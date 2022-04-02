Я не выступаю за отмену мандата, я взаимодействую только с гражданами: Клаудия Шейнбаум

Глава правительства Мехико (CDMX) Клаудия Шейнбаум Пардо вновь высказалась об отмене мандата консультации президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), хотя и заявила, что не способствует демократическим упражнениям.

Во время пресс-конференции столичный президент отметила, что публикации через ее социальные сети стремятся к взаимодействию с гражданами, а не способствуют консультациям 10 апреля.

La mandataria capitalina señaló que las publicaciones a través de sus redes sociales buscan la interacción con la ciudadanía (Foto: Twitter/@Claudiashein)

В конце установки водного кабинета в мэрии Мигеля Идальго глава местной исполнительной власти заявила, что она работает с Национальным избирательным институтом (INE) над защитой и передачей пакетов с бюллетенями, поскольку вся поддержка будет оказываться «как и в любом другом выборы».

В своем участии Шейнбаум Пардо осудил, что ведется черная кампания против аннулирования мандата и президента Лопеса Обрадора.

«Это упражнение в участии граждан и чернокожие кампании не помогают демократии, наоборот, это запятнает ее, и мы хотим, чтобы упражнение было известно и чтобы люди участвовали, поэтому исторически это означает упражнение в отмене мандата президента», - сказал он.

Sobre la reforma electoral que promueve el mandatario federal, la jefa de Gobierno de la CDMX dijo estar a favor (Foto: Twitter/@Claudiashein)

По поводу избирательной реформы, продвигаемой федеральным президентом, глава правительства CDMX заявила, что выступает за , утверждая, что избирательные выборы некоторых советников «не были беспристрастными».

И это то, что после принятия в Сенате Республики заключения с проектом указа, чтобы чиновники могли продвигать консультации по аннулированию мандата, mandataria capitalina по-прежнему активны в своих социальных сетях, приглашая пользователей принять участие в учениях, а также в пресс-конференциях.

La mandataria capitalina se ha mantenido activa en sus redes sociales (Foto: Twitter)

Вскоре после объявления об одобрении указа Шейнбаум Пардо написал в своей социальной сети: «Теперь мы можем говорить о том, что нам запретили. Принять участие в учениях по демократии участия 10 апреля».

19 марта во время своей экскурсии по недавно реабилитированной дороге Мексико-Теночтитлан глава местной исполнительной власти вновь призвала граждан принять участие в консультации по отзыву.

«Не забывайте, что у нас назначена встреча с демократией это 10 апреля», - сказал он в конце мероприятия.

Он добавил, что участие в демократических консультациях, которые он охарактеризовал как «историческое» мероприятие, заключается в осуществлении своих прав.

В то время как 26 марта он заявил через свои официальные социальные сети: «10 апреля назначена встреча с историей. Впервые мы сможем решить, продолжит ли президент Мексики свой срок. Представьте, существовало ли это упражнение раньше. Некоторые не хотят участвовать. Это его решение. Большинство хочет демократию участия».

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