Коллективы «Соноры» требуют отстранить Клаудию Павлович от должности консула Мексики в Барселоне

Представители различных общественных движений потребовали в эту пятницу в заявлении, чтобы бывший губернатор PRI штата Сонора Клаудия Павлович была отстранена от должности консула Мексики в Барселоне, Испания, из-за «коррупции, бездействия и халатности», которые ознаменовали ее администрация (2015-2021).

Представители различных общественных движений созвали собрание общественных движений Соноры в городе Эрмосильо, столице штата, 24, 25 и 26 марта этого года.

Группы согласились сформировать Фронт Соноры, чтобы потребовать, чтобы требования и требования, предъявляемые к правительству штата и федеральному правительству, содержащиеся в декларации, были рассмотрены «точно и оперативно».

Pavlovich y Andrés Manuel López Obrador (Foto: especial)

Первый пункт заявления требует, чтобы правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора уволило PRI, поскольку, согласно утверждениям, в ее администрации царила «коррупция и бездействие перед лицом насилия», вызванные организованной преступностью.

Во время правления Павловича образование стало одним из самых жестоких штатов, и сегодня некоторые из его городов, такие как Сьюдад-Обрегон или Каборка, являются одними из самых жестоких в стране.

Организации, в том числе шахтерские союзы и крестьянские группы, осуждали, что во время администрации бывшего губернатора одному из ее дядей разрешили незаконно захватывать земли, принадлежащие крупному эхидо.

Эхидо, получившее название Бахио, выиграл 67 испытаний против нескольких шахтеров.

Кроме того, группы также просили прояснить убийства Рауля Ибарры де ла Паса, Хосе де Хесуса Робледо Круса и Марии де Хесус Гомес Веги, членов этого эхидо.

17 января министерство иностранных дел Мексики предложило Павловича стать новым консулом в Барселоне.

Это назначение вызвало споры, на что указывают некоторые предполагаемые коррупционные деяния.

28 февраля группа родителей детей, погибших при пожаре в детском саду ABC в Соноре в 2009 году, обратилась в посольство Испании в Мексике с просьбой отклонить назначение бывшего губернатора Клаудии Павлович консулом в Барселоне.

Marko Cortés, dirigente del PAN (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Процесс по импичменту Клаудии Павлович не смог состояться и остаться «в законодательном замораживателе», заявил федеральный лидер Партии национального действия (ПАН) Марко Кортес.

Он отметил, что в настоящее время Морена имеет большинство в Палате депутатов, поэтому просьба об импичменте бывшего губернатора, представленная Хильдардо Реалом Рамиресом, государственным лидером ПАН, никогда не может быть выполнена.

Он также отметил, что в этой ситуации губернатор Альфонсо Дурасо заключил с ней договор о безнаказанности, так что предполагаемое отвлечение 8 миллиардов песо никогда не может быть привлечено к ответственности.

El actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (Foto: Twitter/AlfonsoDurazo)

Это может привести к максимальному тюремному заключению сроком в 16 лет, а также к гражданской смерти в Соноре, что приведет к отстранению Павловича Ареллано от государственной службы на 50 лет из-за предполагаемого отвлечения государственных ресурсов.





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