Надя Камила Тарденсилья Родригес, глава Второго уголовного окружного суда Манагуа, также запретила Холману Чаморро, региональному вице-президенту Комиссии МАПА по свободе прессы и информации для Никарагуа, осуществлять свою профессию, торговлю или должность, для продолжительность его приговора.

Fotografía de archivo de miembros de la policía mientras permanecen en la entrada de una propiedad de la Editorial La Prensa durante un operativo de allanamiento en Managua (EFE/Jorge Torres) EFE

Журналист находится в тюрьме с 14 августа 2021 года, на следующий день после того, как режим занял и закрыл штаб-квартиру газеты в Манагуа, которая теперь публикуется в цифровом виде.

До осуждения Холманна Чаморро «судебная система Ортеги» осуждала «в столь же нерегулярном порядке» журналистов Мигеля Мора и Мигеля Мендосу, которые отбывают тюремное заключение на 13 и 9 лет соответственно, а Кристиану Чаморро и Педро Хоакин Чаморро, членов совета La Prensa, были приговорены к 8 и 9 годам тюремного заключения.

В заявлении говорится, что для своей следующей полугодовой ассамблеи, которая пройдет с 19 по 21 апреля и хочет «пересмотреть» ситуацию со свободой прессы во всех странах Северной и Южной Америки, IAPA пригласила к участию членов семей политических заключенных.

Барометр индекса Чапультепека, составленный IAPA, относит Никарагуа, наряду с Венесуэлой и Кубой к странам с полным отсутствием свободы прессы в Северной и Южной Америке.

Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo (REUTERS/Oswaldo Rivas/Archivo) REUTERS

ООН одобрила расследование возможных нарушений прав человека диктатуры Ортеги

В четверг Совет по правам человека ООН одобрил резолюцию, которая учредит группу из трех экспертов для расследования возможных нарушений прав человека в Никарагуа с апреля 2018 года, когда вспыхнуло народное восстание, названное попыткой государственного переворота диктатуры Даниэля Ортеги.

Резолюция, принятая 20 голосами в пользу стран-членов, семь против и 20 воздержавшихся, постановляет создать этот механизм расследования с мандатом «собирать, хранить и анализировать информацию и доказательства» об этих возможных нарушениях прав человека», выявление виновных».

С первоначальным мандатом в один год эта миссия будет иметь аналогичную задачу, утвержденную в 2019 году для Венесуэлы приняв еще одну резолюцию по правам человека, что делает его вторым следственным механизмом такого рода для латиноамериканских стран.

Резолюция была представлена Эквадором, Бразилией, Канадой, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Парагваем и Перу, а соавторами ее стали почти 50 правительств.

В документе также выражается озабоченность по поводу «ухудшения демократии и положения в области прав человека в Никарагуа», где наблюдаются «ужесточение ограничений на демократическое пространство и подавление инакомыслия».

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