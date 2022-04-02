Фито Паес вернулся и очаровал колумбийцев на концертах в Боготе и Медельине

Мероприятия, которые должны были состояться в 2020 году и которые с приходом пандемии были отложены до тех пор, пока они наконец не прибыли в Колумбию для представления в Медельине, в Центре событий La Macarena и в Боготе, на Movistar Arena, наконец, поклонники аргентинской певицы смогли снова послушать песни его кумира мюзикла.

В возрасте 59 лет 13 марта Фито Паес прибыл в город вечной весны, отложив свои презентации. Однако артист не сидел на месте и во время заключения посвятил себя сочинению новых песен для представления своих двух новых альбомов под названием «The Wild Years» и «Futurología Arlt».

«Я человек советов директоров, моя экономика не только зависит от концертов, но и у меня уже есть зависимость, я не мог жить без игры на сцене, потому что это меня очень радует, и это место полного лишения, даже если вы организуете и имеете большой опыт, всегда случаются необычные вещи, и это как-то кормит вас вместе с жарой людей», - сказал он в интервью Colprensa, прежде чем снова начать тур, поскольку этапы открываются в рамках восстановления экономики в стране.

Ну, уроженец Росарио, Аргентина, поделился со своими последователями около 21 песни во время своего шоу в Медельине и Боготе. В первом городе публика была готова с 8 часов вечера, когда за несколько минут до начала шоу зрители выкрикивали его название, чтобы оно выходило с такими песнями, как «Giros», «Музыка мечты вашей юности», «Nature of Blood», «Вещи, которые делают мне добро» и другими.

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В общей сложности это было около 100 минут, в течение которых аргентинский артист восхитил посетителей своего концерта, в котором они могли разгрузить всю ту ярость рока на испанском языке, которая грохотала по каждому углу развлекательного центра La Macarena.

Fito Paez y su presentación en el Movistar Arena de Bogotá con lleno total, los asistentes quedaron encantados con el show. Foto: Cortesía.

Там ночь закрылась одной из его самых известных песен, таких как «Mariposa tecknicolor», в которой он опубликовал, не переставал скандировать песню и кричал, пока не смог получить свое имя с криками «olé, olé, olé, fito», упоминалось цифровое СМИ El Colombiano. Стоит отметить, что аргентинец также исполнил a cappella песню «И подари радость моему сердцу», а также руководил оркестром, который сопровождал его в разное время ночи.

Уже в Боготе исполнитель 11 и 6 годов удивил столицу специальным участником для своего шоу. Это был Карлос Вивес, с которым он исполнил песню «Cable a tierra», одну из самых ожидаемых песен в его репертуаре, которая входит в его альбом «Giros».

Fito Paez y Carlos Vives interpretando la canción 'Cable a tierra' durante su presentación en Bogotá en el Movistar Arena. Foto: Cortesía.

«Карлос очень важен в латиноамериканской культуре из-за множества факторов, это один из самых тихих факторов, который заставил нас думать, что он не распространялся во времена, когда этот материал не мог или не должен распространяться, поэтому спасибо Карлосу, и мы многим обязаны вам», - сказал Фито Паес. в своей презентации.

Во время исполнения песни Карлоса Вивеса артисты, не колеблясь, объединились в объятия, которые продемонстрировали художественный союз, существующий между двумя народами, и то, как одно и то же чувство объединяет нас в музыке.

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