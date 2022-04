Волна тепла в Мексике: в каких штатах в эти выходные будет преобладать температура от 30 до 45 градусов

Волна тепла будет поддерживать жаркий или очень жаркий день на большей части национальной территории, сообщила Национальная метеорологическая служба в эту субботу утром.

По данным агентства, волна тепла оставит температуру от 30 до 45 градусов в нескольких штатах Республики, однако в ранние часы воскресенья в горах Меса дель Норте и Меса Сентрал будет холодная среда из-за потери тепла, вызванной преобладанием чистое небо.

Таким образом, метеорологические системы будут иметь следующие эффекты на территории с 14:00 в субботу, 2 апреля, до 08:00 в воскресенье, 03 апреля:

La ola de calor dejará temperaturas de entre 30 a 45 grados en varios estados de la República (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Максимальные температуры от 40 до 45 °C: Мичоакан, Герреро, Морелос, Оахака, Веракрус, Кампече и Юкатан.

Максимальные температуры от 35 до 40 °C: Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Идальго (север), Керетаро (север), Гуанахуато, штат Мехико (юго-запад), Пуэбла (север и юго-запад), Чьяпас, Табаско и Кинтана-Роо.

Максимальные температуры от 30 до 35 °C: Южная Нижняя Калифорния, Сонора, Чиуауа, Коауила, Дуранго, Сакатекас, Агуаскальентес и Мехико.

В то время как минимальные температуры для раннего воскресенья:

Минимальные температуры от -10 до -5 °C: горные районы Чиуауа и Дуранго.

Минимальные температуры от -5 до 0 °C: горные районы Соноры, Сакатекаса и штата Мехико.

Los sistemas meteorológicos tendrán los efectos en el territorio desde las 14:00 horas del sábado a las 08:00 horas del domingo 03 de abril (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Минимальные температуры от 0 до 5 °C: горные районы Нижняя Калифорния, Коауила, Нуэво-Леон, Сан-Луис-Потоси, Агуаскальентес, Халиско, Мичоакан, Гуанахуато, Идальго, Пуэбла и Тласкала.

Заморозки в раннее воскресенье: Нижняя Калифорния, Сонора, Чиуауа, Дуранго и Сакатекас.

Национальная метеорологическая служба также объявила, что в этот период 40-й холодный фронт простирается над северной Мексикой, взаимодействуя с каналом низкого давления, простирающимся над Меса дель Норте и Центральной Меса, с субтропическим струйным потоком.

Агентство указало, что это вызовет рассеянные дожди и ливни, сопровождаемые поражением электрическим током на северо-востоке и востоке Республики, при этом возможный град выпадет главным образом в Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас и Сан-Луис-Потоси, а также сильные порывы ветра на объектах в Меса дель Норт.

Между тем, попадание влаги из Тихого океана, Мексиканского залива и Карибского моря вызовет дожди с изолированными ливневыми дождями на юго-востоке страны и полуострове Юкатан:

El frente frío número 40 se extenderá sobre el norte de México (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Интервалы приема душа: Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Пуэбла, Веракрус, Табаско и Чьяпас.

Изолированные дожди: Идальго, Тласкала, Кампече и Кинтана-Роо.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в эту субботу в долине Мексики прогнозируется среднеоблачное небо во второй половине дня, а также от теплой до жаркой среды и с изолированными дождями в Мехико и штате Мехико. Помимо южного компонента ветер от 10 до 20 километров в час с порывами 40 км/ч.

В столице страны прогнозируется минимальная температура от 11 до 13° C и максимум от 30 до 32° C; для столицы штата Мексика ожидается минимальная температура от 3 до 5° C и максимум 25 до 27° C.

Se pronostica en el Valle de México cielo medio nublado en horas de la tarde (Foto: Twitter/@conagua_clima)

В Мексиканском заливе ожидается полуоблачное небо с возможностью ливней в Тамаулипасе и Веракрусе, а также отдельные дожди в Табаско и возможное выпадение града в Тамаулипасе.

Находясь в северном столе: облачное небо и дожди в Нуэво-Леоне и Сан-Луис-Потоси, а также отдельные дожди в Коауиле с пытками электрическим током. Теплая и теплая атмосфера ожидается в Чиуауа, Дуранго и Сакатекасе.

Центральный стол: облачное небо с дождями в Пуэбле и отдельные дожди в Идальго и Тласкале; ветер с порывами до 50 км/ч в Гуанахуато, Керетаро и Пуэбле.

