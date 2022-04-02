Эль Хокас: Кто такая «CathyVipi» в жизни испанского стримера?

Последние новости на Twitch. В марте на известной платформе было записано любопытное событие, объединяющее экспертов по видеоиграм и другим типам тем взаимодействия. Никто не предполагал, что прямая трансляция вызовет серию критических замечаний в адрес El Xocas, одного из испанских стримеров с большим количеством подписчиков. Если вы были в социальных сетях, возможно, вы наткнулись на бесчисленное количество мемов, связанных с ним и тем, что произошло на его канале. Чтобы вы лучше поняли, мы объясним контекст произошедшего.

КТО ТАКОЙ ХОКА?

Его имя при рождении - Хоакин Домингес, и он получил известность в Интернете как крупнейший стример World of Warcraft в Испании. Его знания в игре заставили его накопить большое количество подписчиков на цифровых платформах, взяв его за основу. До того, как попасть в мир Интернета, Эль Хокас воплотил мечту многих любителей футбола, став частью редакционной команды «Реал Мадрид». Чтобы полностью посвятить себя роли создателя контента, он попрощался с испанским клубом, чтобы начать новое приключение.

Сотрудничество с другими испанскими стримерами не заставило себя долго ждать, поэтому оно стало более заметным и охватом в этом сообществе. В 2021 году, в разгар пандемии, он получил важное признание как лауреат премии ESLAND, получив звание «Стример года по раскрытию», хотя фанаты указали, что ЭльМариана должна была стать абсолютным победителем за его рост на платформах. Кроме того, к январю 2022 года испанец побил рекордное количество зрителей, собрав 1,2 миллиона человек, чтобы поминутно следить за своим участием в Играх SquidCraft.

¿Quién es El Xokas y qué hizo para ganarse el ‘odio’ en Internet?

КТО ТАКАЯ КАТИВИПИ В ТВИТТЕРЕ?

Во время прямой трансляции на Twitch Эль Хокас показывал несколько вкладок на своем компьютере, не представляя, что по неосторожности он раскроет, что у него поддельный аккаунт в Твиттере. Быстро его последователи, которые были связаны в то время, сделали снимки и поделились ими в социальных сетях. При разоблачении испанец мог только смириться с тем, что пользователь «CathyVipi» принадлежит ему, и именно он использовал это имя, чтобы защитить себя от критики.

Некоторые пользователи потрудились просмотреть все твиты этого пользователя, прежде чем он удалил учетную запись, и обнаружили, что он направлял агрессивные сообщения другим стримерам, с которыми ранее делился.

El Xocas se ha convertido en uno de los streamers españoles más famosos en la historia de Twitch y YouTube.

РЕАКЦИЯ СТРИМЕРОВ НА TWITCH

Хотя сначала они не хотели говорить о том, что произошло, их подписчики, подключившиеся к трансляциям, прокомментировали их, чтобы спросить их мнение о том, что сделал Эль Хокас в Twitter. В случае с опытным стримером Эль Рубиусом он сказал, что произошедшее лишь отражает то, что его коллега плохо разбирается в психических здоровье, но это не должно служить оправданием для игнорирования произошедшего. В случае с IlloJuan он занял критическую и в то же время комичную позицию, делясь мемами, присланными ему его подписчиками.

Отдельным событием стал Хуан Гуарнизо, самый популярный стример в Латинской Америке, который сообщил, что испанец связался с ним, чтобы извиниться и попытаться объяснить что он сделал. Это сообщение возникло потому, что сообщения от поддельного аккаунта, атакующего Arigameplays, были опубликованы в социальных сетях. Хотя «Хуаникиладор» выразил, что ложный контент может быть просочился, это оставило у него сомнения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ

Признавшись, что нападает на своих недоброжелателей через поддельный аккаунт в Twitter, Хоакин Домингес вернулся в Twitch, самокритикуя то, что он сделал, и попытался назвать свои причины, по которым он так поступил.

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