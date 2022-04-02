Папа Франциск сообщил, что рассматривает возможность посещения Киева

Pope Francis speaks aboard the plane on his way to Malta International Airport, ahead of his apostolic visit in Luqa, Malta, April 2, 2022. REUTERS/Remo Casilli/Pool

Папа Римский мог поехать в Украину, сцену войны после вторжения в Россию , потому что на вопрос во время полета, который доставил его на Мальту, рассматривает ли он приглашение поехать в Киев, Франциск ответил: « Да, оно на столе ».

И президент Украины Владимир Зеленский, и мэр Киева Виталий Кличко пригласили понтифика отправиться в эту страну, чтобы показать свою близость к украинскому населению для войны, которую папа неоднократно критиковал, в дополнение к предложению сделать «все необходимое» для достижения его конец.

Франциск и Зеленский разговаривали по телефону 22 марта, когда украинский президент заверил понтифика, что «он самый ожидающий гость в стране», в то время как папа сказал ему, что он «молится и делает все возможное, чтобы закончить войну, начатую после вторжения в Россию».

Ранее Кличко направил Франциску письмо с приглашением посетить город: «Мы считаем, что присутствие мировых религиозных лидеров в Киеве является ключом к спасению жизней и прокладыванию пути к миру в нашем городе, в нашей стране и везде», - написал тогда мэр.

Ватикан подтвердил прибытие письма и добавил, что Франциск «был близок к страданиям города, его жителей, тех, кому пришлось бежать, и тех, кто призван управлять им».

El papa Francisco en su vuelo a Malta (Vatican Media/­Handout via REUTERS) via REUTERS

Сегодня, после встречи с несколькими украинскими семьями беженцев, папа римский отправился с двухдневным визитом на Мальту, где он планирует отправиться в грот, где католическая традиция указывает на то, что Святой Павел потерпел кораблекрушение, помимо посещения центра для иммигрантов, так как тема приема будет очень актуальна.

Перед поездкой в аэропорт Франциск встретился в своей резиденции в Санта-Марте с тремя семьями беженцев из Украины, из Львова, Тернополя и Киева и принимал у себя Общиной Святого Эгидия, в том числе девять несовершеннолетних, один из которых недавно перенес кардиологическую операцию.

Мальта является 56-й страной, которую Франциск посетил во время поездки, которая должна была состояться в 2020 году, но была отложена из-за пандемии, и он является третьим понтификом, сделавшим это после Иоанна Павла II в 1990 и 2001 годах и Бенедикта XVI в 2010 году.

Несомненно, это будет путешествие, отмеченное войной в Украине и драмой переселенцев украинцев, поэтому, несомненно, будут ссылки на их выступления.

El Papa subiendo al avión que lo llevó a Malta (REUTERS/Yara Nardi) REUTERS

Его первое мероприятие будет во Дворце Великого Магистра в Валлетте со встречей с президентом Республики Джорджем Веллой и с премьер-министром, лейбористом Роберто Абелой, переизбранным на выборах на прошлой неделе.

После этого Франциск выступит с первой речью на встрече с представителями власти и дипломатическим корпусом.

Во второй половине дня вы отправитесь на пароме на остров Гозо, самый большой в стране, чтобы посетить величественное святилище Мальты, посвященное девственнице Та-Пину.

В воскресенье он посетит грот Святого Павла в базилике, посвященной апостолу в Рабате, построенной там, где, как говорят, он укрылся, когда находился в тюрьме в Риме, а затем, на площади Флорианы Пласа-де-лос-Гранерос, он отпразднует месса для около 10 000 верующих.

Во второй половине дня и перед отъездом в Рим Папа проведет встречу в центре мигрантов «Лаборатория мира Иоанна XXIII» в бывшем аэропорту Хал Фар.

(С информацией из EFE)

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