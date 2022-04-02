Изолированный Уанкайо: заблокированные дороги и ограниченный доступ в город на шестой день забастовки

Последние новости о забастовке транспорта в Уанкайо. Столица региона Хунин проснулась на фоне неопределенности того, что может произойти в ближайшие несколько часов после вмешательство дорог, которые привели к их частичной изоляции, с тем чтобы никто не мог выезжать или въезжать на территорию, если они находятся на транспортном средстве. Эта организованная остановка привела к появлению других групп, таких как фермеры, которые проводят демонстрации в поддержку прихода к ним центрального правительства. и могут предложить решения проблем, с которыми они сталкиваются.

В случае с Уанкайо блокада основных подъездных путей привела к тому, что пассажиры, оказавшиеся на взлетно-посадочных полосах, приняли решение погрузить свои вещи в чтобы попытаться сбежать пешком и прибыть в другой близлежащий пункт назначения, где они могут получить какую-то мобильность, которая доставит их в конечный пункт назначения. Эта остановка транспорта привела к полной потере продуктов питания и сырья, поскольку они дрейфовали в течение нескольких часов, и, хотя полицейские оцепили этот район, улучшения не произошло.

Siguen las protestas en Huancayo y piden la presencia del presidente Pedro Castillo. Foto: Twitter

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В последних отчетах подробно рассказывается о торговцах, которые были запуганы перевозчиками, чтобы они закрыли свой бизнес на неопределенный срок, чтобы присоединиться к их демонстрациям. Эти события вызвали конфронтацию между участниками и сотрудниками полиции.

На пятый день забастовки в Уанкайо камеры зафиксировали акты насилия, в том числе разграбление супермаркетов и банков. Опасаясь, что с ними что-то случится, жители решили остаться в своих домах и не подвергать себя риску. В результате этих действий два человека были сбиты в разгар войн.

Также поступали сообщения о нехватке воды и росте цен на продукты из базовой семейной корзины. . Эта ситуация затрагивает не только большую часть секторов, поддерживающих активность экономики страны, но и учителей и учащихся, которые в основном не посещают школы, которые открыли свои двери в марте в рамках начала 2022 учебного года.

Ущерб в Уанкайо из-за остановки перевозчиков.

ЧТО ДЕЛАЮТ ВЛАСТИ?

Через социальные сети председателя Совета министров (PCM) население было проинформировано о том, что правительство организовало поездку трех государственных министров в Уанкайо, чтобы начать и укрепить диалог с протестующими в городе и тем самым положить конец парализации.

Роберто Санчес (Mincetur), Оскар Зеа (аграрное развитие) и Алехандро Салас (Культура) являются властями, которые инициируют диалог с перевозчиков, которые обратились за этим сообщением с конца 2021 года.

Ministros de Estado viajan a Huancayo para fortalecer diálogo con manifestantes

ФОН

В октябре 2021 года менеджер Национального союза перевозчиков Перу Луис Маркос Бернал сообщил, что они провели встречи с властями, чтобы достичь соглашения, которое поможет им решить проблемы, влияющие на надлежащее ведение их деятельности. В общении с Exitosa он пояснил, что есть три основных вопроса, по которым они требуют внимания:

- Цена дизельного топлива, которая увеличила свою стоимость продаж на 64% с начала пандемии до последних месяцев 2021 года.

- перевозчик принимает на себя повышенную стоимость топлива на национальной территории

- Возвращение селективных к потреблению, что эта выгода стала предвзятым, и увеличение платы за проезд.

В ходе диалога он уточнил, что остановка транспорта является вероятностью, но не желаемой вещью, поскольку они были привержены соответствующим каналам, в которые правительство вмешивается для благосостояния этого сектора.

ОСТАНОВКА ПЕРЕВОЗЧИКОВ НАЧИНАЕТСЯ 4 АПРЕЛЯ

«Здесь не будет общественного транспорта, туристического транспорта, такси, коллективных автомобилей, мототакси и, в некоторых регионах, речного транспорта. Все они воюют, парализуют свою деятельность. Там, где это возможно, будут мирные марши, с которыми мы будем мобилизоваться во всех частях Перу», - пояснил президент Союза гильдий мультимодальных перевозок Перу (UGTRANM) Джовани Диез.

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