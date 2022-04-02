Педро Кастильо извинился «перед народом», но не заверил своего присутствия в Хунине

Президент Перу Педро Кастильо извинился перед перевозчиками и фермерами, которые являются безработными из-за их заявлений в прошлую пятницу, когда указал, что Сообщается, что «некоторым лидерам и лидерам» заплатили за протест в районе Хунин.

«Я хочу прояснить страну и разъяснить своим соотечественникам, что, когда я обращаюсь к перуанскому народу и в некоторых из этих заявлений, возникло недоразумение, и я должен прояснить его, извиняясь или прощая людей; я должен сделать это тысячу раз, потому что я никогда плохие намерения», - сказал он во время выступления в Сан-Мартине.

Несмотря на то, что протестующие в Хунине потребовали присутствия главы государства за столом диалога, президент не стал говорить по этому вопросу, а лишь заявил, что правительство будет гарантировать переговоры и право на протест, чтобы избежать какого-либо преследования лидеров, которые несут справедливые таких причин, как перевозчики, фермеры, крестьяне и учителя.

«Правительство, которое исходит из того карьера, мы собираемся гарантировать диалог и право на протест, чтобы лидеры, которые ведут борьбу в стране и которые ведут справедливое дело, подобное тому, как транспортеры, фермеры, учителя, больше не преследуются», - сказал он.

Педро Кастильо объявил, что исполнительная делегация в городе Уанкайо указала, что должны быть «немедленные решения», о которых будет объявлено в ближайшие несколько часов.

«Я приветствую готовность нашего премьера и министров и в этой роли должен сказать, что нет необходимости препятствовать каналу связи, делать это через диалог, здесь есть пространство для открытости в этом правительстве, у них есть двери ПКМ, министерств и канцелярии президента», - сказал он.

Президент Перу заверил, что диалог должен решить большие потребности, некоторые из которых являются историческими, но принадлежат тем, кого откладывали и забывали в течение многих лет.

Pedro Castillo felicito a su mesa de diálogo en Huancayo. Foto: Andina

КОМИТЕТ ПО ДИАЛОГУ

Комиссия по диалогу, возглавляемая премьер-министром Анибалом Торресом, прибыла в субботу утром в город Уанкайо в компании Министры юстиции Фелис Черо, энергетики и Минаса Карлос Паласиос, экономики Карлос Грэм, внутренних дел Альфонсо Чаварри и аграрного развития и ирригации Оскар Зеа. Кроме того, их также сопровождают заместитель министра ПКМ Хесус Киспе, некоторые конгрессмены и кардинал Педро Баррето.

Во время встречи в Wanka. Coliseum с лидерами и представителями гильдий мы хотим договориться об установке технического стола высокого уровня. «Мы стремимся к диалогу, чтобы найти решения», — написала Президиум Совета министров (PCM) в своем аккаунте в Twitter.

Правительство стремится достичь взаимопонимания с лидерами и демонстрантами, которые требуют принятия мер в условиях роста цен на топливо и удобрения, что оказывает влияние на семейную экономику, но требует, прежде всего, присутствия главы государства или будет продолжаться его демонстрации.

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