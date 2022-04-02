Фито Паес вернулся и очаровал колумбийцев на концертах в Боготе и Медельине

Мероприятия, которые должны были состояться в 2020 году и которые с приходом пандемии были отложены до тех пор, пока они наконец не прибыли в Колумбию для представления в Медельине, в Центре событий La Macarena и в Боготе, на Movistar Arena, наконец, поклонники аргентинской певицы смогли снова послушать песни его кумира мюзикла.
В возрасте 59 лет 13 марта Фито Паес прибыл в город вечной весны, отложив свои презентации. Однако артист не сидел на месте и во время заключения посвятил себя сочинению новых песен для представления своих двух новых альбомов под названием «The Wild Years» и «Futurología Arlt».
«Я человек советов директоров, моя экономика не только зависит от концертов, но и у меня уже есть зависимость, я не мог жить без игры на сцене, потому что это меня очень радует, и это место полного лишения, даже если вы организуете и имеете большой опыт, всегда случаются необычные вещи, и это как-то кормит вас вместе с жарой людей», - сказал он в интервью Colprensa, прежде чем снова начать тур, поскольку этапы открываются в рамках восстановления экономики в стране.
Ну, уроженец Росарио, Аргентина, поделился со своими последователями около 21 песни во время своего шоу в Медельине и Боготе. В первом городе публика была готова с 8 часов вечера, когда за несколько минут до начала шоу зрители выкрикивали его название, чтобы оно выходило с такими песнями, как «Giros», «Музыка мечты вашей юности», «Nature of Blood», «Вещи, которые делают мне добро» и другими.
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В общей сложности это было около 100 минут, в течение которых аргентинский артист восхитил посетителей своего концерта, в котором они могли разгрузить всю ту ярость рока на испанском языке, которая грохотала по каждому углу развлекательного центра La Macarena.
Там ночь закрылась одной из его самых известных песен, таких как «Mariposa tecknicolor», в которой он опубликовал, не переставал скандировать песню и кричал, пока не смог получить свое имя с криками «olé, olé, olé, fito», упоминалось цифровое СМИ El Colombiano. Стоит отметить, что аргентинец также исполнил a cappella песню «И подари радость моему сердцу», а также руководил оркестром, который сопровождал его в разное время ночи.
Уже в Боготе исполнитель 11 и 6 годов удивил столицу специальным участником для своего шоу. Это был Карлос Вивес, с которым он исполнил песню «Cable a tierra», одну из самых ожидаемых песен в его репертуаре, которая входит в его альбом «Giros».
«Карлос очень важен в латиноамериканской культуре из-за множества факторов, это один из самых тихих факторов, который заставил нас думать, что он не распространялся во времена, когда этот материал не мог или не должен распространяться, поэтому спасибо Карлосу, и мы многим обязаны вам», - сказал Фито Паес. в своей презентации.
Во время исполнения песни Карлоса Вивеса артисты, не колеблясь, объединились в объятия, которые продемонстрировали художественный союз, существующий между двумя народами, и то, как одно и то же чувство объединяет нас в музыке.
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