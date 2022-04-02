Вторжение в Украину в прямом эфире: Папа Франциск сообщил, что рассматривает возможность посещения Киева

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A volunteer inspects a body of killed person, as Russia's attack on Ukraine continues, on a street in the town of Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 1, 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Несмотря на то, что российские войска препятствовали доступу Международного Красного Креста для оказания помощи жителям Мариуполя, украинским властям удалось эвакуировать по меньшей мере 3000 человек по первым гуманитарным коридорам, которые были проложены в городе.

С другой стороны, украинские вооруженные силы обвинили Россию в минировании гражданских зданий и инфраструктуры, а также других районов города Буча в Киевской области, прежде чем быть изгнаны украинскими войсками.

Поскольку международная осада России усиливается, а экономика начинает ощущать влияние санкций, европейские правительства и компании в эту пятницу выработали общий подход к требованию Кремля платить за газ в рублях, одновременно смягчая угрозу неминуемого прекращения поставок.

Далее, минута за минутой российского вторжения: (украинское время, GMT+3):

Суббота, 2 апреля:

12:00: папа мог поехать в Украину, сцену войны после вторжения в Россию, потому что, когда его спросили во время полета, который доставил его в Мальте о том, принимает ли он во внимание приглашение поехать в Киев, Франциск ответил: «Да, оно на столе».

И президент Украины Владимир Зеленский, и мэр Киева Виталий Кличко пригласили понтифика отправиться в эту страну, чтобы показать свою близость к украинскому населению для войны, которую папа неоднократно критиковал, в дополнение к предложению сделать «все необходимое» для достижения его конец.

Франциск и Зеленский разговаривали по телефону 22 марта, когда украинский президент заверил понтифика, что «он самый ожидающий гость в стране», в то время как папа сказал ему, что он «молится и делает все возможное, чтобы закончить войну, начатую после вторжения в Россию».

11:15: число погибших в результате нападения России на штаб-квартиру областной администрации в украинском городе Николаеве в эту субботу составило 35 человек, сообщает местный мэр Виталий Ким.

Российская ракета попала в девятиэтажный официальный штаб утром 29 марта, оставив множество раненых и огромную дыру в конструкции здания.

Количество погибших с тех пор растет, так как многие тела оказались в ловушке под обломками, а спасательные операции все еще продолжаются, сообщает новостной сайт Kyiv Independent.

10:00: российские войска осуществляют «быстрый отвод» из районов вокруг столицы Киева и северного украинского города Чернигов, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

«С быстрым уходом россиян из Киевской и Черниговской областей совершенно ясно, что Россия уделяет приоритетное внимание другой тактике: отступать на восток и юг», - сказал он в социальных сетях.

8:45: Прокуратура по делам несовершеннолетних Украины сообщила, что по меньшей мере 158 детей были убиты и 254 получили ранения в результате нападений, совершенных Россией с начала ее вторжения в страну, 24 февраля прошлого года, до этой субботы.

Большинство жертв среди детей, в том числе погибших и раненых, произошло в Киевской области (75), за ней следуют Донецк (71), Харьков (56), Чернигов (49), Херсон (29), Запорожье (22), Житомир (15) и Сумы (14).

Прокуратура также сообщила, что с начала вторжения 869 учебным заведениям был нанесен материальный ущерб, 83 из которых были полностью разрушены.

7:30: Украинские власти сообщили о ракетном обстреле Россией нескольких крупных городов на юге страны, поскольку боевые действия активизировались в некоторых районах Украины.

В ночь на субботу в Днепре было слышно от двух до трех «сильных взрывов», сообщает портал «Украинская правда» со ссылкой на областную администрацию.

Окрестности города Кривой Рог подверглись обстрелу из ракетных установок. Кроме того, загорелась заправка, по словам главы местного военного управления Александра Вилкула.

Un hombre monta una bicicleta cerca de una sucursal bancaria dañada por los ataques rusos en Mariupol REUTERS

6:30: Сообщается, что российские войска вышли из аэропорта Антонов в Гостомеле на окраине Киева, где они оставались в окопах в течение нескольких недель, согласно показанным снимкам, сделанным со спутника и собранным американским каналом CNN.

Аэропорт, расположенный в 28 километрах от центра украинской столицы, был взят российской армией в первый день вторжения, 24 февраля, но спутниковые снимки, сделанные в четверг компанией Maxar Technologies, показывают, что российские военные машины и артиллерийские позиции были выведены.

Кроме того, в прошлый четверг чиновник Министерства обороны США объявил в заявлениях, собранных CNN, что российские военные покинули аэропорт.

5:30: Разведывательные службы Соединенного Королевства подтвердили, что пожар уничтожил несколько нефтебаз в российском городе Болгород, недалеко от украинской границы, и что взрывы также были зафиксированы на складе боеприпасов в окрестностях города.

