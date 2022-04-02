Поминутная забастовка транспорта: все, что известно о протестах в Хунине

Уанкайо, в департаменте Хунин, является местом грабежей различных магазинов и уничтожение банкоматов и общественных объектов после общенационального протеста перевозчиков против повышения цен на топливо.

Сотни людей вышли на акцию протеста перевозчиков в Уанкайо и собрались у муниципалитета провинции, где они бросали камни и разбивали окна этого здания. Национальная полиция, судя по всему, была временно перегружена количеством протестующих на улицах Уанкайо и находилась под охраной муниципалитета и регионального правительства Хунина, расположенного в центре этого города.

Пока это происходило, канал N показал, что десятки людей вошли в супермаркет и вышли с продуктами в руках, и никто не мог их остановить. Аналогичным образом, о повреждениях сообщалось в банковских офисах и банкоматах на улице Calle Real, одной из главных улиц города Уанкайо.

Глава полицейского округа Хунин Колин Син Гальван сообщил каналу N, что на данный момент десять задержанных за ущерб государственной и частной собственности. Перевозчики, у которых уже пятый день безработицы, присоединились к фермерским гильдиям и другим секторам, требуя присутствия президента Педро Кастильо и премьер-министра Анибала Торреса для организации диалога.

МИНУТО А МИНУТО

07:43

Вице-президент Республики Дина Болуарте сегодня призвала жителей Уанкайо вернуться к миру путем диалога после протестов, которые прошли в этом городе в центре страны.

«Уанкайо должен вернуться к миру благодаря диалогу. Требования должны быть услышаны и рассмотрены, но насилие должно прекратиться», - написала коллега министр развития и социальной интеграции в своем аккаунте в Twitter.

07:00

По словам начальника полицейского округа Хунина полковника НПП Колина Сима Гальвана, на данный момент в результате грабежей пострадали десять задержанных и несколько полицейских.

Пятница, 2 апреля

23:47

Министр внешней торговли и туризма Роберто Санчес подтвердил прибытие премьер-министра Анибала Торреса в Уанкайо для участия в диалоге с протестующими в контексте транспортной забастовки.

22:49

Президент Республики Педро Кастильо сегодня вечером возглавляет внеочередное заседание Совета министров во Дворце правительства, чтобы оценить и удовлетворить потребности различных секторов страны. Согласно официальному аккаунту президента в Твиттере, встреча ищет решения на основе диалога и понимания.

22:31

Уанкайо сообщает, что в эту субботу питьевая вода будет ограничена по всему городу из-за репрессий, вызванных остановка перевозчиков. Об этом предупредила компания Sedam Huancayo в срочном заявлении.

По данным компании, группа протестантов захватила «Водосбор 24», расположенный в приложении Chamicería, заблокировав попадание сырой воды для процесса очистки на двух очистных сооружениях в Вилькакото.

«Мы с сожалением сообщаем, что эта ситуация приведет к нехватке питьевой воды в районах Уанкайо, Эль-Тамбо и Чилка, начиная с завтрашнего дня, в субботу, 2 апреля 2022 года», - говорится в заявлении.

22:18

Правительство официально оформило создание временной рабочей группы под названием «Технический стол высокого уровня для содействия решению проблемы грузовых перевозок в стране». Согласно постановлению министров № 113-2022-PCM, цель этой технической таблицы, которая будет находиться под председательством Совета министров (PCM), заключается в анализе и предложении решений проблемы грузовых перевозок в стране.

Эта рабочая группа будет состоять из руководителя транспорта, который возглавит ее, и в ее состав войдут министры внешней торговли и туризма, экономики и финансов, юстиции и прав человека, культуры, энергетики и горнодобывающей промышленности и внутренних дел.

22:10

Через свой аккаунт в Twitter президент пообещал вместе с перевозчиками «искать решения вместе на благо всех», после злоупотреблений и грабежей, произошедших в эту пятницу в городе Уанкайо.

«Мы знаем, что есть неотложные требования, которые необходимо удовлетворить, но их будет трудно решить без желания к диалогу и внесения поправок. Братья перевозчики, я обязуюсь вместе искать решения на благо всех», - написал он в социальной сети.

Pedro Castillo en Twitter

21:00

Министр транспорта и коммуникаций Николас Бустаманте прибыл в Хунин, чтобы поговорить с транспортными профсоюзами, которые на пятый день забастовки они радикализовали протесты. Особенно в Уанкайо, где в эту пятницу имели место злоупотребления. Чиновник сказал, что они договорились с перевозчиками предоставить пространство в течение определенного периода времени, чтобы пропустить грузовики, перевозящие предметы первой необходимости.

«Я не знаю, перемирие ли это, но лидеры пообещали периодически пропускать 10 единиц, которые поставляют на рынки скоропортящиеся продукты», - пояснил Бустаманте.

Ущерб в Уанкайо из-за остановки перевозчиков.

ПРЕВИЯ

В результате этих событий президиум Совета министров сообщил, что делегация министров, состоящая из руководителей внешней торговли, аграрного развития и культуры, отправилась в Уанкайо, чтобы «укрепить диалог с гильдиями бастующих перевозчиков».

«Мы призываем к диалогу и отвергаем все акты вандализма», — заявил Совет министров в своем аккаунте в Twitter.

За несколько часов до этого правительство заявило, что перевозчики имеют право на забастовку, но «они не могут затрагивать собственность или блокировать дороги, поскольку эти действия представляют собой преступление».

«Государство гарантирует порядок правовыми механизмами. Наше правительство готово решать социальные требования путем диалога», — говорится в другом сообщении Совета министров в этой социальной сети.

забастовка

Профсоюзы работников тяжелого транспорта начали бессрочную забастовку в понедельник в знак протеста против роста цен на топливо и призывают к диалогу с правительством для переговоров о снижении стоимости нефти и деривативов.

Акция протеста, которая во вторник заблокировала 40 дорог по всей стране, продолжилась в эту пятницу, несмотря на соглашения, объявленные накануне премьер-министром Анибалом Торресом.

Забастовка была объявлена несколько дней назад из-за роста цен на топливо и призывов к устранению недобросовестной конкуренции со стороны иностранных перевозчиков и управлению резервом грузов для национальных гильдий.

Кроме того, существует настоятельная необходимость в отмене избирательного налога на потребление топлива и пересмотре концессионных договоров на дороги и плату за проезд.

Стремясь смягчить это увеличение, исполнительная власть во вторник официально оформила ряд технических мер, включая включение в течение трех месяцев 84 и 90 газохолов и 84 газохола в Фонд стабилизации цен на нефтяное топливо (FEPC).

Этот фонд, созданный в 2004 году для предотвращения высокой волатильности международных цен на нефть от перехода к перуанским потребителям, также временно включил дизельное топливо 2 и сжиженный нефтяной газ (LPG) навалом.

Правительство также объявило вчера о создании «комиссии по диалогу» для удовлетворения требований большегрузных перевозчиков, которые пять дней назад начали бессрочную забастовку в нескольких регионах страны в знак протеста против роста цен на топливо.

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