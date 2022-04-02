Лос-Букис в Гвадалахаре: группа предложит скидку на билеты на свое последнее шоу

29 марта Los Bukis объявили о своем втором свидании в Гвадалахаре, открытии этого концерта, который станет последним на севере страна — проходила до высокого спроса на билеты на их первое мероприятие.
В знак благодарности публике промоутер Musicvibe объявил, что людям, купившим билеты непосредственно в кассе стадиона Халиско, будет предоставлена скидка.
Билеты на Los Bukis в Гвадалахаре 16 сентября начнут продаваться с понедельника, 4 апреля, как в кассах места проведения, так и на платформе Funticket, веб-сайте, где теперь вы можете увидеть расположение стадион.
Согласно платформе, которая будет продавать билеты, цены на билеты будут варьироваться от 450 до 9300 мексиканских песо, первая стоимость имеет ограниченный обзор, а вторая ближе всего к сцене.
На этом веб-сайте видно, что это будут расходы для других секций стадиона Гвадалахары: Diamond Court A и B - 8 206 песо; Diamond C Court - 7 552 песо; Центральный VIP-корт - 7032 песо; Общее положение (A и B) - 3510 песо; Преференциальный запад - 3 152 песо ; Запад — 1631; Верхний Центрально-Западный — 1397 и Верхний Юг — 692 песо соответственно.
Пока неизвестно, сколько будет скидка на покупку билетов в кассе, поэтому болельщикам Лос-Букиса придется лично отправиться на стадион Халиско в следующий понедельник, 4 апреля. Следует отметить, что эта льгота будет ограничена.
После 26 лет без выступлений в составе группы, Los Bukis объявили о своем туре. Спетая история, этот тур уже гастролировал в некоторых городах США и прибудет в Мексику во второй половине 2022 года.
Принимая во внимание новый концерт, это полный список дней и городов, в которых будет представлена группа во главе с певцом Марко Антонио Солисом:
- 3 сентября на стадионе Caliente, расположенном в Тихуане, Нижняя Калифорния
- 10 сентября на стадионе Султанес де Монтеррей в штате Нуэво-Леон.
- 15 сентября на стадионе Халиско, расположенном в Гвадалахаре.
- 16 сентября на стадионе Халиско, расположенном в Гвадалахаре.
- 5 ноября на стадионе Венустиано Карранса, расположенном в Морелии, штат Мичоакан.
- 3 декабря на стадионе Azteca, расположенном в Мехико.
По совпадению, члены Los Bukis в последний раз играли вместе в Мексике 18 мая 1996 года в Гвадалахаре, городе, где они решили дать два концерта.
Вот почему новый концерт в Гвадалахаре предоставляет поклонникам Лос-Букиса дополнительную возможность увидеть их вживую. Продажа билетов на тур A History sung была настолько успешной, что их номера только ниже номеров билетов группы Rolling Stones, сообщает к данным Pollstar.
По этому случаю Марко Антонио Солис, Джоэл Солис, Хавьер Солис, Роберто Гвадаррама, Эусебио Эль Чиво Кортес, Педро Санчес и Пепе Гвадаррама сыграют как для своих самых верных последователей, так и для новых поколений, поскольку есть «старые и романтические души», которые отождествляют себя с их темами.
Исполнители таких хитов, как «Моя самая большая нужда», «Твоя тюрьма», «Люби меня», «Ты мне нужна» и «Как я влюбился в тебя», будут выступать только на стадионах в этом туре.
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