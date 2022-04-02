Хуан Карраско Миллонес уходит с поста заместителя министра юстиции

В пятницу, 1 апреля, бывший прокурор Хуан Карраско Миллонес представил заявление об уходе с поста заместителя министра юстиции в Министерстве юстиции и прав человека ( Минджуш)). Бывший министр обороны обратился к нынешнему держателю портфеля Феликсу Черо Медине, чтобы попросить его рассмотреть тот же Пятница, как его последний день в функциях.

В документе не указаны причины его отставки. Однако, согласно газете La República, Карраско Миллонес мог баллотироваться в региональное правительство Ламбайеке вместе с Juntos for Peru (JP).

«Без каких-либо особых замечаний я предоставляю вам возможность выразить свое особое личное уважение и уважение и пожелать вам успехов в управлении», — завершает письмо.

Напомним, что Карраско Миллонес в свое время был связан с предпринимательницей Карелим Лопес, которая была расследована прокуратурой, специализирующейся на отмывании денег. Однако он исключил дружеские отношения с лоббистом и настаивал на том, что никогда не видел ее лично.

«Что касается расследований (о визитах в Сарратею), то у меня нет связей, я не знаю госпожу Карелим Лопес, у меня никогда не было ее на телефоне, мы никогда не разговаривали. Я понял, что мы встретились в Сарратеа только тогда, когда вышел доклад, когда я смог его увидеть», - заявил он вне Конгресса Республики, после представить его в Ревизионной комиссии 30 марта.

На предполагаемой встрече с Карелимом Лопесом в доме Сарратеа, в округе Бренья, Карраско Миллонес признался, что узнал, что познакомился с предпринимательницей дома, после того как об этом позже было распространено в газетном репортаже.

«Я не знаю, где она была, в доме четыре этажа, я этого не знаю. (...) Я думаю, что все в контексте истины, у меня было всего 48 часов назначения министром обороны, у меня были личные беседы с президентом», - сказал он.

КТО ТАКОЙ ФЕЛИКС ЧЕРО МЕДИНА?

Феликс Иносенте Черо Медина был приведен к присяге 19 марта в качестве главы Министерства юстиции и прав человека (Minjusdh) на церемонии, состоявшейся во Дворце правительства в присутствии президента Педро Кастильо.

Он заменяет уходящего министра сектора Анхеля Ильдефонсо Нарро, который ушел с поста после допроса Конгрессом Республики.

Феликс Иносенте Черо Медина — юрист, окончивший Университет им. Педро Руиса Галло в регионе Ламбайеке. Он имеет степень магистра права со специализацией в области криминологии.

В ноябре 2021 года тогдашний министр обороны Хуан Карраско Миллонес назначил Черо начальником сотрудников в Министерстве обороны. Уже в августе того же года он был назначен генеральным директором Управления защитника полиции.

Новый министр был осужден за незаконное спонсорство (использование своей роли для спонсирования противоправных действий) в 2018 году и приговорен к восьми месяцам эффективного тюремного заключения, будучи инвалидом на тот же срок, сообщает файл 5961-2016-1708-JR-PE-01 Единого личного уголовного суда Ламбайеке.

Пострадавшей стороной был Национальный университет им. Педро Руиса Галло, где адвокат выступал в качестве юрисконсульта административного проректора. Но вторая уголовная апелляционная палата оправдала адвоката во второй инстанции, по словам самого Черо.

В 2013 году новый глава Минюсда подал ходатайство habeas corpus, чтобы попытаться отменить 25-летний тюремный срок осужденного за изнасилование несовершеннолетнего в соответствии с постановлением Конституционного суда, содержащимся в деле Нет. 01745-2013-ПМС/ТК. Иск был признан неприемлемым.

Национальный университет Педро Руиса Галло сообщил в резолюции № 674-2020-R от 15 сентября 2020 года, что Черо Медина совершил «нерегулярные действия», такие как «получив в своем качестве главы Центрального управления юридических консультаций сумму в 2500 подошв, поддерживая внеочередная работа в цикле внеочередной профессиональной программы 2014-I, реализуемой факультетом гражданского строительства, систем и архитектуры», среди других мероприятий.

Этот документ подписал ректор Хорхе Аурелио Олива Нуньес. В этот дисциплинарный процесс вовлечены еще 26 сотрудников государственного учебного центра Ламбайеке.

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