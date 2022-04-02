Семья мужчины, найденного мертвым в ванне в Медельине, поговорила

ТРУП ЕДИНОРОГА (II)

«Почему Эрнана убили? Почему, сэр?» , спрашивает мать. Её дочь, сестра Эрнана, обнимает её, пока она плачет. А ее муж задает вопросы, без сомнения, не знает, что сказать. Он протягивает руки, словно отчаявшись, и вздыхает. Когда Эрнана Масиаса Лопеса нашли в ванне своего номера, в отеле Nuevo Milenio в районе Прадо Сентро, в Медельине, было слишком поздно что-либо попробовать. Связка ног и рук, рот с кляпом во рту и жест проколотого лица были обнаружены спустя несколько часов криминалистами. Сотрудники отеля не смогли найти записи, которые могли бы объяснить, кем был ее убийца, потому что, по-видимому, никто из них не потрудился убедиться, что ее имя было правильно добавлено в список гостей. Если да, значит, у них было неправильное название. Он бы над ними посмеялся. Никто из них не помнит даже маленькую черту лица убийцы. Властям сообщили, что они видели, как он быстро уходил рано утром, и он казался подозрительным, но они ничего не сделали, до следующего утра.

«Я чувствую бабочку в животе и вижу розовых единорогов», - сказал он себе несколькими днями ранее, улыбаясь в зеркале и нажимая кнопку на телефоне, чтобы сделать снимок. В то время он не смог бы предвидеть свою смерть в следующий четверг. Эрнану Масиасу Лопесу еще не было 30 лет, когда кто-то решил убить его в номере отеля, где он остановился. Сегодня его аккаунт в Instagram, где в одном из своих последних постов он написал эти слова, представляет собой мавзолей, в котором представлены фотографии призрака, который улыбается и гордо показывает свое торс.

«Почему ты умер, Эрнан? , мать снова и снова спрашивает себя, надеясь, что ее сын ответит, откуда бы он ни отправился. Она не будет, она знает, но все равно спрашивает. Они оба не могут понять, почему произошло, почему они убили Эрнана. «Он был хорошим человеком, который ни с кем не возился», - говорят они. «У меня ни с кем не было проблем».

Убийство было зафиксировано 31 марта. Он появился в прессе, мы просматривали его в Infobae, и на тот момент никаких новостей от людей, близких Масиасу Лопесу, не было. Я сам позаботился о том, чтобы выследить его, пытаясь найти кого-то, кто мог бы дать мне более подробную информацию о том, кем он был и почему, внезапно, он так умер. Казалось, что нет никого, кто знал бы его, как будто он был, по крайней мере, в течение последних нескольких лет одиночкой вдали от всех, преданным любящим мужчинам. Единственными подробностями были те: что он учился на Сене, что он работал линчевателем, что он дружелюбный, что он гей. Больше ничего не было. Никто не объяснил причину, которая пошла дальше.

Масиас Лопес провел свои последние дни с тем, кто, судя по всему, был его последним партнером. Человек с темным лицом и длинной улыбкой, который обнял его и взял за руку. — Ты, — сказал Масиас. Ты ничего о нем не знаешь, он ничего не сказал. Шурин Масиаса Лопеса сказал, что он отличный человек, очень порядочный, преданный своей семье. Он считает, что убийство молодого человека могло произойти из-за некоторого конфликта гомофобии, потому что он не был вовлечен ни в наркотики, ни плохой бизнес.

Крик матери приветствует всех, заражает, наполняет болью. «Он был хорош. Им не нужно было его убивать», - говорит сестра, которая трет слезы по всему лицу. «Эрнан хотел купить маме дом. Я не хотел видеть, как она страдает, или платить за аренду. Это была его мечта». Масиас Лопес уехал из Флоренции в Медельин в духе достижения лучшего состояния. Когда ему было 28 лет, он забрал семью и, каким-то образом, предпочел уйти, чтобы он мог быть им с большей свободой. «Теперь они убивают их за гомосексуалистов», — говорят они. «Их всегда убивали за это».

Убийца Масиаса Лопеза пока не опознан. Семья пытается оправиться от смерти тети, которая умерла за день до смерти молодого человека, и они ждут, когда им передадут тело, которое все еще принадлежит властям. Они призывают к справедливости и требуют, чтобы убийства не остались безнаказанными. Последний раз молодого человека видели в октябре 2021 года. «Выглядело хорошо, здорово», — говорит мать. «Я не знаю, почему это случилось с ним». Женщина родила его в доме, где родились четыре брата. «Они вырвали из меня кусок», - говорит он. «Он ушел, потому что хотел быть лучше». И, возможно, ему это удалось, это то, о чем стоит думать, помимо боли. Может быть, он был счастлив в те последние дни, и, возможно, он покинул этот мир с таким вопросом: так ли все закончилось?





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