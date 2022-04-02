Комиссия по диалогу прибыла в город Уанкайо, чтобы ответить на требования протестующих

Сегодня утром, в субботу, 2 апреля, вторая делегация Совета министров прибыла в Хунина для участия в диалоге с демонстрантами. Другие министры, которые уже побывали в регионе накануне вечером, должны были встретиться.

Это министры юстиции Фелис Черо, энергетики и горнорудной промышленности Карлос Паласиос, экономики Карлос Грэм, внутренних дел Альфонсо Чаварри и аграрного развития и ирригации Оскар Зеа. Кроме того, их также сопровождают заместитель министра ПКМ Хесус Киспе, некоторые конгрессмены и кардинал Педро Баррето.

«Министры Министерства юстиции и по правам человека, Министерства энергетики и шахт, Министерства экономики, Министерства внутренних дел и Министерства аграрного развития и ирригации, заместитель министра ПКМ, конгрессмены и кардинал Педро Баррето прибыли в Хунин для участия в установка технической таблицы с социальными лидерами», - говорится в твите.

Первая делегация прибыла в регион ранее, после 20:00, и состояла из министра внешней торговли и туризма Роберто Санчеса Паломино, министра культуры Алехандро Саласа и заместителя министра транспорта Виктора Рауля Алехос. Их также сопровождала конгрессмен Сильвана Роблес со скамьи Peru-Libre.

Они прибыли в Уанкайо в качестве передовой группы, направленной для создания условий для начала диалога с лидерами транспортного и сельскохозяйственного сектора Хунина, которые в течение шести дней проводят бессрочную всеобщую забастовку.

«Теперь с общественными лидерами из Уанкайо. Подготовительное совещание в муниципалитете Тамбо для установки #MesaDeDialogoYa (...) С передовой командой, направленной Президентом Республики», - сообщил министр торговли через свой аккаунт в Twitter.

«Была координация с Frente Defensa в качестве передовой команды по установке Диалогового стола в Уанкайо», - добавил он в другом твите.

Ранее вечером 1 апреля Секретариат по социальному управлению и диалогу PCM Жизель Уамани заявила, что они пытаются справиться с кризисом с передовой группой путем заключения договора с лидерами региона. Это было сделано «для того, чтобы сделать этот социальный протест более структурированным и упорядоченным, взаимоуважительным и, прежде всего, гарантирующим безопасность». Он также обозначил возможность проведения диалога в нейтральном месте.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ

В 20:30 1 апреля также было объявлено о проведении внеочередного заседания Совета министров для рассмотрения серьезной эскалации демонстраций в различных районах страны.

«Глава государства Педро Кастильо сегодня вечером возглавляет внеочередное заседание Совета министров во Дворце правительства, чтобы оценить и удовлетворить потребности различных секторов страны. Решения принимаются путем диалога и взаимопонимания», — сообщили в Twitter президента Республики.

Это происходит после того, как в Уанкайо были разграблены различные магазины и уничтожены банкоматы. и общественные объекты.

МАРОДЕРСТВА В УАНКАЙО

Сотни людей вышли на акцию протеста перевозчиков в Уанкайо и собрались у муниципалитета провинции, где бросали камни. Национальная полиция была временно переполнена и находится под охраной муниципалитета и регионального правительства Хунина.

Пока это происходило, десятки людей вошли в супермаркет и уходили с продуктами в руках, и никто не мог их остановить. Аналогичным образом, о повреждениях сообщалось в банковских офисах и банкоматах на улице Calle Real. Глава полицейского округа Хунин Колин Син Гальван пояснил, что за ущерб государственной и частной собственности задержаны десять человек.

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