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Россия

Уанкайо останется без питьевой воды СЕГОДНЯ, потому что протестующие заняли место

Водопроводная компания призвала власти и протестантов узнать о своих действиях, так как они могут причинить вред тысячам жизней.

Newsroom Infobae

2 апрель 2022

Уанкайо сообщает, что в эту субботу питьевая вода будет ограничена на всей территории город из-за репрессий, вызванных остановкой перевозчиков. Об этом предупредила компания Sedam Huancayo в срочном заявлении.

По данным компании, группа протестантов захватила «Водосбор 24», расположенный в приложении Chamicería, заблокировав попадание сырой воды для процесса очистки на двух очистных сооружениях в Вилькакото.

«Мы с сожалением сообщаем, что эта ситуация приведет к нехватке питьевой воды в районах Уанкайо, Эль-Тамбо и Чилка, начиная с завтрашнего дня, в субботу, 2 апреля 2022 года», - говорится в заявлении.

«Наша компания призывает соответствующие органы и протестующих принять во внимание, что вода является ценным и необходимым ресурсом для обеспечения здоровья людей, особенно в условиях скрытой пандемии», - продолжает он.

Comunicado de EPS Sedam Huancayo S.A.
Comunicado de EPS Sedam Huancayo S.A.

Такое же чувство испытывает глава офиса омбудсмена Хунина Тедди Паниц, который призвал граждан воздерживаться от действий, наносящих вред всем округам. и добиваться урегулирования конфликта на основе диалога, который они проведут с властями в ближайшие несколько часов.

Как он пояснил, население стремится встретиться с главами Министерства транспорта и Министерства сельского хозяйства Николасом Бустаманте и Оскаром Зеа соответственно, которые являются портфелями, непосредственно участвующими в их требованиях.

«Уже есть несколько демонстраций со стороны государства, присутствие двух министров, культуры и иностранных дел в настоящее время в Хаухе. Кроме того, завтра есть предложение, что больше сотрудников из исполнительной власти будет прибывать», - сказал он Латине сегодня вечером.

СЛОВО ЗАМКА

Президент республики Педро Кастильо рассказал сегодня вечером о протестах в Уанкайо, которые на пятый день общенациональной забастовки, они вышли из-под контроля. Это привело к столкновению Уанкайноса и сотрудников перуанской национальной полиции в центре города, что привело к разрушению и разграблению домов и магазинов.

В своем кратком послании он призвал профсоюзы транспортников к диалогу и совместному поиску решений проблем, с которыми сталкивается этот сектор работников. Он также указал, что есть неотложные требования, которые должны быть удовлетворены, но что «их будет трудно решить без воли к диалогу и цели внесения поправок».

«Братья перевозчики, я обязуюсь вместе искать решения на благо всех», — написал президент в социальных сетях.

Поразительно, что президент не подробно остановился на своем послании относительно остановки перевозчиков. По словам конгрессмена Перу от Libre Вальдемара Серрона, сегодня во второй половине дня глава государства выступит с некоторыми заявлениями по этому вопросу. Прежде всего потому, что ему пришлось дать объяснения по поводу фразы, которую он произнес накануне, в которой Кастильо называет демонстрантов «платными лидерами». Это вызвало возмущение у нескольких бастующих перевозчиков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЗДАЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ТАБЛИЦУ

Правительство создало временную рабочую группу под названием «Технический стол высокого уровня для содействия решению проблемы грузовых перевозок в стране», которая будет отчитываться перед Председателем Совета министров (PCM).

Это положение было установлено министерским постановлением 113-2022-PCM, опубликованным в чрезвычайном бюллетене правовых норм Официального вестника El Peruano.

Целью этого технического круглого стола является анализ и предложение решений проблемы грузовых перевозок в стране; в его состав входят руководитель транспорта, который будет председательствовать на нем, а также министры торговли, экономики, юстиции, культуры, энергетики и внутренних дел.

Он также будет выполнять функции составления плана работы, содержащего определение целей, график мероприятий, определение ответственных участников и сроков их выполнения; а также определять, анализировать и предлагать конкретные решения в краткосрочной и долгосрочной перспективе в отношении проблема грузового транспорта в стране.

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