AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
суббота 2 апрель 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Изолированный Уанкайо: заблокированные дороги и ограниченный доступ в город на шестой день забастовки

Транспортная забастовка 2022 года затронула всю территорию страны. Демонстрации и акты насилия не контролировались в полной мере правоохранительными органами, которые передвигались вокруг Уанкайо.

Newsroom Infobae

2 апрель 2022

Последние новости о забастовке транспорта в Уанкайо. Столица региона Хунин проснулась на фоне неопределенности того, что может произойти в ближайшие несколько часов после вмешательство дорог, которые привели к их частичной изоляции, с тем чтобы никто не мог выезжать или въезжать на территорию, если они находятся на транспортном средстве. Эта организованная остановка привела к появлению других групп, таких как фермеры, которые проводят демонстрации в поддержку прихода к ним центрального правительства. и могут предложить решения проблем, с которыми они сталкиваются.

В случае с Уанкайо блокада основных подъездных путей привела к тому, что пассажиры, оказавшиеся на взлетно-посадочных полосах, приняли решение погрузить свои вещи в чтобы попытаться сбежать пешком и прибыть в другой близлежащий пункт назначения, где они могут получить какую-то мобильность, которая доставит их в конечный пункт назначения. Эта остановка транспорта привела к полной потере продуктов питания и сырья, поскольку они дрейфовали в течение нескольких часов, и, хотя полицейские оцепили этот район, улучшения не произошло.

Siguen las protestas en Huancayo y piden la presencia del presidente Pedro Castillo. Foto: Twitter
Siguen las protestas en Huancayo y piden la presencia del presidente Pedro Castillo. Foto: Twitter

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - РОЖЕНИЦЫ В УАНКАЙО

В последних отчетах подробно рассказывается о торговцах, которые были запуганы перевозчиками, чтобы они закрыли свой бизнес на неопределенный срок, чтобы присоединиться к их демонстрациям. Эти события вызвали конфронтацию между участниками и сотрудниками полиции.

На пятый день забастовки в Уанкайо камеры зафиксировали акты насилия, в том числе разграбление супермаркетов и банков. Опасаясь, что с ними что-то случится, жители решили остаться в своих домах и не подвергать себя риску. В результате этих действий два человека были сбиты в разгар войн.

Также поступали сообщения о нехватке воды и росте цен на продукты из базовой семейной корзины. . Эта ситуация затрагивает не только большую часть секторов, поддерживающих активность экономики страны, но и учителей и учащихся, которые в основном не посещают школы, которые открыли свои двери в марте в рамках начала 2022 учебного года.

Ущерб в Уанкайо из-за остановки перевозчиков.

ЧТО ДЕЛАЮТ ВЛАСТИ?

Через социальные сети председателя Совета министров (PCM) население было проинформировано о том, что правительство организовало поездку трех государственных министров в Уанкайо, чтобы начать и укрепить диалог с протестующими в городе и тем самым положить конец парализации.

Роберто Санчес (Mincetur), Оскар Зеа (аграрное развитие) и Алехандро Салас (Культура) являются властями, которые инициируют диалог с перевозчиков, которые обратились за этим сообщением с конца 2021 года.

Ministros de Estado viajan a Huancayo para fortalecer diálogo con manifestantes
Ministros de Estado viajan a Huancayo para fortalecer diálogo con manifestantes

ФОН

В октябре 2021 года менеджер Национального союза перевозчиков Перу Луис Маркос Бернал сообщил, что они провели встречи с властями, чтобы достичь соглашения, которое поможет им решить проблемы, влияющие на надлежащее ведение их деятельности. В общении с Exitosa он пояснил, что есть три основных вопроса, по которым они требуют внимания:

- Цена дизельного топлива, которая увеличила свою стоимость продаж на 64% с начала пандемии до последних месяцев 2021 года.

- перевозчик принимает на себя повышенную стоимость топлива на национальной территории

- Возвращение селективных к потреблению, что эта выгода стала предвзятым, и увеличение платы за проезд.

В ходе диалога он уточнил, что остановка транспорта является вероятностью, но не желаемой вещью, поскольку они были привержены соответствующим каналам, в которые правительство вмешивается для благосостояния этого сектора.

ОСТАНОВКА ПЕРЕВОЗЧИКОВ НАЧИНАЕТСЯ 4 АПРЕЛЯ

«Здесь не будет общественного транспорта, туристического транспорта, такси, коллективных автомобилей, мототакси и, в некоторых регионах, речного транспорта. Все они воюют, парализуют свою деятельность. Там, где это возможно, будут мирные марши, с которыми мы будем мобилизоваться во всех частях Перу», - пояснил президент Союза гильдий мультимодальных перевозок Перу (UGTRANM) Джовани Диез.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

Педро Кастильо просит транспортеров вместе искать решения для забастовки, но не извиняется за высказывание против протестующих
Фронт сельскохозяйственной обороны Хунина: «Встреча с министрами не начнется, если президент не исправит самого себя»
Хуан Карраско Миллонес уходит с поста заместителя министра юстиции

новости без цензуры