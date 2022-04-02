BMV завершила неделю новым рекордом за все время

Мексиканская фондовая биржа (BMV) завершила неделю со значительным ростом после того, как в пятницу, 1 апреля, ее основной показатель зафиксировал рост на 0,13% до 56 609,54 единиц, закрывшись новым рекордным максимумом, третьим на этой неделе.

Буквально в четверг BMV достиг 56 536,68 пункта, а во время пятничной сессии индекс потребительских цен достиг внутридневного рекордного максимума в 57 064,16 в целом.

Индекс цен и котировок (CPI), основной индикатор BMV, «вырос на 2,12% в течение недели и в итоге достиг уровня 56 609,54 пункта», объяснил Efe аналитик Banco Base Альфредо Сандовал.

Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo

Он сообщил, что в рамках ИПЦ в течение 28 недели из 35 основных компаний, составляющих индекс, зафиксировали рост.

Специалист отметил прогресс, достигнутый Volaris (+18,86%), Quálitas (+9,26%), Genomma Lab (+8,87%), Кимберли Кларк из Мексики (+ 8,82%) и Grupo Bimbo (+ 8,06%).

Вместо этого он заявил, что убытки понесли компании Peñoles (-2,53%), GCC (-1,96%), Grupo Carso (-1,4%), Gruma (-1,32%), Banorte (-1,25%), Cemex (-1,22%) и Banbajío (-0,62%).

С развитием этого дня в этом году доходность индекса потребительских цен составила 6,6%.

Мексиканское песо выросло на 0,2% по отношению к доллару, торгуясь на межбанковском рынке на уровне 19,85 единицы за доллар США.

Индекс потребительских цен закрылся на уровне 56 тысяч 609,54 единиц с ростом на 72,86 пункта и положительным изменением на 0,13% по сравнению с предыдущей сессией.

(Foto: Cuartoscuro) Misael Valtierra | Misael Valtierra

Объем торгов на рынке достиг 251,3 миллиона ценных бумаг на сумму 17 тысяч 399 миллионов песо (около 876,5 миллиона долларов).

Из 666 компаний, зарегистрированных в тот день, 227 закончили рост цен, 408 потерпели убытки и 31 закрылись без изменений.

Наибольший рост продемонстрировал компания по производству товаров для дома Grupo Vasconia (VASCONI) с 12,36%; маркетолог товаров для дома Grupo Famsa (GFAMSA A) с 9,82% и производитель и маркетолог продуктов питания Grupo Bimbo (BIMBO A) с 4,86%.

Напротив, титулы с наибольшим отклонением в сторону уменьшения были у финансового посредника Credito Real (CREAL) с -11,49%; оператора спортивных центров Grupo Sport World (SPORT S) с -5,33% и домостроителя Десарролладора Хомекс (HOMEX) с -4,65%.

В течение дня выиграли два сектора: промышленный (0,97%) и частое потребление (0,65%), а также два сектора проиграли: материалы (-0,59%) и финансы (-0,02%).

С информацией от EFE

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: