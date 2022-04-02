Дэвид Фейтельсон раскритиковал «Реал Мадрид» за неоднозначную победу над «Сельтой»: «Они победили декретом»

Реал Мадрид со многими проблемами победил Сельту де Виго со многими проблемами и закрепился на вершине турнирной таблицы; однако спор взял на себя реакцию и затмил плохую работу команды меренге, так как свистящий Пабло Гонсалес Фуэртес забил три пенальти в пользу команды меренге.

Как будто этого было недостаточно, гол, отмененный Гальхардо из-за предыдущей неуместной позиции Яго Аспасом, вызвал всевозможную критику, потому что с окончанием матча было четыре действия, которые вызвали ярость болельщиков на стадионе Балаидос, которые в конечном итоге выкрикивали «пенальти» каждый время Реал Мадрид подошел к этому району.

Со стороны Мексики действия также подверглись жесткой критике и даже вызвали реакцию Дэвида Фейтельсона, который не хотел остаться в стороне от споров и атаковал возможные интересы других членов мадридской команды, набрав три очка в 30-м туре Ла Лиги.

David Faitelson reaccionó a la polémica victoria del Real Madrid: “Ganaron por decreto” (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Это была не единственная реакция, появившаяся в социальных сетях после неоднозначного результата, поскольку большая часть аналитиков выступила против решений рефери. Некоторые даже осмелились сказать, что Гонсалес Фуэртес намеренно помогал команде под руководством Карло Анчелотти.

«Это не только наносит ущерб имиджу футбола и Ла Лиги... это также наносит ущерб имиджу «Реала», который не нуждается в этих арбитражных пособиях для победы в этом соревновании», - написал Кристобаль Сория в своем аккаунте в Twitter, один из участников дискуссии Чирингито в Испании.

Tundieron al Real Madrid y a La Liga por la polémica victoria contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/cristobalsoria)

Еще одним из тех, кто говорил о помолвке, был Хулио Мальдонадо, известный персонаж в социальных сетях под именем Мундо Мальдини, который освещал игры Милитао и Тибо Куртуа в защиту, но также не согласился с двумя из четырех спорных действий матча.

Tundieron al Real Madrid y a La Liga por la polémica victoria contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/MundoMaldini)

Столкнувшись с этим противоречием, тренер «Сельты» Эдуардо Чачо Куде раскритиковал спорные действия, но ограничился изучением арбитров, чтобы избежать пенальти.

«Вы должны говорить очень осторожно, потому что вас могут наказать. Я еще не видел второго пенальти, первый показался мне очень сомнительным, а третий - ничего. В повторах видно с фронта, что Кевин торчит ногу, а тот, кто пинает, - это Менди. Нам нужно как-нибудь пересмотреть. Мы знаем, какой клуб мы есть и против монстров, в которых играем»

«Я не против судей, но есть инструменты, которые могут помочь. В повторении третьего очень ясно, что Кевин торчит ногу, и его ищет Менди. На этой неделе в «Реале» нет кризиса и эти вещи хороши для них», - с ироничным оттенком подчеркнул он.

В социальных сетях мемы не заставили себя долго ждать от фанатов, особенно от тех, кто против «Реала», поскольку они использовали имидж, что команда меренге пользуется поддержкой арбитража.

Лучшие мемы о спорной победе Реала над Сельтой де Виго:

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/





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