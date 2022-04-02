Никаких фискальных стимулов для бензина в приграничной зоне США

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022.

Министерство финансов и государственного кредита объявило в Официальном вестнике Федерации, что на неделе, начинающейся в эту субботу, 2 апреля, и до следующей пятницы 8-го, бензины не будут иметь фискальных стимулов в 20-километровой пограничной полосе и на территории между параллельными линии протяженностью более 20 и до 45 километров до международной разделительной линии с Соединенными Штатами Америки.

Офис, принадлежащий Рохелио Рамиресу де ла О, сообщил, что в общей сложности в шести структурах будет 41 муниципалитет, в которых сумма фискальных стимулов составит 0 песо. Поэтому ожидается, что цены на топливо вырастут в следующих районах:

Нижняя Калифорния: пляжи Тихуана, Росарито, Текате и Мехикали.

Сонора: Сан-Луис-Рио-Колорадо, Пуэрто-Пеньяско, Каборка, улицы Генерала Плутарко Элиаса, Ногалес, Сарик, Агуа-Приета, Санта-Крус, Кананеа, Нако и Альтар.

Чихуахуа: Ханос, Мануэль Бенавидес, Мануэль Охинага, Аскенсьон, Хуарес, Пракседис Г. Герреро, Гуадалупе и Койяме дель Сотол.

El estímulo de cero pesos aplicará para 41 municipios a lo largo de seis entidades. REUTERS/Gaby Oraa NO RESALES. NO ARCHIVES REUTERS

Коауила: Пьедрас Неграс, Нава, Идальго, Окампо, Акуна, Хименес и Герреро.

Нуэво-Леон: Анауак.

Тамаулипас: Нуэво-Ларедо, Герреро, Миер, Валле Эрмосо, Рейноса, Камарго, Густаво Диас Ордас, Рио Браво, Матаморос и Мигель Алеман.

Применение фискальных стимулов к бензину первоначально отвечало стратегии федерального правительства по смягчению явления, которое мексиканцы пересекли в Соединенные Штаты в последние годы, чтобы заправиться по более выгодной цене. Теперь наоборот.

Однако нынешний контекст создал лучшие ценовые варианты по отношению к мексиканской стороне. Война между Россией и Украиной привела к глобальному росту ресурсов газа. В результате транзит граждан или резидентов США на южную сторону границы увеличился в поисках лучшей эффективности соотношения «денежный газ».

Automovilista cargando gasolina. REUTERS/Jose Luis Gonzalez REUTERS

Нынешняя администрация приняла меры для покрытия суммы, соответствующей акцизному налогу на производство и услуги (IEPS), чтобы потребители не платили почти шесть песо за литр. Если будет взиматься реальный налог на бензин, цена для населения составит около 30 песо.

Средняя цена за литр бензина в центральной Мексике остается на уровне 23 песо за обычный бензин, на бензин премиум-класса 24 песо и в случае дизельного топлива 23. Если Казначейство будет взимать соответствующие IEPS (5 4917 песо за зеленый бензин, 46375 за премию и 60354 за дизельное топливо), реальная стоимость для автомобилистов и перевозчиков на станциях технического обслуживания составит примерно 29 песо за дизельное топливо, а бензин - около 28 и 30 песо соответственно. .

Мера Казначейства направлена на сдерживание влияния инфляции на карманы мексиканцев, учитывая, что Национальный институт статистики и географии сообщил о восстановлении инфляции и составляет 7,28%, что далеко от целевого показателя, установленного мексиканскими экономическими властями.