AMLO заверил, что Tren Maya будет открыт в декабре 2023 года; отклоняет встречу с экспертами UNAM

Несмотря на споры по поводу его строительства среди экологов и активистов, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) заверил, что поезд Майя, одна из его флагманских работ, будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года.

В эту субботу, 2 апреля, во время частной рабочей поездки федеральный президент прибыл в Четумаль из Калакмула, Кампече, чтобы дать стартовый флаг для строительства участка 5 Канкун — Тулум, участка 6 Тулум-Бакалар и участка 7 Бакалар-Эскарсега.

А также надзор за персоналом, машинами и оборудованием, которые будут использоваться при строительстве участков и нового международного аэропорта Тулума, который будет расположен в пограничной зоне между городом и муниципалитетом Фелипе Каррильо-Пуэрто.

По прибытии в Кинтана-Роо глава исполнительной власти сообщил местным СМИ краткие подробности своей рабочей поездки, однако он сказал, что не может дать больше информации из-за запрета на аннулирование мандата 10 апреля.

AMLO arribó a Chetumal para dar el banderazo de salida de construcción del tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya (Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro.com Martín Zetina | Martín Zetina

«Когда вы собираетесь вручить флаг инаугурации, сэр? Из участков 5, 6 и 7?» , задала вопросы местным средствам массовой информации. На что президент ответил: «Это уже началось, но я не могу сообщить вам больше, потому что мы закрыты».

Кроме того, учитывая критику со стороны экологов и активистов за работу, президент исключил встречу с экспертами из Национального автономного университета Мексики (УНАМ) для обсуждения вопроса о строительстве поезда Майя.

Он также попросил, чтобы те, кто выступал против одной из приоритетных работ его администрации, поговорили с членами общин, которые близки к строительству.

Вскоре после этого президент Лопес Обрадор прибыл на Expo Feria del Sur в Четумале, где передал стартовый флаг сцен. На мероприятии он повторил, что работы будут завершены к концу 2023 года и не будут остановлены.

AMLO reiteró que la obra estará concluida a finales del 2023 y no será detenida (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Следует отметить, что 31 марта после кампании знаменитостей против поезда майя президент Лопес Обрадор подтвердил, что большинство населения, в основном в юго-восточном регионе, выступает за эту работу.

Во время своей утренней пресс-конференции из Национального дворца и через свои социальные сети федеральный президент представил видео, в котором эхидо джидатарии из Эхидо Хасинто Пэта в Тулуме, Кинтана-Роо, демонстрируют в пользу работы и уверяют, что она не повредит сенотам в этом районе.

В своих показаниях они подтверждают, что дали свое согласие после процесса диалога и рабочих столов с федеральными властями в течение двух месяцев.

Tras la campaña promovida por famosos contra el Tren Maya, el presidente afirmó que la mayoría de la población está a favor de la obra (Foto: Archivo)

«Посмотрите на народную защиту поезда майя. Я горжусь тем, что мы этого не хотим и разделяем одни и те же чувства. Мы братья», — сказал тогда глава исполнительной власти.

Он сказал, что, помимо поддержки жителей района, «у вас есть все разрешения на воздействие на окружающую среду, и они не только разрешения, но и убеждение. Мы не собираемся уничтожать лес, мы не одинаковые. (...) Я вырос в сельской местности и знаю, что значит защищать природу».

AMLO подтвердила, что вдоль маршрута обрабатывается 200 000 гектаров деревьев, и в рамках программы Sembrando Vida 1,5 миллиарда долларов в год инвестируется в восстановление страны фруктовыми и лесными деревьями.

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