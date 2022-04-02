Журналист L'Equipe: «Всегда приятно видеть Перу на чемпионате мира»

Этим утром в пятницу Перу узнала, в какой группе победит азиатского победителя в утешительном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. К удивлению многих, перуанская команда снова встретится с Францией и Данией, и, как вы помните, обе команды были нашими соперниками на последнем чемпионате мира. событие.

Таким образом, Перу, победив победителя Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов, присоединится к группе D вместе с Францией, Данией и Тунисом на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

И первый матч Перу на чемпионате мира 2022 года в Катаре будет с Францией, поэтому Infobae позвонил Хосе Баррозу, журналисту из L'Equipe, чтобы рассказать нам подробности о подарке нынешнего чемпиона мира.

«Если Перу выйдет из плей-офф, думаю, мы будем считать ее 3-й или 4-й командой в этой группе. Дания провела отличный еврокубок, и он довольно солидный. Со своей стороны, Тунис не очень хорошо проводит время (четвертьфинал Кубка Африки), но мы по-прежнему рассматриваем его как качественную команду, таких как Хазри, которых мы очень хорошо знаем во французской лиге», - сказал Хосе Баррозу в интервью Infobae.

«Мы должны быть осторожны с Перу, поскольку мы играли в 2018 году, и, прежде всего, мы знаем их результаты после этого матча в Кубке Америки, но поэтому я думаю, что если мы посмотрим на их ничью, мы поставим ее на более или менее уровень Туниса, потому что у него меньше индивидуальных особенностей, которые мы знаем».

ФРАНЦИЯ - ФАВОРИТ ЕГО ГРУППЫ

Для французского журналиста Жозе Баррозу его выбор на шаг опережает другие выборы. «Совершенно очевидно, что сегодня во Франции это считается «хорошей» ничьей и что Франция явно предпочитает финишировать первой в группе», - сказал Баррозу Infobae.

«Для нас, несмотря на чемпионат Европы, нет никаких сомнений: цель — это не что иное, как победа, и мы видим Францию одним из фаворитов. У нас есть небольшие проблемы в обороне - мы не солидны, как в 2018 году, но с такими индивидуальностями, с таким необычным Mbappé нельзя ожидать другого результата», - сказал Infobae журналист L'Equipe Хосе Баррозу.

НОВАЯ ВЕРСИЯ ФРАНЦИИ

На вопрос о новой версии команды под руководством Дидье Дешама Баррозу подробно рассказал об этом. «Не многие, самое большое изменение заключается в том, что теперь он играет с другой системой 3-4-2-1, с Мбаппе '9' или 3-4 -1-2, где Мбаппе и Бензема являются очками, а Гризманн - «10». В кулуарах Эрнандес сейчас 11-е место, а справа есть небольшие сомнения между Павардом и более оскорбительным профилем, таким как Коман. Между тем, в обороне Кимпембе из Psg входит в 11-е место, в остальном ничего нового, так как в дуге находится Льорис, а центральный отсталый - с Вараном рядом с Кимпембе. Дуэт флаера восстановления состоит из Погба и Канте», - добавил он.

Наконец, его спросили, предпочитает ли он Австралию или Перу в качестве соперника на чемпионате мира в Катаре 2022 года, и сказал следующее. «Я плохо знаю уровень других команд, поэтому не могу вам сказать, но Австралия — страна с меньшей историей, но с прекрасными спортивными традициями. Со своей стороны, всегда приятно видеть Перу на чемпионате мира», — сказал Хосе Баррозу.

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