Столкновение между предполагаемыми киллерами CJNG и вооруженными силами оставило девять погибших в Хикильпане, Мичоакан

По меньшей мере девять человек погибли в эту субботу в столкновении между подозреваемыми в убийстве людьми и армией, Национальной гвардией и полицией штата в Хикильпане, Мичоакан, одном из самых жестоких штатов страны.

Согласно информации, столкновение произошло рано утром во время наземного патрулирования вблизи дороги, ведущей в муниципалитет Сауайо. Там военнослужащие Национальной гвардии обнаружили фургон с вооруженными людьми, который начал преследование. Согласно сообщениям, гражданские лица потеряли контроль над подразделением и получили ранения, в результате чего погибли четыре человека.

Позже на Авенида Циркунваласьон, в муниципалитете Хикильпан, подозреваемые члены организованной преступности, которые ехали на сером автомобиле Dodge Attitude с номерными знаками штата Халиско, начали стрелять по элементам Вооруженных сил, что привело к столкновению.

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

Офицеры отбили нападение, и четверо преступников были убиты. В том же случае погиб один из сотрудников муниципальной полиции.

Длинные пушки, тактическая одежда и баллистические жилеты были закреплены на месте преступления. Министерство общественной безопасности Мичоакана опубликовало в своих социальных сетях: «В Сауайо и Хикильпане подразделения полиции Мичоакана, Национальной гвардии, местной полиции и мексиканской армии нейтрализовали восемь преступных целей. Кроме того, оружие и транспортные средства были защищены. Муниципальный агент погиб при исполнении служебных обязанностей».

Через свои социальные сети командир групп самообороны Улисес Лара, который сообщает о событиях, произошедших в Мичоакане, сообщил, что вооруженные люди вошли в муниципалитет Хикильпан в 01:05 часов в эту субботу, по словам Лары, это были люди из Sierra Bird, группы связанный с «Поколением картеля Халиско Нуэва» (CJNG), который недавно был признан виновным в убийстве по меньшей мере 17 человек в Сан-Хосе-де-Грасия.

Власти сообщили, что основной причиной инцидента является внутренний спор CJNG.

Uno de los vehículos donde viajaban los pistoleros que se enfrentaron a las fuerzas armadas de Michoacán (Foto: Twitter)

Мичоакан (центрально-западная часть Мексики) — одна из горячих точек страны. Государство изо дня в день поддается под тяжестью свинца. Насилие, развязанное преступными группами CJNG и Michoacán, не прекращается. 27 марта 20 человек, находившихся в паленке на ранчо Эль-Параисо в Зинапикуаро, штат Мичоакан, были убиты членами картеля Лос-Корреа.

Согласно официальной информации, эта преступная группировка ссорилась с CJNG и его начальником площади Уильямом Эдвином Риверой Падильей, прозвищем «Завещание» или «Барбас». Журналист Эктор де Молеон утверждает, что эта тема принадлежала семье Мичоакан. Будучи главой этого картеля, Барбас предал их.

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