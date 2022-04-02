Клаудия Шейнбаум похвасталась самыми дешевыми и дорогими заправками Мехико: что это такое и где они расположены

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se presentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La iniciativa fue expuesta por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el artista contemporánea Gabriel Orozco y la secretaria de Cultura federal Alejandra Fraustro. Se espera que la obra este finalizada para diciembre de 2023 y tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

В эту субботу, 2 апреля, Центр командования, контроля, вычислительной техники, связи и контактов с гражданами Мехико (C5) объявил, какие заправочные станции продают самое дорогое и дешевое топливо по всей столице.

Действие предположила глава правительства CDMX Клаудиа Шейнбаум, которая высоко оценила работу, проделанную сотрудниками C5 по поддержанию среднего уровня бензина на станциях CDMX, и поэтому поделилась результатами сравнения.

Согласно представленной информации, к началу апреля пять самых дешевых автозаправочных станций в Мехико управляются PEMEX и выглядят следующим образом:

Самые дешевые заправки в Мехико:

1. Торрес Адалид и Анаксагорас, в районе Нарварте Поньенте мэрии Бенито-Хуареса. Цены: Magna 20,60 песо и премиум 22,60 песо.

2. Эдуардо Молина и Талабартерос, в районе Амплиасьон Мичоакана мэрии Венусиано Каррансы. Цены: Magna 20,79 песо и премиум 22,59 песо.

3. Axis 10 South и Пипила, в районе Баррио-Консепсьон мэрии Тлауака. Цены: Magna 20,85 песо и премиум 22,89 песо.

4. Авенида Хола и Габриэль Мансера, в районе Дель Валье-Норте мэрии Бенито-Хуареса. Цены: Magna 20,95 и премиум 22,95 песо.

5. Avenida Xola Eje 4 Sur и Xochicalco, в районе Нарварте-Ориенте мэрии Бенито-Хуареса. Цены: Magna 20,99 песо и премиум 22,99 песо.

La Profeco informó que el promedio de gasolina regular es de 21.54 pesos, mientras que la premium se encuentra en 23.41 pesos por litro al 2 de abril (Foto: REUTERS/Edgard Garrido) REUTERS

Самые дорогие заправки в Мехико:

В случае автозаправочных станций с самой высокой ценой за литр все они соответствуют бренду Shell.

5. Прол. Пасео-де-ла-Реформа и проспект Санта-Фе, в районе Ломас-де-Санта-Фе мэрии Альваро Обрегона. Цена: Magna 21,99 песо и премиум 26,99 песо.

4. Авенида Рио Консуладо-и-Сабинас, в районе Валле-Гомес мэрии Венусиано Каррансы. Цена: Magna 21,99 песо и премиум 26,06 песо.

3. Хуан Эскутия и Масатлан, в районе Кондеса мэрии Куаутемка. Цена: Magna 22,59 песо и премиум 26,99 песо.

2. Кальсада де ла Вига и Хорхе Энсисо, в районе Херос-де-Чурубуско мэрии Истапалапы. Цена: Magna 22,59 песо и премиум 26,69 песо.

1. Avenida 5 и Calle 10, в районе Баррио-Сан-Игнасио мэрии Истапалапы. Цена: Magna 23,09 песо и премиум 25,99 песо.

Claudia Sheinbaum presumió las gasolineras más baratas y caras de la CDMX: cuáles son y dónde se encuentran (Foto: Twitter/@C5_CDMX)

Claudia Sheinbaum presumió las gasolineras más baratas y caras de la CDMX: cuáles son y dónde se encuentran (Foto: Twitter/@C5_CDMX)

Относительно отзыва мандата столичный президент написала в своей социальной сети: «Теперь мы можем говорить о том, что нам запретили. Принять участие в учениях по демократии участия 10 апреля».

Еще 19 марта во время своей экскурсии по недавно реабилитированной Мексико-Теночтитланской козуэй глава местной исполнительной власти вновь призвала граждан принять участие в консультации по отзыву.

«Не забывайте, что у нас назначена встреча с демократией это 10 апреля», - сказал он в конце мероприятия.

Точно так же 26 марта он заявил через свои официальные СМИ, что «10 апреля назначена встреча с историей», а затем продолжил сообщение о том, что «впервые мы сможем решить, будет ли президент Мексики продолжать свой срок. Представьте, существовало ли это упражнение раньше. Некоторые не хотят участвовать. Это его решение. Большинство хочет демократию участия».

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