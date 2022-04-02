Эдуин Каз остановил отпуск из-за фанатов, которые нашли, где он остановился

В середине своего отпуска в Сиуатанехо, Герреро, Эдуин Кас был вынужден покинуть место, где он останавливался, так как на улице было много фанатов, ожидающих его ухода.

В своих временных рассказах в Instagram вокалист Grupo Firme поделился, что наслаждается отдыхом с семьей на пляжах Сиуатанехо, не думая, что ему придется снова упаковать чемоданы раньше, чем предполагалось, так как десятки подписчиков нашли, где он остановился и жду, когда я буду жить с ними.

Пока певец и его жена собирали чемоданы, он рассказал, что около 100 человек находятся за пределами места, где они останавливались, и из-за большого количества людей он больше не может обслуживать их все, как раньше, поэтому решил закончить поездку.

El cantante lamentó tener que dejar Zihuatanejo, pero no se mostró molesto con sus fans (Foto: Instagram/@eduincaz)

«Здесь мы семья, упаковываем пакеты, потому что люди здесь знали, где мы находимся. Мы в Сиуатанехо, рекомендую им отдохнуть. Уже есть несколько групп людей, которых я посещаю с фотографиями, но вы не можете. Сейчас я думаю, что там около сотни человек, так что мы должны уйти на пенсию... мы пропустили этот отпуск. Благослови вас Бог», - сказал он в ролике, где выглядит улыбающимся, но подал в отставку.

«Наши каникулы закончились» и «Мы больше не можем остаться» - вот некоторые слова, которыми он объявил, что покинет Сиуатанехо.

Касарес признал, что ситуация выходит из-под контроля, поэтому лучше вернуться домой. Однако он поблагодарил публику, которая искала его на пляжах Герреро, и поделился видео с некоторыми из своих поклонников.

Прежде чем отправиться домой, Эдуин сфотографировался с последователями, которые спросили его, даже заверил, что все, кто подошел к нему до того, как собралось слишком много людей, были бы довольны.

El cantante se reunió con sus fans para cantar canciones de Grupo Firme (Foto: Instagram/@eduincaz)

На видео, которым он поделился в своем профиле в Instagram, он поет по меньшей мере с 40 людьми, которые находились за пределами жилья, где он отдыхал. Вместе с ними он исполнил часть песни Ya superame группы Firme.

Наконец, он выложил несколько видео, где его видят со своим питомцем на борту частного самолета, чтобы вернуться домой.

Несколько дней назад Eduin Cazares стал трендом в социальных сетях, когда он воспроизвел тренд TikTok, когда один человек натягивает волосы на другого человека, с которым он записывает видео с песней Chalet de Eden Muñoz в фоновом режиме.

Они раскритиковали Eduin Caz за то, что он дергал женщину за волосы

Эта песня стала популярной в тренде, так как в одной из строф говорится: «Взрыв и чистота для будущего». Поэтому вместе с песней певец незаметно подошел к двум женщинам, чтобы, когда играла эта часть песни, он мог потянуть их за волосы. После этого действия Eduin выбежал со сцены, обозначающей лицо отчаяния.

Некоторые пользователи сети не восприняли, что Каз присоединился к этой тенденции, поэтому они раскритиковали его в комментариях, уверяя, что дергать кого-то за волосы за съемку видео неуважительно. Тем не менее, больше было тех, кто воспринял это с изяществом.

«Нет, Эдвин ту нуу, но я передам его вам, потому что вы их не распутали, это было незначительно», «Даже если это грубо», «Бегите, чтобы они дошли до вас с помощью летающего флип-флопа», «О, как непослушно», - вот некоторые из комментариев в ответ на видео.

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