Ренато Тапиа пошутил с журналистом из-за комментария о Перу в утешительной акции «Катар 2022»: «Заткнись и будь оптимистом»

Поскольку Перу обыграла Парагвай со счетом 2:0 в последнем матче южноамериканской квалификации в Катаре 2022 года, перуанцы более чем взволнованы об идее снова участвовать в чемпионате мира. Для этого сборная Перу должна победить Австралию или Арабские Эмираты в утешительном матче, который состоится 13 июня.

Энтузиазм усилился с результатами жеребьевки чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В случае победы в утешительном поединке «бело-красные» войдут в группу D и встретятся с Тунисом, Данией и Францией, причем последние две страны являются бывшими соперниками национальной сборной на чемпионате мира 2018 года в России.

Это ироничное совпадение породило десятки забавных мемов в Twitter, о чем многие считают, что Перу может заявить свою месть, особенно футболист Кристиан Куэва, который пропустил пенальти в матче с датчанами. Из-за этих больших ожиданий не было недостатка в тех, кто спрашивал болельщиков о том, что Перу уже имеет гарантированное место на международном футбольном турнире.

Одним из них был спортивный журналист Орасио Циммерманн, который потребовал от национальной прессы большей сдержанности. «Хорошо говорить о чемпионате мира в июне, потому что если мы не классифицируем ответственность, это будет пресса», - написал он через свой официальный аккаунт в Twitter.

Никто не ожидал, что Ренато Тапия, полузащитник сборной Перу, ответит на твит особым комментарием вирусный за считанные минуты. «Заткнись и будь оптимистом, иначе зачем жить?» , сказал он. А другой пользователь усомнился в его «агрессивном» отношении, поэтому футболист ответил саркастически: «ispiri qui li li hiyi dichi in tini di pitis» .

La particular reacción de Renato Tapia. (Foto: Captura Twitter)

Однако журналист Movistar Deportes не был оскорблен комментарием Тапиа, так как он воспринял его довольно юмористически. «Я не могу, вот где нас винят, если я скажу, что мы собираемся квалифицироваться», - ответил он. «Хахахаха, я знаю, что ты соленый, поэтому говорят, что это в 90 минутах от сна, правда, мы еще не едем, но как приятно мечтать», - с юмором ответил игрок «Сельты де Виго».

La particular reacción de Renato Tapia. (Foto: Captura Twitter)

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ПЕРУ ПОЛУЧИТ КВАЛИФИКАЦИЮ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА?

В случае, если Перу квалифицируется на чемпионат мира в Катаре 2022 года, жеребьевка определила, что она объединит группу D с Францией, Данией и Тунисом. Если это так, расписание, даты и время матчей серии уже известны.

Дата 1: вторник, 22 ноября

Франция против победителя утешительного поединка (время 14:00)

Дата 2: суббота 26 ноября

Победитель утешительного поединка против Туниса (время 5:00)

Дата 3: среда, 30 ноября

Победитель утешительного поединка против Дании (время 10:00)

Perú vs Paraguay: ¿Qué resultados clasifican a la bicolor al repechaje al Mundial Qatar 2022? (Foto: FPF)

ГДЕ И КОГДА СОСТОИТСЯ УТЕШИТЕЛЬНЫЕ МАТЧИ?

Несмотря на то, что в последние дни шла речь о возможных изменениях в формате и сценариях матча Перу в утешительном матче против Катара 2022 года по одной квоте, все пойдет по тому же пути. Национальная сборная Перу отправится на чемпионат мира в Дохе в июне, где в этой стране наблюдаются самые высокие температуры года.

Как стало известно, дата была назначена на 13 июня с 13:00 (по перуанскому времени) и будет проходить в столице принимающей страны. В этом месяце адская жара и температура может достигать от 38 до 45 градусов. Несмотря на то, что стадионы акклиматизированы, этот опыт все еще тяжелый, что является одной из причин, по которой ФИФА изменила дату проведения чемпионата мира.

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