«Он сказал мне: они это заслужили. Я ответил: «Нет, это вся наша жизнь»: кризис 100 000 человек исчез в Мексике

Мексика — одна из немногих стран, где люди учатся читать землю, чтобы найти свою семью, потому что в стране, которая насчитывает около 100 000 человек пропавших без вести и официально не зарегистрированных локализованных, необходимость поиска «даже под камнями» перестает использоваться в переносном смысле.

Цифра защищает среди чисел имена матерей, отцов, братьев, дочерей и сыновей, которые оставили пустое кресло. Из-за отсутствия появились различные группы. Так обстоит дело с розыскными матерями Соноры, где только в их организации числится более 6000 пропавших без вести, согласно данным Национальной розыскной комиссии.





ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ И ОСТАВЛЕННЫЕ ЛИЦА В РАЗБИВКЕ ПО ГОДАМ С 31 МАРТА 2006 ГОДА ПО 31 МАРТА 2022 ГОДА

- На землю! На землю! , услышал Сеси, которая отказалась подчиниться приказу.

Это было около 11:30 утра в Пуэрто-Пеньяско, Сонора, когда группа матерей Соноры вместе с американским коллективом была перехвачена вооруженными людьми, которые направили их на них из фургонов.

Сеси Флорес, мать двоих исчезнувших детей и президент коллектива Mothers Seekers of Sonora, рассказывает, что это произошло 2 ноября 2020 года. Она и ее группа запланировали поисковую бригаду с коллективом из США, цель: научить их поиску тел под землей. Поскольку они не знали, как это сделать, они просто обыскали поверхность.

Вот почему они начали работу с 1 ноября, но в тот день, после полевых работ, они ничего не нашли, поэтому Сеси решила отвезти их в другое место, где они уже находились: Пуэрто-Пеньяско, место, где за три дня было найдено 54 тела.

Чтобы принять участие в конференции, Сеси запросил поддержку элементов защиты в прокуратуре Сонорана, которые, в свою очередь, попросили его назвать его имя и имя его коллег. Оказавшись на месте, прибыл элемент безопасности, который должен был защитить район во время проведения обыска.

Información obtenida de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

Через несколько минут тот же офицер вышел в отставку, причина, как он сказал: у коллеги спустилась шина, он вернется после того, как починит ее. После отъезда они продолжили свою деятельность, отправившись в десятую яму, когда группа мужчин появилась в двух фургонах с длинными пушками в руках и целилась в них.

Так, мать двух пропавших детей начал допрашиваться мужчиной, который ей угрожал.

«Он начал спрашивать меня, как это делают власти: «Зачем вы их ищете, кто вам платит, кто посылает, кто вас привозит, зачем вы пришли? Они спросили его, почему он «вывел мразь из общества».

«Те, кто здесь, заслужили этого, сказал он мне, поэтому я ответил ему, что никто из тех, кто был там, не заслуживает того, что никто, как бы плохо это ни было, ни вы, что вы делаете, чтобы убивать и хоронить людей, вы этого заслуживаете, потому что они не Бог, чтобы решать это».

Сеси сказала ему, что ищет двоих из своих детей, невинного и виновного, «но я ищу их обоих, потому что люблю их», но даже при этом мужчина продолжал задаваться вопросом, почему они забрали похороненных.

30 октября 2015 года их первый ребенок исчез в Лос-Мочисе, Синалоа. Так началось его путешествие, прошло семь лет и у Сеси нет никаких следов сына, никаких указаний, (в следующем апреле начнется трехдневная бригада, которой суждено его искать).

Однако только после исчезновения Марко Антонио 4 мая 2019 года в Валье-де-Экино, Сонора, мать начала с Colectivo. Именно в этот день убийцы забрали Марко Антонио и его младшего сына Хесуса Адриана.

В этот момент Сеси вышел искать их в горах, как мог, ожидая, когда убийцы, взявшие их, будут убиты, потому что это было то, чего он хотел: умереть. После нескольких дней поисков ему позвонили 9 мая. Он был человеком, который заверил его, что собирается сделать ему подарок на день матери.

Ее вызвали в гору после разговора с детьми; в этот момент она не знала, чему верить, она подумала, что это вымогательство.

«Я думал об этом, потому что с (исчезновением) Алехандро они забрали все, чего у меня не было». В 12 часов вечера ему позвонили. «Меня вызвали на гору, где, как мне кажется, могла уйти только мать, обезумевшая от боли и мертвая, пока жива, и когда я приехала туда, я нашла своего младшего сына, он был жив, его сильно избили, очень ранили, но мой сын был жив».

Он обнял его, отвез домой, все время спрашивал о брате. «Он сказал: «Мама, я думаю, мой брат никогда не вернется, мне сказали не искать его, потому что мы никогда не найдем его».

Вот почему 2 ноября 2020 года, перед вооруженными людьми, посреди места, полного подпольных могил, он сказал ему, на кого нацелился: «Если ты убьешь меня, ты просто убьешь мое тело, потому что моя душа давно мертва». С того дня, когда они забрали ее детей, она также потеряла семью, свой брак, даже собственный дом, потому что она уже не была прежней.





ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ И НЕ ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ

2 ноября 2020 года, который угрожал ей, сказал ей пойти искать в другом месте, потому что «то, что она выносила, расстраивало людей».

«Как мне разогреть землю, михито, да, все, что я приношу, это лопаты и пикусы, я сказал ему» После того, как казалось, несколько часов, Сеси сказал, что ему удалось привлечь внимание к парню, который шел за ней. «Она сказала мне уйти, и не возвращайся, я больше не хочу видеть её здесь».

«Затем я понял, что это было нападение со стороны правительства, а не картеля, потому что что картель заботится о том, что мы делаем, если они уже убили их, что их волнует то, что мы делаем».

Председатель коллектива рассказала, что после случившегося она подала жалобу непосредственно в прокуратуру на человека, вышедшего на пенсию из-за того, что ее коллега ударила шину. «Поскольку именно они спрашивали у меня информацию, а вооруженные люди приходили спрашивать меня, откуда они узнали, что я туда еду? единственные люди, у которых была информация, были представители обвинения».

В настоящее время Сеси живет в изгнании из Соноры и у нее есть тревожная кнопка. Как и многие другие матери и родственники, она осудила нехватку ресурсов, «апатию властей и их бюрократии».

У нее есть информация о том, кто может нести ответственность за угрозы, которые она получила с тех пор, как начала обыск, даже при этом она обвиняет, что обвинение не ответило на жалобу, но она продолжит искать своих детей.

«Я думаю, что заслуживаю того, чтобы последний поцелуй моего сына, последний раз я люблю тебя, я думаю, что заслуживаю последнего прощания с ним», - эта история является частью одной из родственников 98 508 пропавших без вести и оставшихся без вести лиц.

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