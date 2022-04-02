Под влиянием Мексики и Израиля Илан Бар-Лави выступит на 14-м джазовом фестивале в Поланко

Илан Бар-Лави — гитарист и композитор из Мексики, но у него есть израильская семья, которая снова возвращается в Мехико, чтобы выступить на 14-м фестивале джаза в Поланко в эту субботу и воскресенье.

Этот фестиваль сможет воспользоваться преимуществами звукового микса, который объединяет Илан, поскольку его опыт общения с Ближним Востоком, латиноамериканской музыкой и жителями Нью-Йорка является сочетанием, за которое он также считается одним из самых талантливых и выдающихся музыкантов своего поколения.

В воскресенье, 3 апреля, вы сможете оценить концерт, в котором он осветит свой последний альбом «Unprofessional», в котором он сочинил 10 оригинальных песен на испанском и иврите.

Точно так же Илан поговорил с Infobae, чтобы рассказать нам, что он представляет в Мексике и как ему удается сочетать все звуки в своей музыке.

Как с вами обращаются в Сити?

En este Festival se podrá aprovechar la mezcla de sonido que reúne Ilan, pues su experiencia con el Medio Oriente, la música latina y neoyorquinos se encuentra una combinación por la cual también se le considera uno de los más talentosos y destacados músicos de su generación.

Я люблю город, мне очень не хватало тако и очень вкусно, я был в Иерусалиме эти четыре года.

Как вы относитесь к тому, чтобы представить себя в этом 14-м выпуске Jazzy?

Очень рад, что смог сыграть на этом прекрасном фестивале в театре Анхелы Перальта, который является супер и очень счастливым местом.

Представляете свой новый альбом?

Да, я собираюсь представить «Unprofessional», помимо своих композиций, за последние несколько лет. Есть несколько из моего первого альбома и несколько из альбома, который скоро выйдет через два-три месяца, это новые песни. Там будет микс из всех моих песен.

Скажите мне, как вы работаете между двумя культурами, которые у вас есть для семьи?

Как я уже сказал, для меня это нормально, потому что я вырос таким образом, но в музыкальном плане мне кажется, что это довольно интересно, потому что это два разных жанра, но в то же время очень, с чем-то очень общим.

Даже в еде я чувствую, что это очень распространенное явление, это острая и богатая пища. Люди также хороши в обоих местах, и если у них хорошая связь.

Какой вы были на момент написания статьи?

El domingo 3 de abril se podrá apreciar el concierto en el cual destacará su más reciente álbum que es “Unprofessional”, en el cual compuso 10 temas originales en español y hebreo.

Когда дело доходит до сочинения, я мало думаю о жанре или стране, я всегда беру гитару и начинаю с идеи, и постепенно она захватывает «ролу» (песню), и это естественно, потому что я вырос с двумя музыкантами в доме, так что она у меня уже есть в ухе, и вот что получается.

Но влияние мексиканской музыки, такой как болеро, сон харочо и даже музыка маримбы из Чьяпаса, все в сочетании с тем, что я знал о моем отце, а именно арабская, еврейская, средиземноморская музыка, потому что получился фьюжн.

Как вы начали заниматься музыкой?

Моя мама психолог, но ей нравится играть на гитаре, и в доме всегда есть гитара и пианино, клавишные, и поэтому я начал очень любопытно играть на гитаре и начал играть с другими группами.

В 18 или 19 лет я начал писать свои песни, и мне стало очень интересно сказать, кто я. Если бы я играл джаз/рок, мне нужно было сказать, кто я, а не играть в другом жанре.

Затем я начал сочинять музыку, и когда вы начинаете сочинять, вам нужно идти записываться и идти в студию, а затем начинать первый альбом, второй альбом, и вот как вы продолжаете работать.

Как вы себя чувствовали, когда закончили первый альбом?

De igual forma Ilan habló con Infobae para contarnos qué es lo que presenta en México y cómo es que consigue tener una mezcla de todos los sonidos en su música.

На первом альбоме я записал трижды, прежде чем он вышел, потому что он не вышел, музыка звучала не так, как хотелось бы.

Когда я записывал альбом, ничего не вышло, а потом я записал еще один, и до третьего раза я уже хватался за звук, который имел в виду, и для меня было приятно, что я могу сделать свою музыку, сделать свое предложение, и с годами, чем больше вы это делаете, тем лучше вы становитесь.

На вашем альбоме есть смесь исполнителей, и я хотел знать, трудно ли вам поддерживать ритм?

Альбом «Unproffesional» был в то время, когда я жил в Нью-Йорке, и потому что есть такая музыка, потому что это облегчается, потому что у вас есть все страны в разных районах, я пригласил их в студию, и именно так мы создали альбом.

Когда я жил в Израиле, мне приходилось писать музыку с людьми там, а сейчас я в Мексике и записываюсь. Я течу, зависит от того, где я нахожусь и от музыкантов, которые меня окружают, и именно так я делаю свою музыку.

Каким был этот опыт Covid, я полагаю, именно там вы разработали больше всего музыки?

Да, изо дня в день мы сидели взаперти, у меня были мероприятия, но их больше не было, и я пишу музыку со своего компьютера, ни за что не начинал ничего делать.

Мы должны изобрести себя заново, и именно так родился новый альбом, который выйдет в ближайшие месяцы.

На каких еще мероприятиях вы планируете участвовать?

8 апреля я буду играть в Халапе с друзьями, а на следующей неделе в Израиле пройдут две игры. Свет уже виден.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: