Министр внутренних дел о протестах в Уанкайо: «Они не фермеры и не перевозчики, они вандалы и преступники»

Министр внутренних дел Альфонсо Чаварри подверг критике протесты, блокаду и отключение транспорта в Уанкайо, в районе Хунин, из-за списка претензий, которые перевозчики и фермеры имеют к правительство Педро Кастильо, несмотря на установку рабочего стола с представителями исполнительной власти для достижения соглашения.

«Протестующие — не фермеры, они не перевозчики; это молодые вандалы и преступники, которые сломали три стены и взломали дверь Колизея. Вы пытаетесь их успокоить. Они нападают на полицейских с камнями, полиция использует только слезоточивый газ, чтобы контролировать их», - сказал он RPP Noticias.

Глава внутренних дел вместе с делегацией Совета министров побеседовал с профсоюзными лидерами. Были также министры юстиции Фелис Черо, энергетики и горнорудной промышленности Карлос Паласиос, экономики Карлос Грэм и аграрного развития и ирригации Оскар Зеа. Кроме того, их также сопровождают заместитель министра ПКМ Хесус Киспе, некоторые конгрессмены и кардинал Педро Баррето. Последнему попросил присутствовать президент Педро Кастильо, когда он обратился к архиепископу Уанкайо в качестве посредника.

Министр сельского хозяйства Оскар Зеа упомянул, что они создали стол для диалога, в котором приняли участие «настоящие представители наших братьев», с которыми они будут стремиться найти решение. Однако демонстрации продолжаются на улицах Уанкайо.

«Мы хотим присутствия Кастильо, мы не хотим, чтобы клоуны приходили (намекая на министров). Это то, чего хотят жители Уанкайо», - сказал один гражданин Radio Exitosa.

Со своей стороны, фермер назвал Педро Кастильо «лжецом» и упомянул, что «второй аграрий реформа» была ложью, созданной главой государства, поскольку положение фермеров не улучшилось бы.

«У нас есть президент, который лгал всем продюсерам. Он лживый президент, который не держит своего слова. Мы знаем, что эта остановка, если мы не будем обороняться сейчас, когда вся дорога заблокирована, потому что она уже достигла крайности. Он не подчинился. Эта аграрная реформа была полной ложью с самого начала. Они начали врать со второй аграрной реформы. Продюсеры одурачили нас. Мы думали, что он, сельский человек, будет думать так же, как мы», - сказал он RPP Noticias.

Manifestaciones continúan en Huancayo. Foto: Redes sociales.

ПЕДРО КАСТИЛЬО СКАЗАЛ

Педро Кастильо извинился перед перевозчиками и фермерами, которые являются безработными, потому что указал, что им платят протест в районе Хунин.

«Я хочу прояснить страну и пояснить своим соотечественникам, что когда я обращаюсь к перуанскому народу и в некоторых из этих заявлений, возникло недоразумение, и я должен прояснить это, извиняясь или прощая людей; я должен сделать это тысячу раз, потому что у меня никогда не бывает плохого. намерений», - сказал он во время выступления в Сан-Мартине.

Протестующие в Хунине попросили присутствовать за столом переговоров, но они ничего не заявили по этому вопросу, а лишь заявили, что дали указание исполнительной делегации в Уанкайо немедленно прекратить забастовку.

«Я приветствую готовность нашего премьера и министров и в этой роли должен сказать, что нет необходимости препятствовать каналу связи, делать это через диалог, здесь есть пространство для открытости в этом правительстве, у них есть двери ПКМ, министерств и канцелярии президента», - сказал он.

Наконец, перуанский правитель призвал к диалогу между представителями исполнительной власти и профсоюзными лидерами в Уанкайо, хотя они продолжают настаивать на своем присутствии в районе Хунин.

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