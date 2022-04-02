Алессандра Розальдо продемонстрировала «профессиональный» макияж, который сделала с ней Айтана: «Самая эффектная вещь, которую я когда-либо видела»

От брака между Эухенио Дербесом и Алессандрой Розальдо родилась маленькая Айтана, которой сейчас семь лет и продолжает показывать, что она унаследовала события своего отца. И по этому случаю певица Sentidos Opposites показала в своем аккаунте в Instagram веселый момент, который она провела со своей маленькой дочерью.

В аудиовизуальном видео вы можете увидеть Алессандру в халате и волосы, завязанные хвостиком на боку, у нее также розовые оттенки, которые надела на нее Айтана, и довольно выраженный румянец того же цвета.

«Я хочу поделиться с вами, что покидаю салон красоты Aitana, профессионала, визажиста и парикмахера; просто посмотрите на мой макияж, как это?» , вы слышите, как исполнитель говорит о таких хитах, как Mírame, где они? o Когда она меня любила.

Итак, пока Алессандра показывает результаты своего макияжа, Айтана стоит рядом с ней улыбаясь и чрезвычайно гордится своей работой: «Она супер, не так ли?» Ты слышишь, как девушка говорит.

madre e hija suelen pasar buenos momentos en compañía (Foto: IG@alexrosaldo)

Ее мама продолжает демонстрировать свое лицо, и, показав лицо, она продолжает показывать свою прическу, которая завязана розовой подвязкой.

«Эта сторона божественная, но это самая впечатляющая сторона, которую я видела за долгое время, большое спасибо, моя любовь, я была очень счастлива и очень красива», - заключила Алессандра.

Видео быстро стало вирусным, и пользователи TikTok поделились им в социальных сетях, чтобы нежный момент охватил больше людей. В этом смысле комментарии и реакции не заставили себя долго ждать.

«Маленькое лицо девушки, которой все гордятся», «ее учитель был тем же, кто стриг волосы Людовике П.Луче», «какая красавица, дочери никогда этого не забывают, благословения», «какой варварский, лучший подарок, который ты подарил Эудженио, его мать родилась заново в этой девочке. Как он выглядит на бабушку» или «Можете ли вы записаться на прическу и макияж?» , были некоторые из появившихся упоминаний.

Aitana suele mostrarse divertida (Foto: IG@alexrosaldo)

Хотя семья Дербез очень большая, Айтана - младшая из братьев и сестер - украла сердца многих из-за чувства юмора и большой привязанности, которую родители проявляют к ней каждый день.

Буквально в августе прошлого года девочке исполнился день рождения, и Алессандра и Эухенио поделились в своих социальных сетях трогательным видео, где можно увидеть Айтану на разных этапах ее жизни.

«Сегодня 7 лет назад родилась Айтана. Не знаю, когда мы перешли от пения к ней спать, к тому, чтобы увидеть, как она играет на пианино. Что я знаю, так это то, что лучший подарок, который я могу ему подарить, это провести время вместе. С днем рождения Айтана!» , написал Эудженио Дербес.

Alessandra comparte de su día a día en redes (Foto: IG@alexrosaldo)

Со своей стороны, видео Алессандры Розальдо начинается с того, что актриса рассказывает о большом сходстве маленькой Айтаны с комиком: «Айтана похожа на своего отца, она хочет попробовать все, она хочет сделать все... Итак, теперь моя очередь работать с этим. Мое сердце наполняется любовью, гордостью и восхищением, когда я вижу, что он его не боится, что, наоборот, хочет испытать это, и в то же время он видит, что он уже не ребенок... И я учусь, что я должна позволить ей расти».

Айтана Дербез - первенец Алессандры Розальдо и четвертая дочь комика Эухенио Дербеса, который после 6 лет знакомства женился 7 июля 2012 года в приходе Реджина Коэли в Мехико.

Два года спустя, в 2014 году, маленькая Айтана вошла в их жизнь, чтобы стать сестрой Эйслинн, Вадхира и Хосе Эдуардо.

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