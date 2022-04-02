COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 275 новых случаев заболевания и 6 смертей

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета, выпущенного Министерством здравоохранения, в котором до 22:00 31 марта 2022 года было подтверждено появление 275 новых инфицированных COVID-19 в стране.

Упомянутая цифра соответствует только последнему четвергу, а количество смертей в тот же день составляет 6 человек.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 31 марта 2022 года.

- Выбрано 28 миллионов 804 457 человек

- Отрицательные результаты 25 миллионов 256,851

- Подтвержденные случаи 3 миллиона 547 605

В отношении случаев заболевания, подтвержденных в прошлую среду, получена следующая информация:

- Опробованные люди 68 115

- Подтвержденные случаи 275

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС

Минза подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1278 госпитализированных пациентов из-за COVID-19.

Для пациентов с критическим состоянием здоровья эта цифра составляет 481. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.

Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 474 007 человек преодолели болезнь и выписан из медицинского учреждения или прошел период изоляции на дому.

Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это количество людей, которые были выписаны в прошлый четверг, а их общее количество составляет 149 человек.

СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19

Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет 212 256 человек, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.

Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу

По данным Минздрава, по состоянию на 18:06 31 марта 2022 года было применено в общей сложности 67 722 128 доз против COVID-19.

Тем не менее, 12'932′325 иммунизированы бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз на 70,49% у уязвимых групп населения.

Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:04 horas del 01 de abril.

Эти цифры показывают, что 45,3% вакцинированы ревакцинацией населения в целом.

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