«Чапарро», член организации Los Zetas, приговорен к 54 годам лишения свободы

Оломари Пенья Вальдивьесо, 54-летний Чапарро, член картеля «Лос-Зетас», был приговорен к 54 годам тюремного заключения за преступления организованной преступности и похищения людей.

Генеральная прокуратура приговорила Чапарро после признания его виновным в вымогательстве денег у предприятий, водителей грузовиков и труб, в муниципалитете Санта-Катарина, Нуэво-Леон. Этот участник картеля последнего письма был схвачен в 2014 году, когда он удерживал двух человек, лишенных свободы. Приговор также предусматривает выплату штрафа в размере 4250 дней.

Преступная группировка «Лос-Зетас», которая сегодня ослабевает в своей огневой мощи против других преступных организаций, родилась в качестве вооруженного подразделения картеля Персидского залива, который действовал в северных штатах страны. В штате Нуэво-Леон этот картель работал в районе Монтеррея (столица штата).

Первый лидер картеля Персидского залива Хуан Гарсия Абрего был захвачен на окраине этого города. По данным специализированного СМИ Insight Crime, его преемник, Осиэль Карденас Гильен, меньше интересовался Монтерреем, поэтому он держал дистанцию и, следовательно, также los Zetas.

Однако ситуация изменилась с разделением Картеля Персидского залива и Лос-Зетас. Последний картель, как говорят, всегда рассматривал район, включающий муниципалитеты Аподака, Гарсия, Эскобедо Хенераль, Гвадалупе, Хуарес, Монтеррей, Сан-Николас-де-лос-Гарса, Сан-Педро-Гарса-Гарсия, Санта-Катарина и Сантьяго, как возможность развивать свой наркобизнес.

Зеты, известные навязыванием новых форм насилия, прибыли в Нуэво-Леон, где они оспаривали площадь против организации Бельтрана Лейвы, который затем отделился от картеля Синалоа.

Белтранс считали Нуэво-Леон своим убежищем. Там они кооптировали политиков и бизнесменов и создали сложные схемы вымогательства. Различные расследования показывают, что этот способ работы привлек внимание Los Zetas, поэтому они установили перемирие, чтобы они оба работали в регионе.

MÉXICO D,F,.16JULIO2013.- Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas, durante su llegada a la SEIDO luego de su detención la madrugada de ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Treviño Morales entró sin esposas y escoltado por elementos del Ejercito Mexicano. FOTO: SEMAR / CUARTOSCURO.COM

Картель последнего письма пал после поимки его лидера Мигеля Анхеля Тревиньо Моралеса, который унаследовал руководство своего племянника Хуана Херардо Тревиньо Моралеса по прозвищу Эль Уэво, недавно депортированного в США.

Арест этого преступника был осуществлен в воскресенье, 13 марта, Секретариатом национальной обороны (Седена), Генеральной прокуратурой (FGR), Национальным разведывательным центром и Национальной гвардией (GN).

Эль Уэво Тревиньо выделяется как главный вождь Северо-Восточного картеля (бывшие Зеты) и его вооруженного подразделения «Войска ада», с которым он ведет ожесточенную борьбу с ячейками картеля Персидского залива, а также территориальные споры против Зетов старой школы. Он имеет три ордера на арест: один в штате Тамаулипас за вымогательство и преступное сообщество, другой в штате Коауила за умышленное убийство и терроризм; и еще один для целей экстрадиции за сговор с целью незаконного оборота наркотиков и отмывания денег.

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