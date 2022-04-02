Круз Азул против Атласа: где и когда смотреть поединок двух чемпионов Liga MX

После перерыва, когда было определено большинство последних билетов на чемпионат мира 2022 года в Катаре, лиги по всему миру снова были активны. В случае Liga MX во втором матче 12-го тура примут участие две команды, которые были коронованы в прошлом году. Ла Макина де ла Крус Азуль, чемпион турнира Guard1anes 2021, примет на стадионе Ацтека визит рохинегро Атласа, которые подняли трофей на Grita Mexico Apertura 2021.

Вопреки ошеломляющим результатам, которые они показали в течение семестров, когда они преодолели долгие титульные засухи, обе команды держались подальше от двух первых мест в таблице. Меньше всего бенефициаров в этом балле являются игроки Ла Нории, которые набрали 17 единиц и перешли на шестую ступень. Однако, если они воспользуются преимуществом местности и останутся с победой, они могут подняться на четыре лучших места.

Второе обновление подряд вся страна маршировала в зеленом цвете светофора эпидемиологического риска. В этом смысле крузазулино смогут рассчитывать на полную вместимость стадиона «Ацтека», чтобы их сторонники присутствовали и вели их к победе. Между тем, остальные мексиканские футбольные фанаты смогут следить за действиями в прямом эфире через различные цифровые платформы.

Los capitalinos buscarán el triunfo que los acerque a la cima de la clasificación (Foto: José Méndez/EFE) EFE

Место: Эстадио Ацтека, Койоакан, Мехико.

Дата: суббота, 2 апреля 2022 года.

Хора: 17:00.

Телевидение: дуэль чемпионов будет транслироваться по открытому телевидению на 5 канале. Точно так же оплаченный сигнал будет иметь прямой сигнал через канал TUDN.

Интернет и приложения: Телевизионная станция Чапультепек будет вести прямую трансляцию через свои цифровые платформы, хотя она будет эксклюзивным сигналом для подписчиков ее телевизионной услуги.

Радио: слушатели смогут прослушать хронику встречи через микрофоны W Deportes на 96,9 частотно-модулированных (fm) и 730 амплитудно-модулированных (am) микрофонах.

Diego Cocca se encuentra en proceso de renovación contractual con la directiva rojinegra (Foto: Francisco Guasco/EFE) EFE

Между тем, те, кто возглавлял Диего Кокка, были самыми любезными в сборе очков. Несмотря на то, что они не достигли лучших результатов, пять побед, четыре ничьи и пара поражений удерживают их на четвертом месте в общем зачете с 19 единицами из 33 возможных. Победа может подтолкнуть их к третьему месту, хотя до связывания лидеров соревнований оставалось бы одно и три очка.

Накануне проведения соответствующей встречи Диего Кокка и совет rojinegros ведут переговоры о возможном обновлении должности рулевого. Хотя их постоянство или уход не были подтверждены, неопределенность может повлиять на игру игроков. Несмотря на давление, тренер остается непоколебимым в проекте, который он возглавлял в течение нескольких лет.

«Меня не интересуют другие предложения. Я поговорил со своим представителем, чтобы обсудить контрактный вопрос с клубом. Контракт заканчивается, и вам нужно сесть и поговорить. Мы посмотрим, находимся ли мы на одной странице, чтобы продолжить или нет. Со спокойствием, сегодня я думаю о Cruz Azul и финиширую в лучших местах таблицы. Это вещи, которые проходят через мою голову», - сказал он СМИ.

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