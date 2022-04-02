Правительство освобождает от уплаты CSI за топливо на 90% и представит проект по освобождению от IGV группе продуктов питания

Министр экономики и финансов Оскар Грэхем объявил, что правительство приняло решение об освобождении от ответственности уплата налога на выборочное потребление (ISC) на топливо на 90 процентов. Эта мера направлена на удовлетворение потребностей перевозчиков и фермеров, которые находятся на шестом дне безработицы.

Об этом решении чиновник сообщил во время диалога, состоявшегося в Уанкайо (Хунин), где Совет министров прибыл из двух свит. Он также объявил, что не будет ни налогов на топливо, ни налогов на продажу курицы и других продуктов питания

«Мы собираемся предложить законопроект об освобождении от Общего налога с продаж (IGV) на продукты, которые имеют больший компонент в потребительской корзине: курицу, яйцо, муку, лапшу», - сказал Грэм.

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ШАХТ: ТОПЛИВО «НЕ ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Министр энергетики и горнорудной промышленности Карлос Паласиос обратился и попросил разъяснить Протестанты в Уанкайо, Хунин, которые выступают против подорожания топливо и удобрения. Эта бессрочная забастовка продолжается шестой день, и в этот район прибыли два совета совета министров.

Владелец портфеля с мегафоном в руках и в сопровождении сотрудников полиции отметил, что этот кризис происходит не по «вине» современного правительства, а по причине кризиса, который происходит на международном уровне.

«Я прошу понять этот момент. (Топливо) не повышается правительством, это хорошо известно. Сино поднимается из-за международного кризиса по всей Латинской Америке и на всех континентах», - сказал он.

«Мы знаем, что переживаем международный кризис, давайте не будем об этом забывать. Даже у самих США есть проблемы», - добавил он.

Министр также напомнил, что 28 марта правительство включило некоторые виды топлива в Фонд стабилизации цен и что они не будут расти в течение 90 дней.

ОНИ ПЫТАЮТСЯ БРОСИТЬ ВЫЗОВ МИНИСТРУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

27 марта коллегия Avanza País сообщила, что она продвигает допрос министра сельскохозяйственного развития и Ирригация, Оскар Зеа, после раскрытия того, кто был замешан в убийствах, в дополнение к другим вопросам против него.

«Депутат Росселли Амуруз собирает подписи под ходатайством об интерпелляции против конгрессмена и министра Оскара Зеа. Сейчас он является не только министром сельского хозяйства, но и министром энергетики и шахт. И есть вопросы по поводу еще нескольких министров», — заявил Базан в диалоге с Exitosa.

Он также отметил, что «прискорбно, что мы должны достичь этой ситуации (нестабильности), которую никогда раньше не видели в Перу», что, по его словам, объясняется тем, что «президент (Педро Кастильо) упорно ставит людей, которые не обучены, которые не имеют технического и профессионального профиля, которые вредят страны и министерств». «В этом смысле, если нам придется продолжать допросы и цензуру, мы это сделаем».

2 апреля конгрессмен Ильич Лопес из Банка народных действий, находившегося в Уанкайо, заявил, что его скамья выдвинет ходатайство о интерпретации министра Паредеса после забастовки перевозчиков и фермеров.

Он заявил об этом, упомянув, что его коллегия поддержит предложение Народных сил бросить вызов министру сельского хозяйства Оскару Зеа, для бессрочной забастовки.

«Я попрошу свою скамью поддержать эту интерпелляцию, но я прошу их поддержать нас в допросе министра энергетики и шахт», - сказал он в RPP Noticias.

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