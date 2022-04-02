Фернандес Норонья набросился на Маргариту Завалу за посещение IMSS: «Предоставление детских садов родственникам»

Маргарита Завала посетила Мексиканский институт социального обеспечения (IMSS) «Габриэль Мансера» в пятницу, 1 апреля, в Мехико, где она посетила одного из пациентов, работающих в ее офисе, поэтому она воспользовалась возможностью, чтобы показать действие в своих социальных сетях и подчеркнуть необходимость финансового поддержка сектора здравоохранения.

«Я вспомнил, как хорошо они работали во время землетрясения 2017 года, оказывая помощь соседям. Сегодня я снова ощущаю доброту ваших сотрудников. Давайте поддержим сектор здравоохранения бюджетом», — заявил юрист и бывший кандидат в президенты в 2018 году.

Учитывая эти слова, тот, кто сразу же ответил на его публикацию, был Херардо Фернандес Норонья, федеральный депутат от Лейбористской партии (ПТ), который атаковал его намерения и обвинил его в привилегиях родственников во время администрации своего мужа Фелипе Кальдерона, президента Мексика в период с 2006 по 2012 год.

Fernández Noroña arremetió contra Margarita Zavala y le recordó el caso de la Guardería ABC (Foto:Twitter/@fernandeznorona)

Помимо того, что они указали на то, что они предоставили своим знакомым предполагаемые возможности для управления государственными детскими садами во время их администрации, он напомнил им о случае с детским садом ABC в Эрмосильо и вновь квалифицировал президентство Кальдерона как «узурпированное».

В связи с этим недавно была представлена книга «10 лет прав». Юриспруденческая автобиография, в которой главный министр Верховного суда нации (SCJN) Артуро Сальдивар заявил, что Фелипе Кальдерон защищал бы семью Маргариты Савала в трагедии, потрясшей детский сад 5 июня 2009 года.

El incendio de la Guardería ABC ocurrió en 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (Foto: Cuartoscuro)

Бывшая первая леди, а ныне депутат Партии национального действия, быстро написала в своем аккаунте в Twitter, что это неправда: «Вчера, когда она тратила государственные деньги на презентацию своей книги, она сказала, что: слушая, она «пришла в голову рассказать им историю» и рассказала много лжи » и уточнила, что после трагедии у нее были встречи с членами Мексиканского института социального обеспечения (IMSS), а также встречи в Эрмосильо и Мехико.

С другой стороны, эту линию претензий последовал продюсер Эпигменио Ибарра, который настаивал на наказании Кальдерона и Завалы по делу ABC Nursery.

«Я настаиваю. Давайте все будем настаивать. Кальдерон и Маргарита должны ответить нации. За коррупцию, непотизм, халатность, сокрытие, воспрепятствование правосудию они несут совместную ответственность за смерть 25 девочек и 24 мальчиков, которые не должны были умереть в детском саду ABC», — заявил он в своем аккаунте в Twitter в начале марта.

Felipe Calderón y Margarita Zavala continúan siendo señalados por la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo en 2009 (Foto: Cuartoscuro) Galo Cañas | Galo Cañas

Споры обострились 31 марта, когда Завала сопровождал мэра Альваро Обрегона Лиа Лимона, который реализовал программу пребывания детей в этой демаркации, что вызвало критику в адрес адвоката и федерального заместителя того же мэра.

«Если бы тебе было так стыдно. Но вы ее даже не знаете»; «Не сжигайте их» или «Детские пребывания предназначены для детей, а не просто для того, чтобы хорошо выглядеть», были одними из сообщений, в которых они указывали на бывшую первую леди как ответственную за трагедию.

Эти требования появились после того, как Маргарита предположила аккомпанемент в своих социальных сетях: «Эти важные пространства, которые правительство так старается разрушить, движутся во имя свободы, солидарности и общего блага, которое они создают», поэтому они немедленно подвергли ее критике.

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