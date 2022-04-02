Эрнестина Годой заявила, что ее обманули подчиненные, которые благоволили бывшему магистрату, обвиняемому в сексуальном насилии

CIUDAD DE MÉXICO, 09DICIEMBRE2020.- Un grupo de al menos diez feministas protestaron al exterior de la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar un caso de acoso sexual en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Las manifestantes realizaron pintas y posteriormente caminaron hasta la Alameda Central. FOTO: CRISTIAN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

Через год после того, как прокурор Мехико Эрнестина Годой Рамос узнала о внутренних нарушениях со стороны персонала, находящегося под ее командованием, до сих пор не было никаких последствий в отношении тех, кто оказывал давление на бывшего магистрата Мануэля Орасио Кавасоса Лопеса, обвиняемого в сексуальное надругательство над двумя несовершеннолетними дочерьми.

До сих пор нет ответов на этот процесс, несмотря на признание и разоблачения прокуратуры, которая решила возразить против неосуществления уголовного преследования, а также подход в ходе прямой встречи с прокурором и Лорой Борболла Морено, генеральный координатор по расследованию гендерных преступлений и оказанию помощи жертвам.

В звонке, к которому Infobae Mexico имела доступ, и документе, подготовленном по разногласиям, агент министра Каролина Эспиноза Эспиноса заявила, что она выступала против решения не инициировать процесс определить обязанности бывшего должностного лица Высшего суда Мехико (TSJCDMX).

Но Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) проигнорировала анализ должностного лица, отвечающего за этот вопрос, и изменила резолюции. В марте прошлого года они заявили о своем увольнении из-за отсутствия элементов для обоснования обвинений перед судьей. Они утверждали, что исчерпали все имеющиеся в их распоряжении средства правовой защиты.

Мариэль Альбарран, которая добивалась справедливости для своих двух маленьких девочек с конца 2019 года, сказала в интервью, что Каролина Эспиноса просила ее сообщить ей о давлении, которому подвергся Даниэль Осорио Роке, глава Координации помощников прокуроров общественности Прокуратура, которая отказалась от нарушений в деле.

Cavazos López buscaba su permanencia vitalicia en el TSJCDMX cuando fue denunciado (Foto: Twitter/pauvalpa)

В дополнение к обязанностям Эдуардо Эмилио Сентено Домингеса, который возглавлял так называемую прокуратуру «А». Мать девочек попросила чиновника осудить принуждение начальства, выйти с высоко поднятым лбом, указав на несправедливость со стороны тех самых инстанций, которые должны добиваться этого. Но прокуратура заявила, что подумает об этом, потому что у него могут быть неприятности, и рабочие места будут закрыты для него, когда он столкнется с учреждением.

В марте прошлого года, когда столичный прокурор узнала об аномалиях внутри подразделения, находящегося в ее ведении, она сказала, что чувствует себя обманутой младшими и удивленной, потому что не знала об этом вопросе, о чем рассказала этому СМИ мать девочек, которая подняла его напрямую и с официальные жалобы.

Ernestina Godoy negó que Rix haya sido exonerado del delito de violación agravada contra Nath Campos (Foto: FGJCDMX)

Власти FGJCDMX попросили Мариэль Альбарран не много повторять в прессе сумму министерских изменений, которые она определила в пользу Кавасоса Лопеса. Но он выразил процессуальное расстройство на слушании и сталкивается с двумя жалобами из четырех, поданных в столичный офис, плюс еще одна, которая обострилась в Генеральную прокуратуру.

Все, чтобы исчерпать его и позволить ему воздержаться, потому что он боролся с ампаро, и на тех же оборонных ресурсах были внесены новые изменения. Например, попробуйте использовать показания педиатра и клиническую карту девочек, которую предоставил специалист.

Когда врач появился через несколько месяцев, он решил зарезервировать для дачи показаний, и адвокаты и FGJCDMX закрыли папку исследований, которая была ранее утеряна. В отсутствие уголовного преследования по этому делу будет оспорен.

Fuentes Cruz ha sido responsabilizado por irregularidades en procurar justicia en el pasado (Foto: Contraloría-PGJ)

Кроме того, в марте 2021 года лжеофицеры Следственной полиции запросили конкретную информацию о людях, проживавших в доме Мариэль Альбарран. Предполагаемые офицеры сообщили сотруднику службы наблюдения, что они выполнят ордер на арест Оскара Мануэля.

