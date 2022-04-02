Газ LP продолжает падать: максимумы по штатам с 3 по 9 апреля

Как и каждую субботу, Комиссия по регулированию энергетики (CRE) обновляет таблицу максимальных цен, которые частные дистрибьюторы сжиженного нефтяного газа (сжиженного нефтяного газа) должны будут обрабатывать по всей стране с первой минуты этого воскресенья, 3 апреля, и до следующей субботы, 9 апреля.

Есть хорошие новости для мексиканцев, потому что третью неделю подряд стоимость топлива немного снизится после того, как вторжение российской армии в Украину привело к росту цен во всем мире в конце февраля.

Эти ставки варьируются в зависимости от муниципалитета каждого региона, и, согласно федеральному правительству, цель регулирования заключается в контроле цен и «предотвращении корпоративных злоупотреблений» в условиях инфляции.

Следует помнить, что именно в июле 2021 года средняя стоимость по стране достигла самого высокого уровня года и стала причиной этого «регулирования», составив 25,90 песо за килограмм.

(Foto: especial)

Мехико: 23,98 долл. США за кг/12,95 долл. США за литр (Бахо)

Штат Мехико: 24,55 долл. США за кг/13,26 долл. США за литр (роза)

Халиско: 27,06 долл. США за кг/14,61 долл. США за литр (вниз)

Нуэво-Леон: 27,01 долл. США за кг/14,59 долл. США за литр (вниз)

Гуанахуато: 26,63 доллара за кг/14,38 доллара за литр (цена выросла)

Керетаро: 26,74 долл. США за кг/14,44 долл. США за литр (вниз)

Пуэбла: 26,77 долл. США за кг/14,45 долл. США за литр (вниз)

Идальго: 26,74 долл. США за кг/14,44 долл. США за литр (вниз)

Веракрус: 26,77 долл. США за кг/14,45 долл. США за литр (вниз)

Дуранго: 27,82 доллара за кг/15,02 доллара за л (вниз)

Тамаулипас: 26,91 долл. США за кг/14,53 доллара за литр (вниз)

Чихуахуа: 27,36 долл. США за кг/14,77 долл. США за литр (вниз)

Чьяпас: 25,96 долл. США за кг/14,02 долл. США за литр (вниз)

Оахака: 26,25 долл. США за кг/14,17 долл. США за литр (вниз)

Кинтана-Роо: 25,96 долл. США за кг/14,02 долл. США за литр (вниз)

Чтобы увидеть полную и подробную вкладку в каждом муниципалитете, нажмите здесь.

Если вы обнаружите, что ваш дилер предлагает топливо по более высокой цене, вы можете сообщить об этом по адресу denunciasgaslp@profeco.gob.mx

Определение максимальных цен учитывает, среди прочего, параметры эффективности и стоимости каждого типа завода, рентабельность распределения, стоимость налогов, технологическую эффективность и характеристики каждого региона.

(Foto: CDMX)

Со своей стороны, цены на Gas Bienestar, бренд Petroleos Mexicanos (Pemex), который недавно достиг мэрии Альваро Обрегона в CDMX, продаются по 400 песо за 20-килограммовый баллон и 600 за 30-килограммовый баллон. Согласно CRE, максимальная цена не должна превышать 447,60 песо и 671,40 песо соответственно.

Помимо Альваро Обрегона, деятельность Gas Bienestar до сих пор была сосредоточена на столице страны: мэрах Истапалапы, Аскапоцалько, Тлауака, Истакалько и Мигеля Идальго.

Но план дочерней компании нацелен на охват всех мэров Мехико к концу первого квартала 2022 года и охватить некоторые штаты в центре и юго-востоке страны до конца года, хотя на данный момент самыми большими обязательствами являются Веракрус и Табаско.

(Foto: Twitter/MayeliRuizO)

Депутаты и соседи провели символическое закрытие резервуарного склада Gas Bienestar бывшего нефтеперерабатывающего завода 18 de marzo, расположенного в мэрии Аскапоцалько, в CDMX.

«Запах газа был постоянным, постоянным в течение нескольких месяцев», — заявила конгрессмен Габриэла Салидо.

Со своей стороны, Росарио Диас, сосед Колонии Сан-Диего Окойоаак, прокомментировал, что запах танков более заметен ночью. «Я встаю, чтобы проверить свою плиту, так же, как и другие соседи и страх засыпает и не просыпается», - сказала она.

Закрытие было осуществлено без ущерба для деятельности бывшего нефтеперерабатывающего завода, охраняемого Национальной гвардией.





ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: