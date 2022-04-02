Борис Джонсон поздравил «мужественную армию Украины», осудил ужасные страдания мирных жителей и пообещал ввести дополнительные санкции против Путина

British Prime Minister Boris Johnson speaks during a Prime Minister's Questions session at the House of Commons, in London, Britain, March 30, 2022. UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. IMAGE MUST NOT BE ALTERED.

«Сегодня днем я разговаривал с президентом Зеленским. Я поздравил их храбрые вооруженные силы с оттеснением российской оккупационной армии , но я осознаю огромные проблемы, с которыми они сталкиваются, и ужасные страдания, причиняемые мирным жителям Украины», — написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив: Соединенное Королевство будет продолжать наращивать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, включая усиление санкций для усиления экономического давления на военную машину Путина до тех пор, пока российские войска остаются на украинской территории ».

Британский президент уже пообещал перед комитетом по связям Палаты общин свои намерения «продолжать усиливать санкции» против России до тех пор, пока «каждый из его войск не выйдет из Украины».

Возможного прекращения огня между Россией и Украиной было бы недостаточно для снятия санкций, введенных в отношении правительства Владимира Путина , считает он. «На мой взгляд, мы должны продолжать усиливать санкции непрерывной программой до тех пор, пока каждый из ее войск не окажется за пределами Украины», - сказал он.

На вопрос, будет ли это включать Крым, аннексированный Москвой в 2014 году, Джонсон ответил: «Как я уже сказал, пока все эти российские войска не покинут Украину».

Las tropa sucranianas ingresaron a Bucha y se encontraron con un escenario devastador, lleno de cadáveres y destrucción (Reuters) REUTERS

Премьер-министр также выразил мнение, что «следует провести полное переосмысление всей поддержки, предлагаемой таким странам, как Грузия и Украина», чтобы вместо того, чтобы предлагать им полноправное членство в НАТО, пояснил он, западные страны изменили «архитектуру безопасности», вооружая их так, чтобы Россия не будет вторгаться в них.

Украина объявила в субботу, что она восстановила контроль над всем Киевским регионом после почти месяца российской оккупации, которая оставила апокалиптическую картину и мрачные фотографии, такие как сотни тел, разбросанных по улице в Буче, к северо-западу от столицы.

Российские войска, как они объявили несколько дней назад, сократили свое присутствие в Киевской и Черниговской областях (на севере), не сумев окружить столицу. Теперь они, похоже, сосредоточили свои усилия на востоке и юге, через пять недель после начала вторжения, заказанного президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

В Мариуполе (юг) Красный Крест продолжает свои усилия по организации эвакуации десятков тысяч людей, оказавшихся в портовом городе на Азовском море, которым не хватает продовольствия, воды и электричества.

«Освобождение» из выжженной земли

Города «Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от оккупантов», заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Советник президента Украины Михаил Подоляк незадолго до этого заявил, что Москва изменила свою «тактику» и теперь намерена «сохранить контроль над огромными оккупированными территориями» на востоке и юге и «закрепиться там мощно».

Отступление русских с севера позволило нам увидеть разрушения, оставленные войной: в Буче тела сотен людей, одетых в гражданскую одежду, были разбросаны по одной улице города, сообщили журналисты AFP. У некоторых из тел были связаны руки за спиной. Тела были разбросаны на несколько сотен метров. По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, «все эти люди были застрелены в затылок».

Бои и бомбардировки оставили апокалиптическую картину с огромными дырами в жилых домах и разбитыми автомобилями.

Федорук сообщил агентству AFP по телефону, что «280 человек пришлось похоронить в братских могилах», поскольку это невозможно было сделать на кладбищах, даже в пределах досягаемости российских бомбардировок.

Международный уголовный суд уже начал расследование возможных военных преступлений в Украине. В интервью, опубликованном швейцарской газетой, бывший международный прокурор Карла дель Понте призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест Путина, которого она охарактеризовала как «военного преступника».

По данным ООН, более 4 миллионов беженцев покинули Украину с момента вторжения, и в общей сложности насчитывается более 10 миллионов перемещенных лиц.

Перед лицом усугубляющейся «миграционной чрезвычайной ситуации» Папа Франциск попросил «общих» ответов на острове Мальта и указал на «кого-то могущественного», запертого в «своих национальных интересах», как на ответственного за войну, в том, что было истолковано как аллюзия на Путина.

Понтифик раскрыл, что рассматривает возможность поездки в Украину и осудил «соблазнения самодержавия» и «новые империализмы», которые несут в себе риск «расширенной холодной войны, которая может задушить жизнь народов и целых поколений».

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что отправил команду в Мариуполь для эвакуации мирных жителей после неудачной попытки в пятницу, потому что «условия не позволили продолжить операцию».

Мариуполь несколько недель подвергался жестоким бомбардировкам со стороны России: по данным местных властей, погибло не менее 5000 жителей, а 160 000 человек оказались в ловушке в разрушенном городе.

El Papa Francisco en Malta REUTERS

Десятки автобусов с жителями, которым удалось покинуть город, прибыли в пятницу в Запорожье, примерно в 200 км к северо-западу.

«Мы плакали, когда приехали. Мы плакали, когда увидели солдат на контрольно-пропускном пункте с украинскими эмблемами на руках», — рассказала Елена, которая носила на руках свою маленькую дочь.

«Мой дом был разрушен, я видел его на фотографиях. Наш город больше не существует», - добавил он.

В Энергодаре, южном городе, оккупированном российскими войсками, демонстрация жителей, которые пели гимн Украины, была жестоко подавлена, в результате чего четыре человека получили ранения, сообщил киевский депутат.

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