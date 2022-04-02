Уанкайо останется без питьевой воды СЕГОДНЯ, потому что протестующие заняли место

Уанкайо сообщает, что в эту субботу питьевая вода будет ограничена на всей территории город из-за репрессий, вызванных остановкой перевозчиков . Об этом предупредила компания Sedam Huancayo в срочном заявлении.

По данным компании, группа протестантов захватила «Водосбор 24», расположенный в приложении Chamicería, заблокировав попадание сырой воды для процесса очистки на двух очистных сооружениях в Вилькакото.

«Мы с сожалением сообщаем, что эта ситуация приведет к нехватке питьевой воды в районах Уанкайо, Эль-Тамбо и Чилка, начиная с завтрашнего дня, в субботу, 2 апреля 2022 года», - говорится в заявлении.

«Наша компания призывает соответствующие органы и протестующих принять во внимание, что вода является ценным и необходимым ресурсом для обеспечения здоровья людей, особенно в условиях скрытой пандемии», - продолжает он.

Comunicado de EPS Sedam Huancayo S.A.

Такое же чувство испытывает глава офиса омбудсмена Хунина Тедди Паниц, который призвал граждан воздерживаться от действий, наносящих вред всем округам. и добиваться урегулирования конфликта на основе диалога, который они проведут с властями в ближайшие несколько часов.

Как он пояснил, население стремится встретиться с главами Министерства транспорта и Министерства сельского хозяйства Николасом Бустаманте и Оскаром Зеа соответственно, которые являются портфелями, непосредственно участвующими в их требованиях.

«Уже есть несколько демонстраций со стороны государства, присутствие двух министров, культуры и иностранных дел в настоящее время в Хаухе. Кроме того, завтра есть предложение, что больше сотрудников из исполнительной власти будет прибывать», - сказал он Латине сегодня вечером.

СЛОВО ЗАМКА

Президент республики Педро Кастильо рассказал сегодня вечером о протестах в Уанкайо, которые на пятый день общенациональной забастовки, они вышли из-под контроля. Это привело к столкновению Уанкайноса и сотрудников перуанской национальной полиции в центре города, что привело к разрушению и разграблению домов и магазинов.

В своем кратком послании он призвал профсоюзы транспортников к диалогу и совместному поиску решений проблем, с которыми сталкивается этот сектор работников. Он также указал, что есть неотложные требования, которые должны быть удовлетворены, но что «их будет трудно решить без воли к диалогу и цели внесения поправок».

«Братья перевозчики, я обязуюсь вместе искать решения на благо всех», — написал президент в социальных сетях.

Поразительно, что президент не подробно остановился на своем послании относительно остановки перевозчиков. По словам конгрессмена Перу от Libre Вальдемара Серрона, сегодня во второй половине дня глава государства выступит с некоторыми заявлениями по этому вопросу. Прежде всего потому, что ему пришлось дать объяснения по поводу фразы, которую он произнес накануне, в которой Кастильо называет демонстрантов «платными лидерами». Это вызвало возмущение у нескольких бастующих перевозчиков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЗДАЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ТАБЛИЦУ

Правительство создало временную рабочую группу под названием «Технический стол высокого уровня для содействия решению проблемы грузовых перевозок в стране», которая будет отчитываться перед Председателем Совета министров (PCM).

Это положение было установлено министерским постановлением 113-2022-PCM, опубликованным в чрезвычайном бюллетене правовых норм Официального вестника El Peruano.

Целью этого технического круглого стола является анализ и предложение решений проблемы грузовых перевозок в стране; в его состав входят руководитель транспорта, который будет председательствовать на нем, а также министры торговли, экономики, юстиции, культуры, энергетики и внутренних дел.

Он также будет выполнять функции составления плана работы, содержащего определение целей, график мероприятий, определение ответственных участников и сроков их выполнения; а также определять, анализировать и предлагать конкретные решения в краткосрочной и долгосрочной перспективе в отношении проблема грузового транспорта в стране.

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