Концерт Кимберли Лоайсы и Хуана де Диоса Пантохи оставил без внимания более 600 поклонников из-за чрезмерной продажи билетов

В эту пятницу, 1 апреля, сотни поклонников Кимберли Лоайсы и Хуана де Диоса Пантохи были исключены из концерта, который пара предложила в Керетаро. Гражданская защита объявила 2 апреля, что более 600 человек не смогли войти на площадку, и влиятельные лица должны будут предложить им новое шоу.

Не давая конкретного объяснения произошедшего, в пятницу вечером, 1 апреля, 624 поклонника Кимберли и Хуана де Диоса остались вне аудитории Джозефы Ортиса, где представили себя создатели контента.

До сегодняшнего дня в субботу Керетаро по координации гражданской защиты опубликовал заявление, в котором объяснил, что концерт Kim Loaiza & JD Pantoja 13.13 в их туре 2022 года был перепродан, поэтому организаторам придется взять на себя ответственность за люди, которые не могли насладиться шоу.

И дело в том, что в пятницу вечером, когда начался вход на концерт исполнителей Unconditional, не все смогли войти в Аудиторию. Сотни людей вышли за пределы комплекса, утверждая, что у них есть билет, но им было отказано в доступе без объяснения причин.

En su momento, cientos de fanáticos y padres se mostraron molestos y desilusionados de la organización (Foto: captura de pantalla/Twitter)

По словам ответственных за аудиторию в то время, когда он находился за пределами места проведения мероприятия, была переполнена, поэтому гражданская защита определила, что некоторые участники не будут присутствовать на концерте и не имеют безопасного решения, так как это могло произойти непредвиденно.

Это рассматривалось как возможность выступить с новой презентацией 2 апреля, но многие из тех, кто остался снаружи, не согласились, точно так же, как не было известно, будет ли у артистов место в своей повестке дня, чтобы дать еще одно шоу.

Вот почему Гражданская защита опубликовала заявление, в котором подтвердила, что они бы определили, что не разрешают большему количеству людей входить в Аудиторию, когда они заметили, что людей было больше, чем было в состоянии держать внутри с соответствующими протоколами, чтобы обезопасить всех.





Аналогичным образом, несмотря на различные требования тех, кто не смог принять участие в шоу, Civil Protection сообщила, что организаторы проведут новую выставку в Керетаро «для выполнения своих обязательств», говорится в письме.

Los cantantes tiene previsto otro show este domingo en Monterrey (Foto: Boletia)

До сих пор Boletia (компания, которая продала билеты на шоу), ни Кимберли Лоайса, ни Хуан де Диос Пантоха не дали никаких заявлений о том, что произошло, и не было определено, когда концерт состоится для фанатов, которые не смогли войти.

Поклонники пары отметили, что певцы добились такого успеха, что им даже придется устроить еще одно мероприятие для тех, кто не смог войти. «Скромность и величие Хуана и Кима во время второго концерта в Керетаро для своего народа достойны восхищения», — говорится в твите, опубликованном фанатом Лоайзы и Пантохи.

Однако были и пользователи сети, которые выражали свой гнев. «Организация на вчерашнем концерте в Керетаро является фатальной, как грустно, что они так относятся к людям, которые следуют за ними, дети плакали разочарованно, родители разозлились, они оставили много людей снаружи», - поделился другой пользователь.

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