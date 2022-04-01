Уилл Смит уволился из Академии после скандала вокруг агрессии Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар»

Уилл Смит играет Криса Рока

Уилл Смит подал заявление об отставке органу, который присуждает «Оскары» после его нападения на Криса Рока во время церемонии выходных, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

«Я ухожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и соглашусь с любыми другими последствиями, которые Совет сочтет необходимыми», - написал актер в заявлении, собранном Variety.

«Мои действия на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» были шокирующими, болезненными и непростительными. Список тех, кого я причинил боль, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и глобальную аудиторию дома».

Присутствующие в театре Долби наблюдали, как Смит выходит на сцену и шлепнул Рока по лицу после того, как комик пошутил по голове жены, очень обрезанной.

Джада Пинкетт Смит страдает алопецией, заболеванием, которое вызывает выпадение волос.

Он вернулся на свое место и выкрикивал непристойности в адрес Рока, которого широко хвалили за то, что он сохранил прохладную голову и вернулся на рельсы.

Через полчаса после неожиданной атаки Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль за роль в спортивном байопике «Король Ричард».

В последние дни появились противоречивые сообщения о том, попросили ли Смита покинуть церемонию, а Академия кинематографических искусств и наук заявила, что он отказывается идти.

Группа заявила на этой неделе, что инициирует дисциплинарные взыскания в отношении Смита - лишь пятого чернокожего человека, получившего самую важную индивидуальную кинопремию для человека в мире, - и предупредила, что ему может грозить редкое изгнание.

«Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и отмечать их выдающуюся работу. Мое сердце разбито», — сказал Смит.

«Я хочу переориентировать внимание на тех, кто заслуживает внимания за свои достижения, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она делает для поддержки творчества и искусства в кино».

Рок, который рассказал комедийной аудитории в Бостоне на этой неделе, что он «все еще обрабатывает» события, получил похвалу за то, как он справлялся с событиями.

Продюсер «Оскар» Уилл Пэкер сказал ABC, что профессионализм комика позволил продолжить шоу.

«Благодаря тому, что Крис продолжал так, как он это делал, он завершил категорию. Он вручил трофей [победителю лучшего документального фильма] Questlove... он дал нам лицензию таким образом, чтобы продолжить шоу, что мы и пытались сделать», - сказал он.

Пэкер заявил, что посоветовал не исключать Смита из театра после разговора с Роком, когда тот спустился со сцены. «Я сказал: «Он действительно ударил тебя? И он посмотрел на меня и сказал: «Да. Я только что получил удар от Мухаммеда Али», — сказал Пэкер. Смит сыграл легендарного боксера в фильме 2001 года «Али».

Пэкер заявил, что не участвовал в разговоре об устранении Смита, но что высказывался против этого.

«Я сразу же пошел в руководство Академии, которая была на месте, и сказал: «Крис Рок этого не хочет», — сказал я: «Рок дал понять, что не хочет усугублять плохую ситуацию».

Овации, полученные Смитом за победу на «Оскаре», подверглись резкой критике, с обвинениями в том, что Голливуд не воспринял штурм всерьез.

Пэкер сказал, что аплодисменты были за актера и его работу, а не за инцидент.

«Я думаю, что люди в той комнате, которые встали, встали из-за кого-то, кого они знали, кто был коллегой, который был другом, который был братом, у которого карьера более трех десятилетий быть противоположностью тому, что мы видели в то время», - сказал он.

«Я не думаю, что это были люди, которые аплодировали чему-либо в то время, и все эти люди видели своего друга в его абсолютном худшем положении и надеялись, что смогут поднять ему настроение и каким-то образом попытаться улучшить его».

(С информацией от AFP)

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