Март стал самым жестоким месяцем в новейшей истории Колимы

Насилие в Колиме не прекращается. Март стал самым жестоким месяцем в истории организации. Согласно последним данным Исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности, за 31 день месяца было зарегистрировано 98 умышленных убийств.

Но тенденция, похоже, не улучшилась в апреле, когда только в первый день произошли убийства, столкновения и обнаружение человеческих тел.

Четыре пластиковых пакета были расположены в муниципалитете Кокиматлан, внутри которого находились человеческие останки. Согласно сообщениям, это могут быть тела мужчины и женщины. Обнаружение было сделано после анонимной жалобы соседа в районе поместья Эль-Ранчито, где жертвы были брошены.

На востоке города неоднократно стреляли в женщину. Местные СМИ сообщают, что она умерла в больнице во время лечения.

В другом случае в районе Эль-Педрегал в столице Колимы мужчина был убит из огнестрельного оружия. Перед Муниципальным дворцом Колима был застрелен владелец бара. Жертва — известный бизнесмен в регионе. Судя по подробностям, он находился в своем магазине, когда боевики выстрелили в него с близкого расстояния. Его состояние оценивается как деликатное.

Colima se ha convertido en un paraíso de la violencia del CJNG (Foto:EFE/David de la Paz/Archivo) EFE

Из-за насилия, которое продолжается в организации в течение 50 дней, правительство Соединенных Штатов выпустило предупреждение о поездках в Колиму.

«Колима переживает рост насилия среди преступных организаций, особенно в городе Колима и прилегающих городских районах. В общественных местах происходили перестрелки между преступными группами, в которых прохожие получали ранения или убивали», — говорится в сообщении посольства США в Мексике.

Консультации Государственного департамента по поездкам относятся к уровню 4, что означает, что въезд в организацию не рекомендуется из-за высокого риска столкнуться с ситуациями, связанными с преступностью, такими как похищение людей.

Если вы уже находитесь в организации, правительство США рекомендовало заботиться об окружающей среде и следить за обновлениями в местных СМИ, а в экстренных случаях звонить по номеру 911.

Кроме того, они напомнили, что также могут связаться с посольством и консульствами США в Мексике, позвонив по телефону (55) 8526 2561 для Мексики; 1-844-528-6611 из этой страны.

Una riña en el Tereso de Colima desató una guerra interna del CJNG (Foto: REUTERS) REUTERS

Бой, произошедший 25 января в Серезо-де-Колима, привел к разрыву CJNG против фракции Мескалес, цитадель которой находится в одноименной колонии. В тот день в Образовании было совершено 12 убийств, связанных с организованной преступностью, девять из которых произошли в тюремном центре.

Прошло почти две недели, и в ночь на 7 февраля были две казни, ранения и перестрелки в домах в столице, таких как Вилья-де-Альварес. На следующий день наркоманты, объявившие войну во главе с Независимым картелем Колимы, были развернуты под командованием Хосе Бернабе Брисуэлы Мераса, известного также как ла Вака.

В течение этой недели ночи террора усиливались, расквартировывались, казни в середине дня, ночью или на рассвете, а также перестрелки и закрытие предприятий и школ. С тех пор они определили врагов, которых нужно победить в CJNG: братья Олдрин, Мигель Харкин Харкин, Эль Чапарро и/или Чапаррито; в дополнение к Хосе де Хесусу Харкину Харкину, R32.

Операторы Brizuela Meraz заявили, что их бывшие союзники приказали казнить губернатора Индиру Вискаино, но Независимый картель Колима не согласился избегать конфликтов с властями в случае такого масштаба. Хотя они и предотвратили это в случае убийства, они попытаются обвинить убийц из Ла-Вака.

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