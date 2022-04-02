Дело Куаутемока Гутьерреса: бывший финансовый секретарь PRI получил официальное тюремное заключение в CDMX

Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) объявила, что задержанный Роберто Саморано Пинеда, который был финансовым секретарем Институционно-революционной партии (PRI) столицы страны, был приговорен к тюремному заключению.

Он сообщил, что получил постановление о тюремном заключении от судьи по уголовным делам в связи с его вероятной ответственностью за два различных преступления, связанные с торговлей людьми, в форме попытки сексуальной эксплуатации при отягчающих обстоятельствах и в форме вводящей в заблуждение рекламы; а также преступное сообщество.

Роберто Саморано Пинеда был арестован в Минерал-де-ла-Реформа в штате Идальго в четверг, 31 марта, за связь с сетью торговли людьми, возглавляемой бывшим лидером PRI в CDMX Куаутемоком Гутьерресом де ла Торре.

(foto: FGJCDMX)

Ордер на арест был запрошен в результате расследований, проведенных Управлением прокурора по стратегическому расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, Генеральной координацией по расследованию гендерных преступлений и оказанию помощи жертвам, которое было завершено агентами прокуратуры в Идальго.

Сетью торговли людьми руководили Куаутемок Гутьеррес де ла Торре, более известный как «Король мусора», в котором участвовали Роберто Саморано, Адриана Родригес Регаладо и Клаудия Присцила Мартинес Гонсалес, а также Сандра Эстер Вака Кортес, которая находится в бегах от справедливость,

Согласно расследованию, бывший лидер PRI в столице вербовал женщин в возрасте от 20 до 35 лет для сексуальной эксплуатации. Его операторы опросили жертв после подачи заявления о приеме на работу в качестве секретарей, ассистентов, секретарей и/или помощников.

Эта деятельность была обнаружена командой MVS Radio в апреле 2014 года, поэтому он был отстранен от должности своей партией.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido en CDMX (Foto: Fiscalía CDMX)

Как сообщила Генеральная прокуратура Эрнестина Годой, дело было возобновлено в сентябре 2020 года из-за упущений, обнаруженных при тщательном рассмотрении действий, предпринятых прекратившей свое существование Генеральной прокуратурой.

Гутьеррес де ла Торре был арестован 29 декабря 2021 года, а его сотрудники Адриана Родригес с марта того же года и в сентябре арестовали Клаудию Мартинес.

Как и король мусора, он был издан официальный тюремный приказ 22 марта, через несколько часов после предъявления других ордеров на арест против него и его коллаборационистов благодаря другим жертвам, подавшим на него жалобы.

Адриана и Клаудиа были уведомлены в женском центре Санта-Марта-Акатитла, а Куаутемок был уведомлен в Федеральном центре социальной реабилитации номер один, согласно видео, в котором прокурор сообщил о ордерах на арест.

В том же заявлении прокурор призвала больше жертв злоупотреблений подавать свой иск в соответствующие органы, потому что она надеялась, что разбирательство против PRI будет урегулировано удовлетворительно для сторон, подавших жалобу, и призвала: «Доверьтесь нам, как я уже говорил в то время, нет, мы допустит безнаказанность», - сказал он.

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