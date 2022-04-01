Без присутствия Густаво Петро Фуэрса Сиудадана официально поддержал кандидатуру Исторического пакта

В этот четверг, 31 марта, присоединение, которое должно было произойти в течение нескольких недель. Политическое движение Fuerza Ciudadana официально поддержало президентскую формулу Исторического пакта, сформированного экономистом Густаво Петро и адвокатом Франсией Маркес.

В мероприятии приняли участие многочисленные лидеры петристов, а также значительная группа граждан, в основном из департамента Атлантико. Однако в зале отеля Tequendama в Боготе, где проходило мероприятие, был дискомфорт, поскольку кандидат в президенты Густаво Петро, которого принимали на этой скамье, не присутствовал на мероприятии.

После этого предвыборная команда лидера Human Colombia объявила, что у заявителя есть подозрения на COVID-19. Через несколько часов такая возможность была исключена, но она так и не прибыла на мероприятие и была оправдана в прямом эфире руководителем его политической кампании, Сенатор Армандо Бенедетти.

Переходя к протокольным мероприятиям, Petrism и Citizen Force подписали так называемое «политическое соглашение о завещаниях», которое позволит будущему правительству Густаво Петро работать на «четыре революции, включенные в План развития Магдалены Ренасе на 2020—2023 годы: производительность и занятость, равенство и социальное, экологическое и биоразнообразие, а также демократическая революция и народная власть», — сообщила команда кандидата.

Со своей стороны, представители Fuerza Ciudadana обязались бороться с социальными разрывами и некоторыми проблемами, которые затрагивают колумбийцев. «В результате мы призываем всех наших членов поддержать это решение, которое мы приняли, и мы уверены, что оно станет решающим в триумфе демократии, прогресса и развития в нашей стране», - заявили они.

Хотя Петро не приехал и оставил своим последователям и СМИ со всеми фризами, Бенедетти подтвердил, что кандидат в вице-президенты Франсия Маркес приехала из Кали, чтобы принять участие в поддержке этой кандидатуры. Так и случилось, что общественный лидер также поднялся на кафедру и официально подтвердил, что Фуэрса Сиудадана присоединяется к Историческому пакту в первом туре.

Более того, он даже пообещал, что в случае прихода к власти он будет работать на нескольких участках колумбийского побережья и бороться с неравенством, от которого страдают жители, живущие там в течение многих лет. «Перед нами стоит огромная проблема (...) Потому что мы не можем забыть Ла-Гуахиру, Карибский бассейн в целом, Магдалену. Сегодня введено новое порабощение, порабощение коррумпированных машин, которые играли на руку нашему народу», - эта формула была добавлена к «пороку» бывшего мэра Боготы.

Между тем, бывший мэр Санта-Марты и национальный пресс-секретарь Fuerza Ciudadana Рафаэль Мартинес заверил, что в Колумбии произойдут изменения, если «регионы, молодежь, крестьяне будут вовлечены», отметил он.

Мы не должны забывать, что Фуэрса Сиудадана не присоединился к Историческому пакту на выборах в законодательные органы 13 марта, из-за чего они сгорели и не достигли порога, который позволил им войти в Конгресс. Признанные деятели той скамьи, такие как бывший советник и журналист Холлман Моррис, потеряли политический капитал: когда он баллотировался на пост мэра в Боготе, он набрал более 400 тысяч голосов, но на этот раз даже не достиг 10 000.

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