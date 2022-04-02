Папа Франциск использовал вилочный погрузчик, чтобы сойти с самолета на Мальте из-за проблем с коленом

Папа Франциск воспользовался лифтом для посадки на самолет на Мальту

Папа Франциск сошел с самолета сегодня по прибытии на Мальту с двухдневным визитом благодаря подъемнику, а не вниз по лестнице, как обычно, из-за проблем с коленом.

Это первый случай, когда 85-летний Франциск не спустился с лестницы, когда достиг одной из 56 стран, которые он посетил во время своего понтификата.

Несколько месяцев назад Папе поставили диагноз гоналгия, сильная боль в колене, поэтому он не может много ходить, и это заставило его приостановить некоторые действия или сесть, чтобы произнести свои речи.

На самом деле сцена, построенная для его завтрашнего визита в миграционный центр Hal Far, имеет легкий доступ, так что понтифик должен ходить как можно меньше, рассказал Эфе архитектор Карло Шембри, художественный руководитель, назначенный для папского визита.

Кроме того, во Флориане, где он будет отмечать месса для 10 000 человек, сцена будет иметь пандусы, чтобы обеспечить минимальные усилия, а ризница была построена под коробкой, чтобы избежать пешеходной дорожки, и, кроме того, в ней будет лифт для доступа к алтарю.

«Знак уважения к человеку, которому 85 лет», — сказал Шембри.

Папа Римский прибыл около 10:00 утра (9:00 по Гринвичу) в международный аэропорт Европейского острова, и его первое мероприятие будет во Дворце Великого Магистра в Валлетте со встречей с президентом Республики Джорджем Веллой и с премьер-министром, министром труда Роберто Абелой, переизбранным на прошлой неделе выборы.

После этого Фрэнсис выступит с речью на встрече с представителями власти и дипломатическим корпусом.

Во второй половине дня вы отправитесь на пароме на остров Гозо, самый большой в стране, чтобы посетить величественное святилище Мальты, посвященное девственнице Та-Пину».

В воскресенье он посетит грот Святого Павла в базилике, посвященной апостолу в Рабате, построенной там, где, как говорят, он укрылся, когда находился в тюрьме в Риме, а затем, на площади Флорианы Пласа-де-лос-Гранерос, он отпразднует месса для около 10 000 верующих.

Во второй половине дня и перед отъездом в Рим Папа проведет встречу в центре мигрантов «Лаборатория мира Иоанна XXIII» в бывшем аэропорту Хал Фар.

Папа Франциск сообщил, что рассматривает возможность посещения Киева

Папа Римский мог поехать в Украину, место войны после вторжения в Россию, потому что на вопрос во время полета, который доставил его на Мальту, рассматривает ли он приглашение поехать в Киев, Франциск ответил: «Да, оно на столе».

И президент Украины Владимир Зеленский, и мэр Киева Виталий Кличко пригласили понтифика отправиться в эту страну, чтобы показать свою близость к украинскому населению для войны, которую папа неоднократно критиковал, в дополнение к предложению сделать «все необходимое» для достижения его конец.

Франциск и Зеленский разговаривали по телефону 22 марта, когда украинский президент заверил понтифика, что «он самый ожидающий гость в стране», в то время как папа сказал ему, что он «молится и делает все возможное, чтобы закончить войну, начатую после вторжения в Россию».

Ранее Кличко направил Франциску письмо с приглашением посетить город: «Мы считаем, что присутствие мировых религиозных лидеров в Киеве является ключом к спасению жизней и прокладыванию пути к миру в нашем городе, в нашей стране и везде», - написал тогда мэр.

Ватикан подтвердил прибытие письма и добавил, что Франциск «был близок к страданиям города, его жителей, тех, кому пришлось бежать, и тех, кто призван управлять им».

(С информацией от EFE и AFP)

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