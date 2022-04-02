CJNG обвинила соперников в убийстве мэра Агилильи и угрожала СМИ

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

В социальных сетях было распространено видео, на котором видно, кто, как утверждается, является Рикардо Каррильо, он же Эль Алакран, член картеля нового поколения Халиско (CJNG), отрицающий обвинения в его адрес в убийстве мэра Агилильи, Мичоакана, Сезара Артуро Валенсия Кабальеро.

В аудиовизуальном видео менее чем за минуту Эль-Алакран сопровождается другими членами картеля во главе с Немесио Осегерой Сервантесом, более известным как Эль Менчо, где они видны хорошо вооруженными. Кроме того, в записи Рикардо Каррильо обвинил Хуана Хосе Альвареса Фариаса, Эль-Абуэло, лидера картеля Тепалкатепек, и Николаса Сьерру Сантану, Эль-Гордо и/или Гордо Виагру в убийстве Валенсии Кабальеро.

«Я, Эль-Алакран, отделил меня от нападений, которые произошли против гражданского президента Агилильи Сезара Валенсии, и я возлагаю на деда Фариаса и Гордо Виагру прямую ответственность, так как вы приказали убить его, потому что хотите контролировать шахты Агилильи », — сказал Рикардо Карилло.

El Alacrán se deslindó del asesinato del alcalde de Aguililla (Foto: Twitter/@Elblogdelosgua1)

Стоит отметить, что за последние три года союз CJNG с группами из Мичоакана был расколот, и остатки Виагры, тамплиеров, белых трои и картеля Тепалкатепек сформировали союз, известный как Carteles Unidos, чтобы противостоять натиску картеля из четырех букв. Их борьба усилилась в регионе Тьерра-Кальенте и недалеко от мировой столицы авокадо, так называемого зеленого золота, в Уруапане.

Кроме того, Эль-Алакран угрожал Миленио Нотисиасу и журналистке Дениз Маркер за предполагаемые связи с дедом Фариасом.

«Хватит делать вещи, говорить правду, а не то, что говорит вам дедушка Фариас, мы знаем о прямой сделке, которую вы с ним заключили», - заключил Эль-Алакран.

Это не первый случай, когда CJNG угрожает СМИ, потому что в другом видео, опубликованном в социальных сетях, он набросился на ведущую Azucena Uresti.

Azucena Uresti fue amenazada por el CJNG (Foto: Twitter@azucenau)

28 марта генеральный прокурор штата Мичоакан представил личность убийцы муниципального президента Агилильи и предложил вознаграждение в размере 100 000 песо за полезную и правдивую информацию, ведущую к местонахождению Алакрана.

FGE сообщила, что в результате следственной работы, проведенной в координации с федеральными властями, они уже добились существенного прогресса в установлении личности предполагаемого преступника.

«В ходе следственной работы были получены соответствующие и соответствующие данные для установления личности вероятного виновника инцидента, на что был запрошен соответствующий ордер на арест, который был выдан контрольным судьей», - говорится в заявлении прокуратуры.

Ricardo Carrillo Mendoza, alias El Alacrán (Foto: FGE)

Адриан Лопес Солис, генеральный прокурор организации, подписал конкретное соглашение о предложении и доставке вознаграждения за местонахождение и содержание под стражей Эль-Алакрана, который вместе со своим сообщником Эль Сапатой застрелил мэра 10 марта, когда он путешествовал вдоль проспекта Бенджамина Руиса, напротив футбольного поля в этом районе, на высоте подвала Муниципального дворца Агилилья.

В день убийства Валенсия Кабальеро сел в свой фургон, чтобы отправиться домой, но по дороге его перехватили двое мужчин на мотоцикле, спрятав лица под шлемом, и трижды открывали огонь по муниципальному президенту, который не выжил после нападения. Несколько свидетелей узнали двух испытуемых на мотоцикле Honda черным с красным: один был коротким, крепким и в синих джинсах и рубашке; другой был высоким, темным и носил стрижку «военного типа».

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