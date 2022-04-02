Cofepris разрешила вакцину против Covid для детей в возрасте от 5 до 12 лет с 3 марта, и Министерство здравоохранения не сообщило об этом

Martin Rodriguez, 15, receives a dose of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine during a vaccination program for minors between the ages of 14 to 17 at a gym in Praxedis G. Guerrero, Mexico, February 11, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

С 3 марта Федеральная комиссия по защите от рисков для здоровья (Cofepris) разрешила экстренное использование вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 12 лет, согласно данным этого органа на его веб-сайте.

Согласно письму, направленному Cofepris во Второй окружной суд Оахаки, «3 марта этого года эта Комиссия выдала разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19 Pfizer — BioNTech для применения в группе людей в возрасте 5 лет и старше».

Президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора спросили о разрешении вакцины детям, которая может быть применена к тем, кто в возрасте 5 лет и старше, однако он сказал, что будет говорить об этом вопросе до следующего вторника на своей утренней конференции.

Этот орган федерального министерства здравоохранения предупреждает, что доза и состав вакцины для детей младше этого возрастного диапазона отличаются от дозы и состава вакцины для людей старше 12 лет. Из опыта Соединенных Штатов известно, что по рекомендациям органов здравоохранения дети младшего возраста получают две дозы, каждая из 10 микрограмм, с интервалом в 21 день.

Aplicación de la vacuna Pfizer en Ciudad Juárez, México.(FOTO: REUTERS/Jose Luis Gonzalez) REUTERS

Согласно переписи населения 2020 года, в стране проживает 31,8 миллиона девочек и мальчиков в возрасте от 0 до 14 лет, что составляет 25,3% от общей численности населения

Пока в Мексике вакцинируются только несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет, если у них есть некоторые сопутствующие заболевания, такие как ожирение, диабет, астма и синдром Дауна, в то время как дети в возрасте до 11 лет могут получить доступ к ее применению только через защиту.

В предыдущие месяцы позиция федерального правительства, в частности заместителя министра здравоохранения Хьюго Лопеса-Гателла, заключалась в том, что это не было срочным на том основании, что дети более устойчивы к коронавирусу, поэтому их включение в Национальный план вакцинации не было приоритетом. Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не представила никаких рекомендаций или исследований, оправдывающих биологическое лечение несовершеннолетних.

Согласно данным от 28 марта, в Мексике было применено почти 200 миллионов доз, и более 79 миллионов человек уже имеют полный график, поэтому модули вакцинации снизили свои возможности для лечения только тех, кто отстает, и пока не объявлено о смене для несовершеннолетних.

Una enfermara aplica la vacuna de Fpizer a un niño en Costa Rica. (REUTERS/Mayela Lopez/File Photo) REUTERS

В Латинской Америке такие страны, как Куба, Эквадор, Колумбия, Аргентина, Коста-Рика и Чили, начали программу вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет с 2021 года без каких-либо сообщений о побочных реакциях.

В Мексике применяются формулы Pfizer-BionTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinovac и Cansino, и в соответствии с решением Cofepris экстренное использование формулы Pfizer будет разрешено только детям.

Синовак китайского происхождения - еще одна биологическая вакцина, в которой есть специальная вакцина для несовершеннолетних, но в Латинской Америке она используется только в Чили.

Разрешение в Мексике на вакцинацию детей против вируса SARS-CoV-2 имеет решающее значение для родителей после того, как Министерство народного образования недавно распорядилось очно вернуться во все государственные и частные школы. Это одно из требований населения

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