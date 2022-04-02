Сторонники «Эль Бронко» прибыли в тюрьму Аподака, чтобы показать свою поддержку и помолиться за него

В разгар молитв, дубинки и одеяла десятки сторонников бывшего губернатора Нуэво-Леона Хайме Родригеса Кальдерона, Эль Бронко, прибыли с утра субботы в окрестности тюрьмы Аподака, где он содержится уже две недели.

Одетые в фиолетовые футболки, сторонники развернули одеяла и картон с надписями «Мы с тобой #FreeBronco, #Arre, #ProhibidoRendirse»; а также флаги, которыми они продемонстрировали свою поддержку бывшему президенту штата.

Во время демонстрации они заверили, что являются «обычными гражданами», которые поддерживают бывшего губернатора, поэтому уточнили, что они не «увлечены».

Foto: TW/marychuyglez

Следует напомнить, что 15 марта Родригес Кальдерон был арестован и доставлен в тюрьму Аподака-2 за предполагаемые избирательные преступления, в частности в случае так называемых «бронхоподписей», по этой причине надзорный судья связал его с судебным процессом и назначил ему предварительное заключение.

Однако местный судья объявил себя некомпетентным в этом вопросе и передал дело в федеральный суд.

Габриэль Гарсия Перес, один из адвокатов бывшего президента, сказал, что прокуратура, специализирующаяся на избирательных преступлениях, в сотрудничестве с подразделениями Гражданской силы и Государственного агентства расследований (AEI) арестовала Эль Бронко, потому что судья посчитал, что элементов достаточно считать, что он может сбежать после того, как нынешний губернатор Самуэль Гарсия заявил, что Родригес Кальдерон пытался сбежать в Тамаулипас.

«Он пересек весь Нуэво-Леон, от Гарсии до Терана, за полтора часа. Этот парень собирался разойтись до 180 200 километров в час. В Теране он въехал на другое ранчо, на том ранчо, по словам свидетелей, он меняет фургоны, приказывает всем менять машины и чистить тамаулипас», - сказал Самуэль Гарсия в интервью журналисту Карлосу Лорету де Моле.

Cuartoscuro

В субботу адвокат из Эль-Бронко отправился в тюрьму, чтобы уведомить своего клиента о том, что слушание состоится 12 апреля в 9:00 утра по местному времени перед федеральным судьей, где будет определено, привлекает ли он жалобу за использование незаконных ресурсов, которые он якобы использовал собрать необходимые подписи и, таким образом, получить свою кандидатуру в качестве независимого на пост президента Мексики на выборах 2018 года.

На данный момент первый окружной судья по уголовным делам отклонил ходатайство об ампаро, поданное Адалиной Давалос Мартинес, женой Хайме Родригеса Кальдерона.

Этим судебным иском Давалос намеревалась прекратить любые ордера на арест, задержание или явку, которые могут быть выданы ей, поскольку 23 марта бывшая первая леди северного штата уже добилась бессрочной защиты.

Un juez federal desestimó un recurso de amparo presentado por Adalina Dávalos Martínez, esposa del ex gobernador de Nuevo León (der.) Foto: especial

Апелляция Адалины Давалос была подана после того, как сотрудники Генеральной прокуратуры штата провели несколько обысков в собственности Хайме Родригеса, где были изъяты 2 миллиона 100 тысяч песо наличными, два сейфа, винтовка 30x30 и револьвер 357 magnum.

После поисков Самуэль Гарсия сказал, что находки были лишь «вершиной айсберга, который начинался с самых старых папок».

«Я позабочусь о своих словах, чтобы не повлиять на автономию и надлежащую правовую процедуру, но у меня есть полномочия сказать вам, что это верхушка айсберга правительства Бронко», — заявил Самуэль Гарсия.

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