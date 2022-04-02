Лос-Букис в Гвадалахаре: группа предложит скидку на билеты на свое последнее шоу

29 марта Los Bukis объявили о своем втором свидании в Гвадалахаре, открытии этого концерта, который станет последним на севере страна — проходила до высокого спроса на билеты на их первое мероприятие.

В знак благодарности публике промоутер Musicvibe объявил, что людям, купившим билеты непосредственно в кассе стадиона Халиско, будет предоставлена скидка.

Билеты на Los Bukis в Гвадалахаре 16 сентября начнут продаваться с понедельника, 4 апреля, как в кассах места проведения, так и на платформе Funticket, веб-сайте, где теперь вы можете увидеть расположение стадион.

Los Bukis darán un descuento a quien adquiera sus boletos en taquilla (Foto: Instagram/@somoslosbukis)

Согласно платформе, которая будет продавать билеты, цены на билеты будут варьироваться от 450 до 9300 мексиканских песо, первая стоимость имеет ограниченный обзор, а вторая ближе всего к сцене.

На этом веб-сайте видно, что это будут расходы для других секций стадиона Гвадалахары: Diamond Court A и B - 8 206 песо; Diamond C Court - 7 552 песо; Центральный VIP-корт - 7032 песо; Общее положение (A и B) - 3510 песо; Преференциальный запад - 3 152 песо ; Запад — 1631; Верхний Центрально-Западный — 1397 и Верхний Юг — 692 песо соответственно.

Пока неизвестно, сколько будет скидка на покупку билетов в кассе, поэтому болельщикам Лос-Букиса придется лично отправиться на стадион Халиско в следующий понедельник, 4 апреля. Следует отметить, что эта льгота будет ограничена.

La nueva fecha del concierto de Los Bukis será el 16 de septiembre (Foto: Funticket)

После 26 лет без выступлений в составе группы, Los Bukis объявили о своем туре. Спетая история, этот тур уже гастролировал в некоторых городах США и прибудет в Мексику во второй половине 2022 года.

Принимая во внимание новый концерт, это полный список дней и городов, в которых будет представлена группа во главе с певцом Марко Антонио Солисом:

- 3 сентября на стадионе Caliente, расположенном в Тихуане, Нижняя Калифорния

- 10 сентября на стадионе Султанес де Монтеррей в штате Нуэво-Леон.

- 15 сентября на стадионе Халиско, расположенном в Гвадалахаре.

- 16 сентября на стадионе Халиско, расположенном в Гвадалахаре.

- 5 ноября на стадионе Венустиано Карранса, расположенном в Морелии, штат Мичоакан.

- 3 декабря на стадионе Azteca, расположенном в Мехико.

La gira Una historia Cantada representa el regreso de esta agrupación (Foto: Cuartoscuro)

По совпадению, члены Los Bukis в последний раз играли вместе в Мексике 18 мая 1996 года в Гвадалахаре, городе, где они решили дать два концерта.

Вот почему новый концерт в Гвадалахаре предоставляет поклонникам Лос-Букиса дополнительную возможность увидеть их вживую. Продажа билетов на тур A History sung была настолько успешной, что их номера только ниже номеров билетов группы Rolling Stones, сообщает к данным Pollstar.

По этому случаю Марко Антонио Солис, Джоэл Солис, Хавьер Солис, Роберто Гвадаррама, Эусебио Эль Чиво Кортес, Педро Санчес и Пепе Гвадаррама сыграют как для своих самых верных последователей, так и для новых поколений, поскольку есть «старые и романтические души», которые отождествляют себя с их темами.

Исполнители таких хитов, как «Моя самая большая нужда», «Твоя тюрьма», «Люби меня», «Ты мне нужна» и «Как я влюбился в тебя», будут выступать только на стадионах в этом туре.

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