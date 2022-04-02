Мачизм, женоненавистничество и другие крупные скандалы, которые преследовали Грэмми

Foto de archivo de lady Gaga actuando en la entrega de los premios Grammy en Los Angeles, California. Feb 10, 2019 REUTERS/Mike Blake

В это воскресенье, 3 апреля, состоится 64-я церемония вручения премии «Грэмми», высшая церемония награждения за лучшие музыкальные произведения. Но, как и многие другие мероприятия подобного рода, на протяжении многих лет награды, присуждаемые Национальной академией искусств и наук звукозаписи Соединенных Штатов, были омрачены различными противоречиями.

И дело в том, что в последние годы эта церемония подвергалась резкой критике за сексистский характер. Пожалуй, один из самых важных моментов в этих обвинениях начался в 2018 году, когда во время известного движения MeToo эти награды были отмечены отсутствием женщин как в качестве ведущих мероприятия, так и в качестве номинантов.

Даже Нил Портроу, исполнительный президент Национальной академии искусств и наук звукозаписи США, занял позицию по этому вопросу во время церемонии вручения Грэмми 2018 года, отметив в противоречивой речи, что женщины должны «улучшить свои показатели».

El director fue sustituido en 2019(Foto: AP)

Но перед лицом этих заявлений художники не стали молчать. Так было в случае с певицей из Pink, которая указала, что не согласна с тем, что было сказано во время этого мероприятия: «Нам, женщинам-музыкантам, не нужно стараться больше, потому что женщины очень старались с начала времен. Женщины доминировали в музыке в этом году, они отлично справились», - сказала она в свое время из своего аккаунта в Twitter.

Из-за большого скандала, который возник, Портроу опубликовал заявление, в котором признал, что у него «плохой выбор слов», и заверил, что для следующих выпусков будет создана специальная целевая группа для противодействия дисбалансам и барьерам, которые мешают женщинам стать более успешными в музыке промышленность.

Это будут последние шаги для Нила, возглавляющего Национальную академию искусств и наук звукозаписи, потому что, хотя к 2019 году «Грэмми» представила Алисия Киз и даже Мишель Обама вышла на сцену к августу того же года, Дебора Дуган закрепила себя в качестве первой женщины-президента «Грэмми» в истории, окончательно заменив Портроу.

Deborah Dugan duró pocos a cargo de los Grammys (Foto: REUTERS/Mike Segar) REUTERS

Хотя может показаться, что с этого момента споры вокруг решений могут прекратиться и они будут более справедливыми по отношению к женщинам, через несколько месяцев после его назначения было объявлено, что Дугану был назначен «административный уход» с «немедленным вступлением в силу» за обвинения в домогательствах и обвинениях в токсичная среда, в которой я работаю со стороны работницы.

Когда эта новость появилась, спустя короткое время Дебора появилась в шоу Good Morning America, где она упомянула, что её удаление не было простым совпадением, так как она сообщила, что важный человек пытался надругаться над ней во время званого ужина, и это была настоящая причина, по которой она потеряла работу.

Однако на этом все не закончилось, потому что Дуган впоследствии обратился в юридические органы и официально подал в суд на организацию в Комиссию по равным возможностям трудоустройства. Это произошло за несколько дней до 62-й церемонии вручения премии Грэмми. Он утверждал, что его увольнение произошло после того, как он рассказал о сексуальных домогательствах, которым он подвергся, и за то, что он углубился в противоправные действия, которые якобы существовали в номинациях.

Стоит отметить, что после того, как мероприятие было перенесено несколько раз из-за ограничений из-за пандемии COVID-19, в 2022 году оно вернется в очном формате и обещает удивить зрителей отличным шоу с красной дорожки перед выходом на MGM Grand Arena в Лас-Вегасе. и презентации мюзиклов артистов на данный момент.

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