Об этом сообщило британское министерство обороны в своем официальном профиле в Twitter через день после того, как Россия обвинила украинские войска в нападении на несколько топливных баков в приграничном городе.

«Вероятная потеря поставок топлива и боеприпасов с этих складов, вероятно, добавит дополнительную краткосрочную нагрузку на и без того напряженные российские логистические цепочки», - пояснило министерство обороны Великобритании.

Las heridas que dejan los ataques en los ucranianos REUTERS

4:30: Китай заявил в эту субботу, что он не делает ничего «для обхода» санкций, введенных против России, после предупреждений официальных лиц ЕС о том, что любая попытка помочь Москве в войне на Украине может повредить экономическим связям.

Представитель МИД заявил журналистам, что является самым четким указанием на позицию Пекина по этому вопросу: «Мы намеренно не делаем ничего, чтобы обойти санкции, введенные против России американцами и европейцами».

Но заявление, опубликованное после виртуальных переговоров между высшими лидерами ЕС и Китаем в пятницу, прозвучало в тот момент, когда Пекин по-прежнему отказывается осуждать вторжение союзника России.

Вашингтон выразил опасения, что Китай потенциально может направить военную и экономическую помощь России или помочь ей преодолеть жесткие западные санкции, которые наносят удар по экономике страны.

3:45: Министерство обороны США объявило в пятницу, что выделит дополнительно 300 миллионов долларов на «помощь в области безопасности» повысить оборонительные возможности Украины в условиях российского вторжения.

Помимо 1,6 миллиарда долларов, уже выделенных Вашингтоном, помощь включает в себя ракетные системы с лазерным наведением, дроны, боеприпасы, приборы ночного видения, тактические системы защищенной связи, медицинские принадлежности и запасные части.

«Это решение подчеркивает непоколебимую приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению российской войны», — говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби.

02:56: Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу за «молчаливую реакцию» на гуманитарную катастрофу в южном городе Мариуполь, вызванную российскими бомбардировками и осадой.

По оценкам, около 160 000 граждан уже более месяца живут без основных услуг в Мариуполе, порту на Азовском море, который стал основной мишенью российских войск в Украине из-за своего стратегического положения между Крымским полуостровом и Домбасом.

Он заявил, что гражданам России «говорят неправду» в контексте заявления России о возобновлении мобилизации молодежи люди на военную службу обязательная весна.

«В этом году новобранцев можно отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. Это гарантированная смерть для многих очень маленьких мальчиков. И даже несмотря на то, что они не являются нашими гражданами, все равно наш долг как народа предупредить их», - сказал он.

02:15: более 6000 человек были эвакуированы в эту пятницу через гуманитарные коридоры в трудный день, когда Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что они не смогли добраться до города Мариуполь, где они собирались помочь сопровождать конвой с двенадцатью автобусами и гражданскими автомобилями.

В частности, вице-премьер Украины Ирина Верещук привела в пример более 1400 мирных жителей, которые покинули Бердянск и Мелитополь — 771 человек из последнего — на собственном транспорте в Запорожье.

Un cráter provocado por un ataque ruso en las afueras de Kiev (Reuters) REUTERS

01:47: Украинские власти предупредили, что Россия может использовать химическое оружие в стране, «как это уже было во время сирийской войны», и заявили, что они «должны быть готовы», поэтому медицинские учреждения проходят подготовку, чтобы иметь возможность бороться с этим возможным сценарием.

«Несмотря на запрет на применение химического оружия всеми международными организациями, они применили его в Сирии (россияне). У нас есть четкое представление о том, что они могут сделать это в нашей стране. Мы должны быть готовы к этому», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

01:26: Несколько автобусов с жителями украинского города Мариуполь, осажденного и разбомбленного российскими войсками, прибыли в пятницу вечером в Запорожье, украинский город, контролируемый киевской армией, сообщают журналисты агентства AFP на месте.

По словам президента Владимира Зеленского, в общей сложности было спасено около 3700 человек.

00:24: Армия США отменила испытание своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая изначально предназначалась только для отсрочки попытки ослабить ядерную напряженность с Россией во время украинской войны, как сообщили в пятницу ВВС агентству Reuters.

Пентагон впервые объявил об отсрочке испытаний 2 марта после того, как Россия заявила, что приводит свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. Затем Вашингтон заявил, что США и Россия должны «принять во внимание риск просчета и принять меры по снижению этих рисков».

Volodymyr Zelenskiy se reunió con Roberta Metsola (Reuters) VIA REUTERS

00:14: Президент Европарламента Роберта Метсола встретилась в эту пятницу с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступила с речью перед украинским парламентом, в которой признала, что европейский институт «поможет» Киеву вступить в Евросоюз.

Метсола опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой она пожимает руку Зеленскому, и добавила текст следующего содержания: «Мужество, сила и решимость. С Зеленским в Киеве. Да здравствует Украина».

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