«Вы не собираетесь их загружать»: Куаутемок Бланко высказал свое мнение о соперниках «Три» в Катаре

TORREÓN, COAHUILA, 17MARZO2010.- El delantero Miguel Sabah busca el balón en el partido en que la Selección Mexicana venció 2-1 a su similar de Corea del Norte, en partido de preparación para el Mundial de Sudáfrica 2010. FOTO: RAMÓN SOTOMAYOR/CUARTOSCURO.COM

Судьба Мексики была определена на первый раунд матчей на чемпионате мира в Катаре 2022 года. После жеребьевки сборная узнала, что соперниками по группе станут Аргентина, Саудовская Аравия и Польша. Европейские и южноамериканские команды выглядят самыми сложными соперниками для победы. Однако Куаутемок Бланко считал, что ни одного из них не будет трудно победить, если игроки Херардо Мартино проявят индивидуальность.

В беседе с участниками дискуссии Fox Sports Альберто Лати спросил губернатора Морелоса о том, насколько сложно Мексике противостоять таким идеализированным соперникам, как Лионель Месси и Роберт Левандовски. В этом смысле экс-кантеран орлов Америки со своеобразным жестом заверил, что мексиканцы могут столкнуться с «кем угодно, ну и какого черта. Ты их не понесешь».

Чтобы аргументировать свою позицию, Бланко вспомнил свое время в сборной Мексики под техническим руководством Мануэля Лапуэнте. Опыт, который он вспомнил, соответствует матчу Copa America, который он сыграл против Бразилии, в 1999 году в Парагвае, когда ему пришлось возглавить ожесточенную битву против знаменитого защитника «Реала» Роберто Карлоса.

México fue asignado al Grupo C de la Copa Mundial de Qatar 2022 junto con Argentina, Arabia Saudita y Polonia (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

«Помню, как Мануэль Лапуэнте сказал мне на Кубке Америки: «Эй, теперь твоя очередь забивать, иди один на один с Роберто Карлосом. Помню, я играл крайне правым и сказал ему: «Молитесь, где он остановится». Он мне ничего не сделал. Я пометила его, мы ходили туда и обратно. Даже Лапуэнте поздравил меня, и я сказал: «Да, вы должны соревноваться. Это будет очень Роберто Карлос и все, что вы хотите, но у меня тоже есть личность. Я Куаутемок Бланко», - вспоминал он.

Учитывая бывшего игрока, состав под руководством Херардо Мартино является одним из самых талантливых и конкурентоспособных, поэтому он признался, что «мне больно видеть, как играет сборная». Точно так же он заверил, что есть игроки, у которых футбольный момент не самый лучший, и им необходимо иметь большее лидерство и индивидуальность, чтобы выйти за рамки долгожданного пятого матча.

Мексика заняла третье место в группе С. Первый шаг достался Аргентине после окончания классификации в качестве лучшего посевного материала. Жеребьевка в Дохе определила, что Саудовская Аравия заняла второе место в группе. Тем временем Польша заняла позицию C4, когда узнала о своей судьбе.

México buscará vencer a Argentina como cuando en 2018 superó a Alemania, la mejor selección del mundo en aquel momento (Foto: Christian Hartmann/REUTERS) REUTERS

Самым сложным соперником для «Триколора» станет старая известная Аргентина. Альбилестес были чемпионами Кубка Америки 2020 года, а в отборочном туре к чемпионату мира они остались на втором месте, так как их обыграла только Бразилия. Кроме того, у них есть соревновательный состав с такими игроками, как Лионель Месси, Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Анхель Ди Мария, Гвидо Родригес и другими, которые будут искать третью звезду.

Польша — второй соперник в иерархии, который столкнется с Триколором. В их случае они заняли второе место в своей группе в европейской квалификации, но выиграли пас после победы над Швецией в утешительном поединке. ФИФА ставит их на 14-е место среди лучших команд мира, хотя они никогда не выигрывали чемпионат.

Así quedaron los grupos de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

Наконец, третьим соперником Мексики станет Саудовская Аравия. Представитель азиатского континента занял первое место в своей группе во время отборочного раунда чемпионата мира и превзошел такие команды, как Япония и Австралия. По данным ФИФА, они являются 49-ми лучшими в мире вместе взятыми и не завоевали трофей.

Мексика должна финишировать, по крайней мере, на втором месте в своей группе, чтобы выйти в раунд 16. В этом случае он столкнется с любым из двух лидеров сектора D, состоящего из Франции, Дании, Туниса, а также с победителем из Объединенных Арабских Эмиратов, Австралии или Перу.

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