Отправляя подробную информацию о табличке, экономическом номере и более подробной информации о мероприятии, Комиссия по правам человека просила FGJCDMX сообщить причины, но все указывает на тот факт, что мужчины не были министерскими должностными лицами. По этой причине мать несовершеннолетних возложила ответственность на бывшего магистрата и его адвокатов.

Мариэль Альбарран получила ампаро в октябре прошлого года, чтобы возобновить процесс против бывшего магистрата, однако она подала апелляцию это позволит проанализировать нижнюю часть дела. Последнее может быть решено в конце этого месяца, так что нет места для местного разрешения, и возбуждение уголовного дела против Мануэля Орасио Кавасоса Лопеса исключено.

Между тем, расследования в отношении Хосе Мануэля Фуэнтеса Круса, который открыл исследовательскую папку 23 сентября 2019 года, поскольку он отвечал за смену, также ожидаются. Этот субъект дважды менял его прикомандирование, чтобы быть на трех позициях, близких к делу, в котором он хочет продолжать иметь влияние.

Daniel Osorio Roque (izquierda) es actual encargado de revisar el no ejercicio de acción penal en casos de la Fiscalía (Foto: INFO-DF)

Раньше после получения письменного интервью Кавасоса Лопеса требовалось три месяца, чтобы отправить папку на стол обработки, и даже не анализировав аудиозаписи, где несовершеннолетние рассказывают, что они стали жертвами сексуальных преступлений. Это время ожидания было бы для того, чтобы бывший магистрат подготовил свою защиту, поскольку он имел доступ к аудиозаписям, по словам Мариэль Альбарран, предоставленным Фуэнтесом Крусом.

Документы, с которыми консультировалась Infobae Mexico, указывают на то, что у этого должностного лица есть записи действий, за которые он даже был наказан за потерю комплектов для расследования, которые препятствовали судебному преследованию по делу, которое произошло в 2011 году. Он был наказан только пятидневным отстранением до 2016 года.

В дополнение к этому у него уже была запись о дисциплинарном административном провале в Органе внутреннего контроля, состоящая в публичном выговоре в деле CI/PGJ/D/0817/2007. Поэтому Хосе Мануэль Фуэнтес Крус продолжал совершать действия, которые могли привести к недостаткам в надлежащем отправлении правосудия.

Дело остается нераскрытым, несмотря на совокупность внутренних нарушений, а также три записи, на которых слышен голос бывшего магистрата, медицинское заключение, постановления FGJCDMX, отчеты о симптомах жертв, независимые заключения и, самое главное, показания девочек.

«Есть несколько аудиозаписей, где мои дочери живым голосом рассказывают о пальцах и агрессии. Аудиозаписи, в которых мои дочери, первая из них плачет, прося меня пойти за ней туда, где она была, с нападавшим, с отцом. Сегодня я знаю, что она плакала, потому что он напал на нее в общественном туалете», - заявил Альбарран в марте 2021 года.

México ocupa el primer lugar en abuso infantil y, por cada mil casos, se denuncian 100 y sólo 10 van a juicio, donde sólo uno de ellos alcanza condena: impunidad de 99.99% (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Преступления совершались несколько раз: в доме для девочек, в парке, в департаменте Кавасос-Лопес и в его фургоне, когда он оставлял их в школе; как было зафиксировано в расследованиях, которые мать несовершеннолетних передала этому средству.

Мануэль Орасио Кавасос Лопес стремится вернуться на свой пост, несмотря на обвинения, которым он подвергался, и использовал встречные иски и запугивание в отношении своей бывшей жены. Он даже хотел поддержать свою защиту, утверждая, что несовершеннолетние обучаются тому, что они рассказывают об изнасиловании.

С тех пор как он был уволен в феврале 2020 года, он был защищен, чтобы быть ратифицированным в своей должности, на этот раз, на всю жизнь. Ему было отказано в молчаливой ратификации, но ему было предоставлено, что столичный конгресс обосновал несохранение его на своем посту, то, что было оспорено и находится на рассмотрении.

При этом Мариэль Альбарран указывает на расширение доступа к правосудию в сговоре властей, стремящихся защитить друг друга. Между тем столичная прокуратура не дала своевременного ответа, когда ее проконсультировали по поводу внутренних разбирательств в отношении государственных служащих, о которых идет речь в данном деле.

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